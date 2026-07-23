Sion verpasst beim Saisonauftakt den ersten Sieg, verschafft sich im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League aber eine gute Ausgangslage fürs Weiterkommen. Vaduz legt zuhause vor.

Sion holte auswärts gegen die Belarussen von BATE Borissow ein 1:1, Vaduz setzte sich im Rheinpark-Stadion

Trotz drückender Überlegenheit geriet Sion in Borissows menschenleerem Exil im aserbaidschanischen Sumqayit nach einer Viertelstunde in Rückstand. In der 42. Minute glich Winsley Boteli auf Zuspiel von Rilind Nivokazi aus. Zuschauer waren wegen einer UEFA-Sanktion gegen Borissow keine zugegen. Unmittelbar vor dem Gegenstoss, der die Gäste ins Hintertreffen brachte, hatte ein Treffer von Boteli wegen einer Abseitsposition nicht gezählt.

Somit geht Sion in einer Woche mit intakten Chancen aufs Weiterkommen ins Rückspiel im Tourbillon. Der Gegner in der 3. Runde der Qualifikation, der zweitletzten vor der Ligaphase, wäre der Sieger des Duells zwischen Zimbru Chisinau aus Moldawien und dem FC Noah aus Armenien.

Vaduz überlegen

Vaduz lancierte die Saison mit einem ungefährdeten Sieg. Der Super-League-Aufsteiger gewann das Hinspiel gegen den andorranischen Cupsieger Atlètic d'Escaldes zuhause 4:0. Mischa Eberhard eröffnete das Skore in der 11. Minute und erzielte nach 54 Minuten auch den zweiten Treffer. In den letzten zehn Minuten erhöhten Juan Cabrera und Dejan Sorgic.

Der liechtensteinische Cupsieger war gegen den Fünften der letzten «Primera Divisio» haushoch überlegen. Goalie Leon Valentin Schaffran musste in der ganzen Partie keinen einzigen Ball parieren. In der ersten Halbzeit verzeichneten die Gäste auch keinen einzigen Abschluss neben das Tor, in der zweiten dauerte es weitere gut 20 Minuten bis zum ersten.

Kurztelegramme:

BATE Borissow – Sion 1:1 (1:1)

Sumkayit (AZE). – Ohne Zuschauer (UEFA-Strafe). – SR Savovic (MNE). – Tore: 16. Varaksa 1:0. 42. Boteli 1:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref (82. Rrudhani), Boteli (64. Lukembila), Surdez (64. Chipperfield); Nivokazi (76. Berdayes).

Vaduz – Atlètic d'Escaldes 4:0 (1:0)

1403 Zuschauer. – SR Muntean (MDA). – Tore: 11. Eberhard 1:0. 54. Eberhard 2:0. 80. Cabrera 3:0. 89. Sorgic 4:0.

Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer (79. Sawadogo); Hammerich (60. Cabrera), Mack, Eberhard (60. Stark); Dalipi; Akhalaia (8. Sorgic), Monsberger (80. Djokic).