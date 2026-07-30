Gegen die Belarussen von BATE Borissow kommen die Walliser eine Woche nach dem 1:1 auswärts zu einem ungefährdeten 4:0-Heimsieg.

Winsley Boteli brachte den FC Sion im ersten Europacup-Heimspiel im Tourbillon seit über zehn Jahren nach weniger als vier Minuten bereits in Führung. Noch vor der Pause sorgte Rilind Nivokazi mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Später erhöhten Baltazar und Théo Berdayes. Dass Ali Kabacalman einen Penalty verschoss, fiel nicht ins Gewicht.

Wie schon im in Aserbaidschan ausgetragenen Auswärtsspiel war der FC Sion klar überlegen und kam recht einfach zu Torchancen. Die Qualifikation für die nächste Runde war nie in Gefahr. In der 3. Qualifikationsrunde ist Noah Jerewan der Gegner. Damit wartet auf die Sittener am 6. August eine weitere lange Reise. Eine Woche später geniesst Sion Heimrecht.

Auch der FC Vaduz bleibt im Rennen um einen Platz in der Ligaphase der Conference League. Der Super-League-Aufsteiger zog im Duell der Cupsieger von Liechtenstein und Andorra gegen Atletic Escaldes mit dem Gesamtskore von 6:0 in die 3. Qualifikationsrunde und trifft dort auf die Finnen von Inter Turku.