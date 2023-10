Muss Murat Yakin mit seiner Mannschaft auf dem Weg zur EM einen Umweg gehen? Keystone

Nach dem 3:3 gegen Belarus muss die Nati erstmals ernsthaft auf die Tabelle schauen. Doch kein Grund zur Panik. Selbst beim Scheitern in der EM-Quali könnte die Schweiz noch eine zweite Chance bekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz muss die Tabellenführung in der EM-Quali-Gruppe I an Rumänien abgeben. Die Nati darf sich kaum mehr Ausrutscher erlauben, sonst ist die EM-Teilnahme in grosser Gefahr.

Sollte die Nati in der Quali tatsächlich scheitern, könnten sich Granit Xhaka und Co. allerdings über einen Umweg doch noch ein EM-Ticket sichern.

Über drei Playoff-Turniere der Nations League mit Halbfinal und Final werden im März die drei letzten EM-Tickets vergeben.

Kurios: Irland hat auf einmal bessere Chancen auf eine EM-Teilnahme, falls das Quali-Spiel gegen Holland verloren geht. Mehr anzeigen

Noch hat die Schweiz alles in den eigenen Füssen. Drei Siege in den letzten drei Quali-Spielen reichen auf jeden Fall für den Gruppensieg. Mit zwei Siegen ist die Nati mindestens auf Rang 2 und ebenfalls definitiv für die EM-Endrunde qualifiziert – die Schweiz kann sich demnach sogar noch einen weiteren Ausrutscher erlauben. Die Qualifikations-Chancen sind also auch nach dem enttäuschenden 3:3 gegen Belarus noch gut.

Doch was, wenn das Team von Murat Yakin auch in den nächsten Spielen enttäuscht? Was, wenn die Schweiz in dieser vermeintlich leichten Gruppe nicht Erster oder Zweiter wird? Der EM-Zug wäre auch dann noch nicht ganz abgefahren. Denn es gibt noch die Hintertür über die Nations League.

Playoff-Turnier im März

Nations League? Da spielte die Nati zuletzt am 27. September 2022. Der 2:1-Sieg von damals gegen Tschechien könnte am Ende noch Gold wert sein. Aber der Reihe nach:

In der EM-Quali qualifizieren sich jeweils die beiden Ersten der zehn Gruppen direkt für die Endrunde im Sommer 2024. Gastgeber Deutschland hat ebenfalls einen Startplatz. So bleiben noch drei EM-Tickets fürs Turnier mit 24 Mannschaften übrig. Diese letzten drei Plätze werden im März 2024 über ein Playoff-Turnier (drei Gruppen mit Halbfinal und Final) vergeben.

Die zweite Chance in diesem Playoff-Turnier kriegen die vier Gruppensieger der Nations League A, B und C. Hat sich ein Gruppensieger bereits über die EM-Quali direkt qualifiziert, rückt die am nächstbesten platzierte Mannschaft in der jeweiligen Ligatabelle (siehe Grafik unten) nach.

Nati mit guten Chancen auf allfälligen Playoff-Platz

In der Liga A heissen die Gruppensieger Kroatien, Italien, Holland und Spanien. Die ersten drei genannten Nationen bekunden in ihren Quali-Gruppen Mühe, haben aber auch noch intakte Chancen auf die direkte Qualifikation. Spanien hingegen hat das EM-Ticket schon in der Tasche.

Die Schweiz liegt in der Ligatabelle auf Rang 9 und muss hoffen, dass die grossen Nationen davor ihrer Favoritenrolle in der EM-Quali gerecht werden. So erhöht sich die Chance, dass die Nati noch einen Playoff-Platz erhalten würde – falls nötig. Obwohl die Schweiz in ihrer Nations-League-Gruppe nur Platz 3 belegte, stehen die Chancen dafür durchaus gut, da sich die meisten Nationen aus Liga A, die vor der Schweiz klassiert sind, ohnehin direkt für die EM qualifizieren.

Die Gesamttabelle der Nations League. Wikipedia

Angenommen, Kroatien, Italien und Holland scheitern in der EM-Quali und kriegen den Platz in den Playoffs. Dann könnten nur Dänemark und Ungarn bei gescheiterter Direkt-Qualifikation noch verhindern, dass die Schweiz den vierten Playoff-Platz aus Liga A erben würde. Die Dänen haben in ihrer Quali-Gruppe ein Vier-Punkte-Polster auf Platz 3, Ungarn führt seine Gruppe an und hat fünf Punkte Vorsprung auf Rang 3.

Müsste die Schweiz in die Playoffs, bräuchte es dort zwei Siege (Halbfinale und Final) gegen die anderen Nationen aus Liga A, die sich nicht direkt qualifizieren konnten. Es könnten also Gegner wie Italien, Kroatien oder die Niederlande drohen. Kurz: Der direkte Weg über die EM-Qualifikation wäre für die Schweizer auf dem Papier deutlich leichter.

Erhöht sich Irland mit einer Niederlage die EM-Chance?

Allen Rechenspielen zum Trotz – gestalten sich die nächsten Spiele der Nati erfolgreich, erübrigen sich jegliche Überlegungen betreffend Playoff-Weg. Ganz im Gegensatz zu Irland, das keine Chance mehr auf die direkte Qualifikation hat. Bei den Iren erhöht sich aber die Chance auf einen Platz im Playoff-Turnier, falls sie ihr Quali-Spiel am 18. November gegen die Niederlande verlieren.

Wie ist das möglich? Die Iren müssen hoffen, dass höchstens sieben Teams in der Gesamttabelle der Nations League (s. Bild weiter oben) über ihnen stehen, die sich nicht direkt für die EM qualifiziert haben. Eines dieser Teams könnte Holland sein. Nimmt Irland der Niederlande Punkte ab, würde man sich so ins eigene Fleisch schneiden. Wobei zu erwähnen ist, dass Irland auf Platz 26 der Nations-League-Tabelle ohnehin nur kleine Chancen auf einen Platz im Playoff-Turnier hat.