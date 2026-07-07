blue Sport hat an dieser WM schon einige Fan-Treffs und Public Viewings besucht. Diese lebensfrohen Kolumbien-Fans vor dem Teamhotel in Vancouver sind der Hammer. 5- bis 80-Jährige tanzen und singen «Vamos Colombia».

Die pure Lebensfreude So heizen tausende Kolumbien-Fans ihren Spielern vor dem Hotel ein

Zu Hunderten strömen sie aus allen Richtungen zum Hyatt Regency in Vancouver. Mädchen, Buben, Mütter, Grossväter – fast alle in gelben Kolumbien-Shirts, viele mit der Nummer 10 von James Rodriguez. Dem Superstar des Landes.

Sie alle kommen, um ihren Lieblingen für den Achtelfinal gegen die Schweiz nochmals so richtig einzuheizen. Sie singen, sie musizieren und tanzen. «Vamos Colombia» begleitet von Trompeten und Trommeln. blue Sport ist mittendrin.

Nach über einer Stunde Party zeigen sich James Rodriguez, Luis Diaz & Co. oben auf einem Balkon, winken und feiern mit. Jetzt gibt es für die Fans kein Halten mehr.

Fürs Achtelfinale gegen die Schweiz werden bis zu 30'000 Kolumbianerinnen und Kolumbianer im Stadion erwartet.