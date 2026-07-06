Die überraschende Aufhebung der Sperre gegen US-Nationalspieler Folarin Balogun sorgt an der WM für heftige Diskussionen. Mehrere Medien berichten, US-Präsident Donald Trump habe sich persönlich für den Stürmer eingesetzt – die FIFA weist politische Einflussnahme jedoch zurück.

Trump telefonierte mit Infantino So kam es zur «Begnadigung» von US-Stürmer Balogun

Darum geht’s Die FIFA setzte die Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun aus. Er darf im WM-Achtelfinal gegen Belgien spielen.

Medien berichten, Donald Trump habe sich persönlich für Balogun eingesetzt. Die FIFA bestreitet politischen Einfluss.

Belgien prüft eine Einsprache. Der Entscheid sorgt international für Kritik und Fairplay-Debatten.

An der WM in Kanada, Mexiko und den USA sorgt ein Entscheid der FIFA für grosse Diskussionen. US-Stürmer Folarin Balogun sah im Sechzehntelfinale nach einem Tritt gegen den Knöchel des Bosniers Tarik Muharemovic die Rote Karte. Obwohl die USA die Partie in Unterzahl gewannen, hätte Balogun den Achtelfinal gegen Belgien wegen einer Sperre verpasst. Doch am Sonntag folgte die überraschende Wende: Die Strafe wurde gemäss Artikel 27 auf Bewährung ausgesetzt. Balogun ist gegen Belgien spielberechtigt.

Die Begnadigung löste international Empörung aus. Mehrere Medien, darunter «The Athletic», der «Blick» und «Politico», berichten, dass sich US-Präsident Donald Trump persönlich für den Stürmer eingesetzt haben soll.

Demnach informierte Andrew Giuliani, Direktor der WM-Taskforce im Weissen Haus und enger Vertrauter Trumps, den Präsidenten unmittelbar nach dem Spiel über den Platzverweis. Noch in derselben Nacht schmiedete Giuliani zusammen mit US-Handelsminister Howard Lutnick und Vertretern des US-Verbands Pläne für einen Einspruch.

Laut den Berichten reichte die Unterstützung von juristischen Schritten bis zu diplomatischen Bemühungen zwischen dem Weissen Haus und dem FIFA-Hauptsitz in Zürich.

Trump rief Infantino an

Am Donnerstag soll Trump selbst FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen haben, um über die Rote Karte und die Sperre zu sprechen. Laut Medien hörte Infantino aufmerksam zu, machte aber keine Zusagen. Die FIFA bestätigt ein solches Gespräch nicht. Sie betont jedoch, dass alle Entscheide von einer unabhängigen Disziplinarkommission getroffen würden.

Anwälte reichen Einsprache ein

Am Freitag und Samstag reichten die Anwälte des US-Verbands offiziell Einsprache ein. Giuliani und Lutnick boten zusätzlich Unterstützung durch Juristen des Weissen Hauses an. Gleichzeitig schaltete sich Hedgefonds-Manager Scott Goodwin ein, der unter anderem die Verpflichtung von US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino mitfinanziert hatte.

Gemeinsam mit Giuliani sammelte er Berichte über frühere Kontroversen rund um Schiedsrichter Raphael Claus. Diese wurden laut Medien unter ranghohen Regierungsvertretern verbreitet, um Argumente für den Einspruch zu prüfen. Gleichzeitig soll FIFA-Rechtschef Emilio Garcia Infantino über mögliche Verfahrenswege beraten und zusammen mit weiteren Funktionären untersucht haben, ob das Foul überhaupt eine Sperre rechtfertigt.

Die FIFA hält an ihrer Darstellung fest

Mit der Begnadigung am Sonntag reagierte der belgische Fussballverband verärgert. Er hat bis Montagvormittag Zeit, Einsprache einzulegen. Der Verband argumentiert, die mutmassliche Einmischung des Weissen Hauses verstosse gegen die FIFA-Regeln zur Unabhängigkeit sportlicher Entscheide.

«Um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Mannschaften zu wahren und die Grundprinzipien des Fair Play in unserem Sport sowohl bei dieser als auch bei zukünftigen FIFA-Weltmeisterschaften zu schützen, prüft der belgische Fussballverband (RBFA) alle möglichen Optionen», erklärt der Verband.

Die FIFA hält an ihrer Darstellung fest, dass der Entscheid vom 18-köpfigen Disziplinarausschuss gefällt wurde. Weitere Einzelheiten veröffentlicht der Weltverband nicht. Auch bleibt offen, ob über den Fall abgestimmt wurde. Der sonst übliche Abschlussbericht wurde ebenfalls nicht veröffentlicht.

Zum Schluss der Affäre telefonierten Trump und Infantino erneut. Worüber gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Auf seiner Plattform «Truth Social» schrieb Trump: «Danke FIFA, dass ihr das Richtige getan habt und eine grosse Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habt!»