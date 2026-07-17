Schiedsrichter Slavko Vincic brach in Tränen aus und umarmte tief bewegt seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic. Ein Video der FIFA zeigt den berührenden Moment, als der slowenische Referee erfährt, dass er am Sonntag in East Rutherford den WM-Final Argentinien – Spanien leiten darf.

Der 46-Jährige kommt im Turnier zum vierten Mal zum Einsatz. Zuvor pfiff er Brasilien – Marokko (1:1), Jordanien – Algerien (1:2) und im Sechzehntelfinale Mexiko – Ecuador (2:0). Das bisherige Highlight von Vincic war der Champions-League-Final Real Madrid gegen Borussia Dortmund (2:0) vor zwei Jahren.

Die Final-Nominierung gab FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina bei einer Besprechung mit Unparteiischen, Assistenten und Videoschiedsrichtern bekannt, die die Entscheidung alle sichtlich angespannt erwarteten. Der Italiener überreichte dann Vincic ein schwarzes Trikot mit seinem Namen.