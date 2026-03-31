«Der Rasen in Oslo hat sicher auch schon bessere Tage erlebt» Die Schweizer Nati spielt am Dienstagabend in Oslo ihr zweites WM-Vorbereitungsspiel gegen Norwegen. Die Einschätzung von blue Sport Redaktor Jan Arnet vor Ort. 31.03.2026

Norwegen hat sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. Warum die Norweger in Nordamerika sogar zu den Geheimfavoriten gehören – und das nicht nur an Superstar Erling Haaland liegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati testet am Dienstag in Oslo gegen Norwegen mit Superstar Erling Haaland.

Nachdem die Norweger lange auf eine WM-Teilnahme warten mussten, sind sie im Sommer in Nordamerika wieder einmal dabei. Nebst dem starken Nationalteam fällt auch die Entwicklung im norwegischen Nachwuchs auf.

Der Schweizer Fussball steuert im Nachwuchs auf Probleme zu. Die Norweger könnten dabei als Vorbild genommen werden. Mehr anzeigen

Nach dem 3:4-Spektakel am Freitag gegen Deutschland wird die Schweizer Nati auch am Dienstag in Olso gefordert werden. Dass Murat Yakin Norwegen im Vorfeld der beiden Länderspiele als Mitfavoriten auf den WM-Titel beschrieb, kommt nicht von ungefähr. Das Team um Superstar Erling Haaland hat eine perfekte Qualifikation gespielt mit acht Siegen aus acht Spielen, darunter ein 4:1 und ein 3:0 gegen Italien, und insgesamt 37 Toren.

Die «Löwen» haben ausserdem so viele talentierte Fussballer in ihren Reihen wie wohl noch nie zuvor. Zwei stechen dabei besonders heraus: ManCity-Stürmer Erling Haaland, der in 48 Spielen für Norwegen 55 Tore erzielt hat – 16 davon in der WM-Quali – und die Torschützenliste der Premier League mit 22 Toren anführt. Und Martin Ödegaard, welcher bereits mit 16 Jahren aus Norwegen zu Real Madrid wechselte, mittlerweile seit 2021 bei Arsenal London spielt und auf bestem Weg ist, die Gunners nach 22 Jahren wieder zum Meistertitel zu führen.

Mit Alexander Sörloth (Atlético Madrid) und Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) stehen weitere gestandene Offensivkräfte im Kader. Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham) und Andreas Schjelderup (Benfica) gehören zu den jungen Wilden, denen ebenfalls eine grosse Karriere prophezeit wird. «Transfermarkt» schätzt den Marktwert des norwegischen Nationalteams auf 504 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Nati kommt auf einen Gesamtwert von 322 Millionen.

Talent alleine reicht aber nicht, um ein Nationalteam, das jahrelang unten durch musste, zu einem ernstzunehmenden Teilnehmer an der Weltmeisterschaft zu machen. Dass Norwegen heute ein echtes Kaliber im europäischen Fussball ist, ist das Resultat jahrelanger Entwicklung und überlegter Nachwuchsarbeit.

Voller Fokus auf den Nachwuchs

Ein Blick zurück ins Jahr 2017. Damals steht Norwegen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 88, hinter Fussballzwergen wie den Färöer-Inseln. Nicht nur das Nationalteam hinkt im europäischen Vergleich weit hinterher, sondern auch die heimische Liga Eliteserien, die in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang 25 herumdümpelt. Nachdem zum wiederholten Mal die Qualifikation für ein grosses Turnier (WM 2018) verpasst wird, kommt es im norwegischen Fussball-Verband zum Umdenken.

Mitverantwortlich für den Erfolg des norwegischen Nationalteams: Trainer Stale Solbakken und Stürmerstar Erling Haaland. Keystone

Finanzielle Anreize werden geschaffen, um die Nachwuchsarbeit in den Klubs zu stärken. Je mehr ein Verein in die Jugend investiert, desto mehr Geld kassiert er. Im Nachwuchs wird ausserdem bis zum 12. Lebensjahr bewusst auf Resultate und Tabellen verzichtet. So soll verhindert werden, dass Kinder unter Leistungsdruck früh die Freude am Sport verlieren und so auch Talente verloren gehen.

