Singen oder eine Runde zahlen? – Dafür entschieden sich die Nati-Neulinge blue Sport begleitet die Nati bei ihren ersten Länderspielen 2025 hautnah. Michael Wegmann liefert Einblicke ins Nati-Camp. 19.03.2025

Die Nati ist seit dem 2:0 gegen Italien an der EM im Juni sieglos. Obwohl Trainer Yakin im Camp an der Nati der Zukunft bastelt und Spieler testet, müsse in Nordirland ein Sieg her, meint Michael Wegmann, Leiter blue News Sport. «Nati-Goalie Gregor Kobel hat denselben Marktwert wie das komplette nordirische 26-Mann-Kader.»

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Die Nati-Neulinge Sanches und Schmidt singen – Callà will lieber spendieren In der Nati gilt die Regel: Die Debütanten müssen entweder singen oder eine Runde zahlen. Während Sanches und Schmidt lieber singen, zieht es Assistenz-Coach Callà vor, ins Portemonnaie zu greifen. 18.03.2025

Ndoye über die Swiss Connection in Bologna: «Ich hoffe, dass wir die Schweizer stolz machen» Zusammen mit Michel Aebischer und Remo Freuler bildet Ndoye die «Swiss Connection» bei Bologna: «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir alle regelmässig spielen.» 17.03.2025