Drei Spiele, zwei Siege und keine Niederlage – die Schweizer Nati marschiert als Gruppensieger in den WM-Sechzehntelfinal. Anpfiffzeit und Spielort sind bereits bekannt, der Gegner dagegen ist noch offen.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ist die Schweiz Gruppensieger. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Vancouver.

«Die Schweizer Festspiele gehen weiter!» Nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ist die Schweiz Gruppensieger. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Vancouver.

Im letzten Gruppenspiel weist die Schweizer Nati Co-Gastgeber Kanada in die Schranken und holt sich dank eines 2:1-Sieges den Gruppensieg. Damit ist klar: Die Schweiz wird auch die erste K.o.-Runde am Freitag, 3. Juli, um 5 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver bestreiten.

Mit dem Sieg gegen Kanada verschafft sich die Mannschaft von Murat Yakin mehr Erholungszeit. Statt nur drei Tage gibt es nun acht Tage Vorbereitungszeit für die nächste Aufgabe. Ende Juni wird das Nationalteam das Camp in San Diego verlassen und sich an der kanadischen Westküste neu einrichten. Im besten Fall bestreiten die Schweizer auch den Achtelfinal am 7. Juli um 22 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver.

14 mögliche Gegner

Noch offen ist dagegen der Gegner im Sechzehntelfinal. Die Schweiz wird auf einen Gruppendritten treffen. Das hängt davon ab, welche acht von den zwölf Gruppendritten weiterkommen. Der mögliche Nati-Gegner kommt aus den Gruppen E, F, G, I oder J. Das können derzeit folgende 14 Nationen sein:

Die möglichen Nati-Gegner im WM-Sechzehntelfinal Gruppe E: Elfenbeinküste, Ecuador, Curaçao

Elfenbeinküste, Ecuador, Curaçao Gruppe F: Japan, Niederlande, Schweden

Japan, Niederlande, Schweden Gruppe G: Ägypten, Iran, Belgien, Neuseeland

Ägypten, Iran, Belgien, Neuseeland Gruppe I: Senegal, Irak

Senegal, Irak Gruppe J: Algerien, Österreich

Für die Ermittlung, welcher Gruppendritte in der K.o.-Runde auf welchen Gegner trifft, gab es ursprünglich 495 mögliche Kombinationen. Da die ersten drei Gruppen inzwischen abgeschlossen sind, hat sich diese Zahl auf 246 reduziert. Die Auswertung zeigt, dass die Schweiz mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Drittplatzierten der Gruppe J oder G treffen wird.

In 118 Fällen (48 Prozent) spielt die Schweiz im Sechzehntelfinal gegen das Team aus Gruppe J, in 99 Fällen (40,2 Prozent) gegen jenes aus Gruppe G. Deutlich geringer sind die Chancen auf einen Gegner aus den Gruppen E, F oder I: In 14 Fällen stammt der Gegner aus Gruppe E, in 11 aus Gruppe I und nur in 4 Fällen aus Gruppe F.

Wiedersehen mit Petkovic?

In Gruppe J kommen nur noch zwei Teams für Rang 3 infrage: Algerien und Österreich, die in der letzten Runde direkt aufeinandertreffen. Für die Schweiz könnte es somit sowohl zu einem Nachbarschaftsduell als auch zu einem Wiedersehen mit Vladimir Petkovic kommen. Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer trainiert seit zwei Jahren die algerische Nationalmannschaft.

Petkovic hatte mit der Nati viel Erfolg Getty Images

Für viele Schweizer Spieler wäre dies besonders emotional, da Petkovic zahlreiche Leistungsträger über Jahre hinweg geprägt hat. Von 2014 bis 2021 betreute er die Schweiz in 78 Länderspielen – ein Rekord. Zum Vergleich: Sein Nachfolger Murat Yakin kommt bislang auf 62 Partien.

Noch viele Möglichkeiten

In Gruppe G ist dagegen weiterhin alles offen. Ägypten führt derzeit mit vier Punkten, Iran und Belgien folgen mit je zwei Zählern, Neuseeland mit einem. In der letzten Runde treffen Belgien und Neuseeland sowie Ägypten und Iran aufeinander. Wird Belgien seiner Favoritenrolle gerecht, dürfte sich der mögliche Schweizer Gegner zwischen Ägypten und Iran entscheiden.

Spätestens bis zum Ende der Gruppenphase in der Nacht auf Sonntag kennt die Nati ihren Gegner. Nach dem Sieg über Kanada steht aber zuerst ein Familienevent auf dem Programm, weshalb die Mannschaft einen Tag in Vancouver bleibt und erst am Donnerstag zurück nach San Diego reist – allerdings nicht für lange.