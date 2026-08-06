St. Gallen und Lugano gewinnen, Sion spielt Unentschieden, Vaduz verliert. In der 3. Qualifikationsrunde der Conference League stehen vier Super-League-Klubs im Einsatz.

Innert sieben Minuten lenkte St. Gallen die Partie gegen Sheriff Tiraspol in Richtung Sieg. Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League gewannen die Ostschweizer 3:1 und nehmen damit einen Vorsprung mit ins Rückspiel zuhause.

Für die Tore gegen den moldawischen Rekordmeister sorgten mit Andrin Hunziker (63.), Leon Frokaj (70.) und Christian Witzig (92.) drei Einwechselspieler. Alle kamen erst in der 61. Minute in die Partie, vor allem Hunziker und Frokaj lenkten diese mit ihrem Doppelschlag in die für St. Gallen richtige Richtung.

Tiraspol verhinderte mit einem Tor kurz vor Schluss zwar noch die weisse Weste der St. Galler. Dennoch hat die Mannschaft von Enrico Maassen in einer Woche beste Voraussetzungen, sich den Einzug in die Playoffs zu sichern.

Lugano souverän

Auch zu einem Sieg - einem ohne Gegentor - kam Lugano. Gegen den färöischen Verein Runavik gewannen die überlegenen Tessiner 2:0. Der erste Treffer des Abends fiel früh - bereits in der 7. Minute durch Elias Pihlström. In der Folge blieb die Mannschaft rund um Captain Renato Steffen überlegen.

Das 2:0 war jedoch erst in der 80. Minute dank Kevin Behrens Tatsache, der Deutsche schob aus kurzer Distanz ein, nachdem Hannes Delcroix kurz zuvor noch lediglich an den Pfosten geköpfelt hatte.

Wie St. Gallen nimmt also auch Lugano einen Zweitore-Vorsprung ins Rückspiel, das die Tessiner auswärts bestreiten werden. Die Vorzeichen für den Playoff-Einzug stehen damit gut.

Sion mit Remis

Ebenfalls intakt sind die Chancen auf die Playoffs bei Sion, die gegen Noah Jerewan 2:2 spielten. Die erste Halbzeit war für Sion alles andere als optimal verlaufen.

Nach einem Foul von Nias Hefti im Strafraum wurde dieser nicht nur verwarnt, Helder Ferreira verwandelte auch den Penalty und brachte den Gastgeber in der 5. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich von Winsley Boteli (13.) trafen die Gastgeber postwendend zum 2:1, ehe Hefti wegen einer zweiten Gelben Karte vom Platz geschickt wurde.

Den Ausgleich realisierte Sion in der 57. Minute durch Ilyas Chouaref. Es sollte das letzte Tor der Partie sein. Auch eine Rote Karte gegen Stone Mambo, welche die Kräfteverhältnisse 25 Minuten vor dem Schlusspfiff wieder ausglich, veränderte am Endstand nichts mehr.

Vaduz muss Rückstand aufholen

Geschlagen geben musste sich Vaduz. Der Liechtensteiner Aufsteiger in die Super League unterlag dem finnischen Verein Inter Turku 1:2 und muss im Rückspiel damit den Heimvorteil nutzen, um die Partie noch zu drehen. Ein Eigentor von Julian Stark (22.) und ein Treffer von Prosper Ahiabu (68.) besiegelten die Niederlage. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Dejan Sorgic in der 63. Minute hielt nur rund fünf Minuten.

Die Sieger nach Hin- und Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League ziehen in die Playoffs ein, die Ende August stattfinden.

Telegramme:

Sheriff Tiraspol - St. Gallen 1:3 (0:0)

SR Ladebäck (SWE). - Tore: 63. Hunziker 0:1. 70. Frokaj 0:2. 89. Pineda 1:2. 92. Witzig 1:3.

St. Gallen: Watkowiak; Ruiz, Daschner (80. Kleine-Bekel), Okoroji, Vandermersch, Görtler (73. Konietzke); Stevanovic, Fazliji (61. Frokaj), Owusu (61. Witzig); Besio, Baldé (61. Hunziker).

Lugano - NSI Runavik 2:0 (1:0)

SR Kopiyevsky (UKR). - Tore: 7. Pihlström 1:0. 80. Behrens 2:0.

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti, Kelvin, Delcroix, Cimignani (72. Papadopoulos); Kendouci (61. Moncada), Dos Santos (61. Grgic), Bislimi, Steffen, Pihlström (82. Castro); Behrens.

Noah – Sion 2:2 (2:1)

SR De Gabriele (MLT). – Tore: 5. Ferreira (Penalty) 1:0. 13. Boteli 1:1. 20. Manvelyan 2:1. 57. Chouaref 2:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar, Chouaref (75. Lukembila), Boteli (60. Berdayes), Surdez (60. Rrudhani); Nivokazi (30. Cipriano).

Bemerkungen: 26. Gelb-Rote Karte für Hefti. 65. Rote Karte für Stone Mambo (Noah).

Inter Turku – Vaduz 2:1 (1:0)

SR Wattellier (FRA). – Tore: 22. Stark (Eigentor) 1:0. 63. Sorgic 1:1. 68. Ahiabu 2:1.

Vaduz: Schaffran; Beeli (82. Hasler), Lang, Berisha, Schwizer (82. Sawadogo); Stark, Cabrera, Mack; Monsberger (58. Djokic), Dalipi (82. Cocic), Sorgic (69. Kasper).

Bemerkungen: 79. Tor von Conteh (Inter Turku) nach VAR-Intervention aberkannt. 84. Tor von Cabrera nach VAR-Intervention aberkannt.