So lässt es Top-Schiri Urs Schnyder auf der Bühne krachen Urs Schnyder ist einer der besten Schweizer Schiedsrichter, pfeift in der Champions League – und rockt in der Freizeit auf der Bühne. blue Sport hat Schnyder bei einem Konzert besucht. 10.05.2025

Urs Schnyder ist einer der besten Schweizer Schiedsrichter, pfeift in der Champions League – und rockt in der Freizeit auf der Bühne. blue Sport hat Schnyder bei einem Konzert besucht. Er sagt: «Ein Leben ohne Band kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein wichtiges Ventil für mich.»

Ein bisschen müde sei er, sagt Urs Schnyder, als er blue Sport an einem milden Donnerstagabend in Bern antrifft. Tags zuvor pfiff er noch in Saudi-Arabien ein Cup-Spiel. Ex-Arsenal- und BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang schoss in der Nachspielzeit das Siegtor für Al-Qadsiah und verhinderte damit nicht nur die Verlängerung, sondern auch, dass Schnyder nicht noch in Eile kam, um den Rückflug in die Schweiz zu erwischen.

Nicht zum ersten Mal wurde Schnyder von den Saudis angefragt, um ein Spiel zu leiten. Es zeigt, dass die Leistungen des FIFA-Schiedsrichters auch international geschätzt werden. In der Champions League gab er in dieser Saison sein Debüt, pfiff die Spiele Girona gegen Feyenoord und Eindhoven gegen Shaktar in der Ligaphase.

Wer den 39-Jährigen im TV oder im Fussballstadion beobachtet, sieht einen ruhigen Schiedsrichter, der stets sachlich bleibt. Emotional wird er nie. Doch Schnyder kann auch anders. Das beweist er an diesem Abend in der Berner Reitschule, wo er mit seiner Band Preamp Disaster die Bühne rockt.

Nur auf der Bühne gerne im Mittelpunkt

Preamp Disaster heisst übersetzt so viel wie «Vorverstärker-Katastrophe». Die Band bezeichnet ihren Sound selbst als «atmosphärischer Postdoom, so hart wie Metal, so experimentierfreudig wie Postrock, so tight wie Stonerrock». «Doom» bedeutet «Verhängnis» oder «Untergang», es geht also in die Richtung Heavy Metal.

Seit 2007 spielt die Band zusammen, zwei bis drei Mal pro Monat wird geprobt. Zirka sechs Konzerte spielt Preamp Disaster im Jahr. Schnyder ist Gitarrist und Sänger, wobei sein Gesang mehr als «fünftes Instrument» eingesetzt wird, wie er selbst sagt.

Wenn er auf der Bühne steht, taucht Schnyder in eine andere Welt ein. Als Schiedsrichter bleibt er eher im Hintergrund. Wenn er nicht auffällt, hat er seinen Job gut gemacht. Ganz anders ist es in der Musik. Da ist er voll im Mittelpunkt und kann sich richtig ausleben. «Ich liebe es, mit meiner Band auf der Bühne zu stehen. Das ist ein Mittelpunkt, den ich als Musiker gerne suche. Als Schiedsrichter suche ich diesen Mittelpunkt gar nicht», sagt er.

Ob auf dem Fussballplatz oder auf der Bühne: Urs Schnyder ist gerne Herr der Lage. Keystone

Parallelen zum Fussball sieht der Innerschweizer nicht viele. «Ein Konzert ist für mich sehr entspannend. Ich weiss ja, was ich spiele. Entsprechend kann ich mich gut vorbereiten», so Schnyder. «Auf dem Fussballfeld bin ich auf die Spieler angewiesen. Da weiss ich nicht, was auf mich zukommt.» Deshalb sei er vor einem Fussballspiel auch nervöser als vor einem Konzert.

Komplett anderes Publikum als im Stadion

Auch das Publikum ist im Stadion ein komplett anderes als in einer Bar oder einem Konzertsaal. Nichtsdestotrotz wird der Schiedsrichter auf der Bühne ab und zu auch erkannt. «Es passiert immer wieder, dass mich Leute erkennen. Oder sogar genau deshalb vorbei kommen, weil sie wissen, dass ich spiele.»

Umgekehrt wird er von Fussballspielern selten auf seine Musik angesprochen. Aber auch das kam schon mal vor. «Einst kamen Spieler zu spät aus der Kabine und einer vom anderen Team sagte, ich soll doch meine Musik abspielen, dann würden sie schnell rauskommen», erzählt Schnyder mit breitem Grinsen im Gesicht.

Seit zehn Jahren pfeift Schnyder in der Super League und hat in seiner Karriere über 400 Fussballspiele geleitet. Keystone

In der Super League pfeift er regelmässig vor Tausenden Zuschauern, beim von ihm geleiteten Spiel zwischen Basel und YB im März waren fast 30'000 Fans im Stadion. An diesem Abend in Bern rockt Schnyder vor knapp 100 Leuten. Diesen Ausgleich scheint der Sportlehrer zu brauchen.

«Ein Leben ohne meine Band kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist ein wichtiges Ventil geworden für mich. Das brauche ich echt», stellt Schnyder klar. «Wenn ich mit den Jungs mal wieder ein Wochenende auf Tour bin, kann ich auch viel Energie tanken.»

Mensch, Schiri: Fehlentscheidungen, Beleidigungen, Bedrohungen Wie ist das Verhältnis zum Schiedsrichter zu retten? Darüber diskutieren im neuen Heimspiel: Stefan Eggli mit FIFA-Referee Urs Schnyder, Schiri-Boss Daniel Wermelinger und Nati-Legende Alex Frei. 25.03.2025