Sions Dejan Sorgic erzielt gegen Yverdon den späten 1:1-Ausgleich Keystone

Der FC Sion ist im Heimspiel gegen Yverdon spielbestimmend, offensiv aber erneut lange harmlos. Deshalb müssen sich die Walliser mit einem 1:1 begnügen.

SDA

Sion drohte zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg zu bleiben. In der 81. Minute erlöste der eingewechselte Dejan Sorgic das Heimteam. Sein Treffer mit der Hacke sicherte den Wallisern einen hart erkämpften, aber verdienten Punkt. Denn im ersten Super-League-Duell mit Yverdon hatten sie die Partie über weite Strecken dominiert.

Ilyas Chouaref hätte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung bringen müssen, doch sein Kopfball landete am Innenpfosten und wurde dann auf der Linie geklärt. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe Boris Cespedes kurz vor der Pause die Gäste in Führung brachte. Er zog aus rund 20 Metern ab und der Ball landete leicht abgefälscht im Netz.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste, ihren ersten Auswärtssieg mit einer soliden Defensivleistung über die Zeit zu bringen. Doch Sorgic machte dem einen Strich durch die Rechnung. Dennoch waren die Sittener, die mit drei Siegen aus den ersten vier Runden furios in die Saison gestartet waren, nur bedingt zufrieden: Seit fünf Spielen warten sie auf einen Erfolg.

Telegramm

Sion – Yverdon 1:1 (0:1)

8200 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 40. Céspedes (Mauro Rodrigues) 0:1. 81. Sorgic (Chouaref) 1:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti (65. Marquinhos Cipriano); Kabacalman (80. Bouriga), Baltazar Costa; Berdayes (46. Bouchlarhem), Chouaref, Miranchuk (73. Souza); Djokic (46. Sorgic).

Yverdon: Bernardoni; Gunnarsson, Christian Marques, Tijani; Sauthier, Baradji (80. Gnakpa), Céspedes, Legowski (81. Sylla), Le Pogam; Mauro Rodrigues (63. Aké), Komano.

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte gegen Gnakpa. Verwarnungen: 34. Chouaref, 66. Miranchuk, 67. Sauthier, 80. Baradji, 87. Gnakpa.

sda