Wie positiv sich die Massnahmen in den letzten Jahren ausgewirkt haben, zeigt das Beispiel Bodö/Glimt. Der kleine Klub aus dem Norden des Landes, der in der Champions League Top-Teams wie Manchester City oder Inter Mailand schlug und im Achtelfinal erst in der Verlängerung an Sporting Lissabon scheiterte, steht wie kein anderer für den Erfolg norwegischer Vereine mit einheimischen Spielern. In der Bodö-Startelf gegen Sporting standen 9 Norweger.

SFV-Präsident Peter Knäbel lobte schon vor einem Jahr im Interview mit blue Sport die Entwicklung des norwegischen Fussballs und gab zu bedenken, dass es für die Schweizer A-Nati wegen fehlender Qualität im Nachwuchs «bald schwierig wird, mit Nationen wie Österreich oder Norwegen mitzuhalten. Diese Nationen könnten uns in den nächsten Jahren abhängen».

Ein Vorbild für die Schweiz

Knäbel und der SFV sind gefordert, damit der Schweizer Nachwuchs nicht dahinsteuert, wo Norwegen noch vor zehn Jahren stand. Die Probleme sind schon länger bekannt, grosse Massnahmen wurden aber noch nicht ergriffen. Der Vorschlag zur Aufstockung der Challenge League wurde kürzlich von den Profiklubs abgelehnt.

Für die Klubbosse hierzulande wäre es aber mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee, sich ein Vorbild an den Norwegern zu nehmen. Gerade wenn es um Kontinuität geht. Im Norden wird in den Vereinen langfristiger gedacht. Nicht nur bei Bodö/Glimt sorgen seit vielen Jahren die gleichen Leute für die Musik – vom Trainer über den Sportchef bis zum Präsidenten.

In der Schweiz gibt es die Nachwuchs Trophy, die den Vereinen wie in Norwegen finanzielle Anreize für viel Spielzeit von Schweizer Nachwuchsspielern auf Profistufe geben soll. Die Statistik lässt aber erahnen, dass das System in Norwegen besser funktioniert. In der Eliteserien kommen deutlich mehr einheimische Spieler zum Zug als in der Super League. Auch U21-Spieler werden im Norden viel häufiger eingesetzt als in den Schweizer Profiligen.

Norwegens Fussball hat die Nase vorn

Super-League-Teams setzen lieber auf ausländische Talente, in der Hoffnung, sie eines Tages für viel Geld verkaufen zu können. Die Realität ist, dass die sportlichen Erfolge der Schweizer Vereine auf europäischem Parkett ausbleiben. Lausanne-Sport war in der Conference League das einzige Schweizer Team, das die Ligaphase überstand – in den Playoffs war auch für die Waadtländer Endstation. Währenddessen mischte Bodö/Glimt die Königsklasse auf. In der Fünfjahreswertung der UEFA hat Norwegen die Schweiz abgehängt.

Auch im nationalen Verband setzen die Norweger auf Kontinuität. Nationaltrainer Stale Solbakken ist seit 2020 im Amt, verpasste sowohl die Qualifikation für die WM 2022 als auch für die EM 2024. Trotzdem durfte er bleiben – und konnte die Nationalmannschaft dahinführen, wo sie heute steht: Für viele Beobachtern gilt Norwegen als Geheimfavorit auf den WM-Titel.

Am letzten Freitag gab es gegen die Niederlande (1:2) die erste Niederlage seit Oktober 2024 – ohne den verletzten Ödegaard und Erling Haaland, der sich eine Pause gönnte. Gegen die Schweiz ist Haaland wieder dabei. So wird Norwegen am Dienstagabend ein echter Gradmesser für die Nati auf dem Weg nach Nordamerika.