Slavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an

*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*



Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999) May 9, 2026

Das Prager Derby zwischen Slavia und Sparta endet in chaotischen Szenen. Kurz vor dem möglichen Meistertitel stürmen Slavia-Fans den Platz, werfen Pyrofackeln und greifen sogar gegnerische Spieler an.

Alles war angerichtet in der Fortuna-Arena für eine grosse Party: Das erstplatzierte Slavia Prag (74 Punkte) empfing am Samstagabend den zweitplatzierten Stadtrivalen Sparta Prag (66 Punkte) zum Spitzenkampf. Mit einem Sieg wäre Slavia drei Spieltage vor Schluss der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

Die Gäste gehen zweimal in Führung, doch Slavia kann mit einem Doppelschlag (52./53.) reagieren und führt plötzlich mit 3:2. Nach einer Stunde muss der Leader nach einer roten Karte zu zehnt spielen. In der 92. Minute folgt der nächste Platzverweis für Slavia. Dazu gibt es zehn Minuten Nachspielzeit.

In der 97. Minute ist Slavia immer noch vorne – und damit auf Meisterkurs – , als die Slavia-Fans von der Tribuna Sever auf das Spielfeld stürmen. Viele Fans nehmen dabei ihre Rauchbomben, Pyrofackeln und andere Feuerwerks-Sachen mit.

Slavia v Sparta 🧨💥😳 pic.twitter.com/pJMwE2y3SD — Ultras Clips (@ultras_clips) May 9, 2026

Einige Slavia-Anhänger greifen sogar die Sparta-Profis an. So wird etwa Gäste-Goalie Jakub Surovčík mit einer Pyrofackel attackiert.

Tihle kokoti jsou jedni z těch, co celé fotbalové komunitě zničili nádherný titulový zápas. Jsou pěkně identifikovatelní, takže v životě nepustit znovu na jakýkoliv fotbal, extrémní pokuty a pokud by měl Surovčík nějaké větší zranění, tak i trestní stíhání. Tohle je fakt odporný. pic.twitter.com/Tw3tMhOmXc — Martin Cvrček 🇨🇿➕ (@cvrcek_martin) May 9, 2026

Die Partie wurde unterbrochen. Nach Angaben des Fernsehsenders «Oneplay» (via «sport.cz» ) flüchtete die Mannschaft des dänischen Trainers Brian Priske in ihren Car – und fuhr aus Sicherheitsgründen davon.

Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha. pic.twitter.com/lQVkj2ftMs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 9, 2026

Statt drei Minuten für eine friedliche Feier abzuwarten, sorgen die Slavia-Fans wohl für einen Forfait-Sieg des Gegners. Dazu werden sicher noch weitere drastische Strafen folgen.