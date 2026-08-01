Benjamin Mendy hat seine Nachbildung des WM-Pokals 2018 an einer Auktion für rund 54'000 Euro verkauft. Der Ex-FCZ-Profi, der aufgrund früherer Vorwürfe sexueller Delikte in Ungnade fiel, verteidigte sein Vorgehen.

«Ich mache damit, was ich will» Skandalprofi Benjamin Mendy verteidigt sich nach Versteigerung des WM-Pokals

Darum geht’s Der frühere französische Nationalspieler Benjamin Mendy hat seine Nachbildung des WM-Pokals von 2018 für rund 54'000 Euro versteigern lassen.

Auf Snapchat verteidigte er den Verkauf mit den Worten, der Pokal gehöre ihm und er könne damit machen, was er wolle.

Der 32-Jährige spielt heute bei Pogoń Szczecin und stand zuvor kurz beim FC Zürich unter Vertrag. Seine Verpflichtung war wegen früherer Vorwürfe sexueller Delikte höchst umstritten. Zusammenfassung erstellt mit

Am Donnerstag meldete das Portal «Sportune» (via LeParisien), dass Benjamin Mendy seine Nachbildung des Weltmeisterpokals 2018 an einer Auktion verkauft hatte. Der ehemalige französische Nationalspieler (10 Länderspiele) reagierte in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer Story auf seinem Snapchat-Konto.

«Aber ist das mein Pokal oder euer Pokal?», schrieb er. «Übrigens, er gehört mir. Es ist mein Pokal. Ich mache damit, was ich will. Und ausserdem nahm er zu viel Platz im Schrank weg.»

Snapchat

Skandalprofi mittlerweile in Polen

Die Trophäe ist kürzlich im Rahmen der «Global Football Auction Part.2» – einer vom amerikanischen Auktionshaus Goldin organisierten Versteigerung – für umgerechnet rund 54'000 Euro unter den Hammer gekommen.

Der Linksverteidiger spielt aktuell in Polen bei Pogoń Szczecin. Der 32-Jährige soll ein Zertifikat verfasst haben, um die Echtheit seines Objekts zu bestätigen, da der Pokal mit einigen Beschädigungen – insbesondere einem Riss am Sockel – verkauft wurde.

Zuvor stand Mendy für einige Monate beim FC Zürich unter Vertrag. Seine Verpflichtung im Februar 2025 hatte zahlreiche negative Reaktionen ausgelöst.

Der einstige Spieler von Manchester City war 2021 wegen angeblicher Sexualdelikte festgenommen worden und mehrere Monate in Untersuchungshaft. Zwei Jahre später wurde er nach zwei Gerichtsprozessen freigesprochen. Der Vorwurf einer fragwürdigen Haltung gegenüber Frauen blieb aber bestehen, zumal sich Mendy nie öffentlich dazu äusserte.



