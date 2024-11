Yakin: «Ich hoffe, dass wir bei der Nationalhymne nicht ausgepfiffen werden» Die Länderspiele im Letzigrund waren bisher keine Freude aus Schweizer Sicht. Am Freitag muss die Nationalmannschaft in Zürich den ersten Sieg seit 17 Jahren feiern, sonst steigt sie ab. An der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel ärgert sich Trainer Murat Yakin über die umstrittenen Entscheidungen der Schiedsrichter in den vergangenen Spielen und hofft beim morgigen Spiel auf respektvolle serbische Fans. 14.11.2024

Die Schweiz trifft im Letzigrund auf Serbien. Auf den Gegner, den sie an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in emotionalen Partien bezwingen konnte. Das letzte Duell ging vor einem Monat jedoch an die Serben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweiz gegen Serbien – die Partien sorgten bei den letzten beiden Fussball-Weltmeisterschaften nicht nur auf dem Feld für viel Emotionen.

Von insgesamt drei Partien gegen Serbien konnte die Nati zwei gewinnen. Das letzte Duell ging in der Nations League jedoch verloren.

Heute trifft die Nati im Letzigrund erneut auf Serbien und braucht einen Sieg, um den Abstieg in der Nations League zu verhindern. Mehr anzeigen

Bisher gab es bloss drei Partien zwischen der Schweiz und Serbien. Doch mindestens zwei davon blieben lange in Erinnerung, weil die Emotionen weit über das Geschehen auf dem Rasen gingen. Wir blicken zurück auf die intensiven Duelle gegen den heutigen Nati-Gegner.

WM 2018, Gruppenphase

22. Juni 2018, Schweiz-Serbien 2:1

5' 0:1 Mitrovic

53' 1:1 Xhaka

90' 2:1 Shaqiri

Das zweite Gruppenspiel gegen Serbien an der WM 2018 ist vorentscheidend für den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 1:1 im ersten Spiel gegen Brasilien erlebt die Schweiz gegen Serbien aber einen Fehlstart und gerät nach nur fünf Minuten durch Aleksandar Mitrovic in Rückstand. Doch ausgerechnet Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri drehen die Partie. Für die beiden Spieler mit kosovarischen Wurzeln ist die Partie aus politischen Gründen besonders brisant.

Die Politik spielt dann tatsächlich auch im Spiel eine Rolle. Schon beim Jubel nach dem 1:1 formt Xhaka mit seinen Händen den Doppeladler, das Wappentier von Albanien. Nach dem 2:1 in der 90. Minute tut es ihm Shaqiri gleich. Die Bilder gehen um die Welt und in der Folge wird intensiver über die «Doppeladler-Affäre» diskutiert, als über den starken WM-Auftritt der Nati.

Sportliche qualifiziert sich die Schweiz mit einem 2:2 im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica für das Achtelfinale, wo die grosse Ernüchterung folgt. Gegen Schweden setzt es in einem mauen Spiele eine 0:1-Niederlage ab.

WM 2022, Gruppenphase

2. Dezember 2022, Schweiz-Serbien 3:2

20' 1:0 Shaqiri

26' 1:1 Mitrovic

35' 1:2 Vlahovic

44' 2:2 Embolo

48' 3:2 Freuler

Vier Jahre nach dem giftigen Duell in Russland kommt es auch an der Winter-WM in Katar bereits in der Gruppenphase zum Spiel zwischen der Schweiz und Serbien. Und wieder geht es zwischen den beiden Mannschaften um die Qualifikation für die K.o.-Phase. Und wie sollte es anders sein: Für die Schweiz trifft wieder Xherdan Shaqiri. Doch Serbien kann das Spiel dank ihrer Starstürmer Aleksandar Mitrovic und Dusan Vlahovic zwischenzeitlich drehen.

Die Schweiz findet jedoch noch in der ersten Halbzeit eine Antwort und kommt durch Breel Embolo zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang trifft dann Remo Freuler nach wunderschönem Hacken-Pass von Vargas zum 3:2. Es ist der Endstand, aber nicht der Schlusspunkt der Partie. Immer wieder wird Xhaka von den Serben provoziert und angepöbelt. Der Mittelfeldspieler lässt sich schliesslich zu einer obszönen Geste hinreissen und jubelt nach dem Spiel im Trikot von Ardon Jashari, was ebenfalls als politisches Statement aufgefasst wird. Denn Jashari ist auch der Name eines Unabhängigkeitskämpfers, der bereits in den 1990er-Jahren für die Loslösung des Kosovo von Serbien kämpfte.

So kommt es, dass wie schon 2018 nicht der Sieg im Fokus der medialen Aufmerksamkeit steht, sondern alles drumherum. Xhaka hat Glück, dass er nicht gesperrt wird und darf im Achtelfinale gegen Portugal spielen. Doch die Luft bei der Nati ist raus, die Schweiz geht gleich mit 1:6 unter und muss nach Hause fliegen.

Nations League 2024

12. Oktober 2024, Serbien-Schweiz 2:0

45.+1. 1:0 Elvedi (Eigentor)

61. 2:0 Mitrovic

Das letzte Spiel gegen Serbien liegt noch nicht lange zurück und ist eines, welches die Schweiz gerne so schnell wie möglich wieder vergessen möchte. In der Nations League zeigt die Nati auswärts einen uninspirierten Kick. Die grosse Spannung, die im Vorfeld erwartet wurde, bleibt aus – auch auf dem Feld. So muss sich die Schweiz mit 0:2 geschlagen geben. Neben einem kuriosen Eigentor von Nico Elvedi trifft auch Altmeister Mitrovic mal wieder. Es ist in seinem dritten Spiel gegen die Schweiz sein dritter Treffer.

Im Rückspiel im Zürcher Letzigrund braucht die Schweiz heute einen Sieg, um den Abstieg in Nations League Gruppe B zu verhindern.

