  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltmeisterschaft So prägt Ricardo Rodriguez das Schweizer Nationalteam

SDA

17.6.2026 - 04:45

Ricardo Rodriguez (rechts) liegt bei der Gesamtzahl der Länderspiele knapp hinter Granit Xhaka
Ricardo Rodriguez (rechts) liegt bei der Gesamtzahl der Länderspiele knapp hinter Granit Xhaka
Keystone

Er meidet das Rampenlicht, prägt aber seit 15 Jahren das Schweizer Spiel: Nun könnte Ricardo Rodriguez gegen Bosnien-Herzegowina sein 140. Länderspiel bestreiten.

Keystone-SDA

17.06.2026, 04:45

«Wir haben einen Punkt geholt, die anderen haben einen Punkt geholt. Nun geht es weiter. Das Leben geht weiter.» Dies antwortete Ricardo Rodriguez, als er nach dem 1:1 gegen Katar gefragt wurde, ob die Pläne des Nationalteams nun über den Haufen geworfen worden seien. Es ist eine Aussage, die ihn als Person perfekt widerspiegelt. Der 33-jährige Zürcher ist gelassen, pragmatisch und nüchtern. Praktisch nie lässt er sich von negativen Emotionen mitreissen. Das zeigt auch der Blick in die Statistik: In 139 Spielen für das Schweizer Nationalteam sah Rodriguez nur sechs Gelbe Karten und niemals Rot.

Kein Wunder, sagte Murat Yakin in einem kurz vor der WM geführten Interview mit Keystone-SDA: «Ich höre oft, ich sei gechillt. Wer das denkt, soll mal mit Ricci sprechen.» Die Ruhe, die er ins Spiel bringen kann, sei eine grosse Qualität des Linksverteidigers. Deswegen bezeichnet der Nationaltrainer Rodriguez auch als «superintelligenten Fussballer», der defensiv richtig stehe, kaum einen Ball verliere und immer eine Idee habe.

Das zeigte sich auch beim WM-Auftakt gegen Katar, als vor allem in der ersten Halbzeit viel über seine linke Seite lief. Rodriguez schaltete sich dabei immer wieder ins Offensivspiel ein und hätte in der 10. Minute beinahe seinen 15. Assist im Nationalteam verbucht. Doch der Schuss von Dan Ndoye ging bekanntlich knapp über das Tor.

Oft im Schatten der Mitspieler

Gerade weil er so ruhig ist, wird er aber auch immer wieder etwas übersehen, wenn es darum geht, die Stärken des Schweizer Nationalteams aufzuzeigen. Gerne wird dann auf die «starke Achse» mit Goalie Gregor Kobel, Verteidiger Manuel Akanji, Mittelfeldspieler und Captain Granit Xhaka sowie Stürmer Breel Embolo verwiesen. Rodriguez, der seit bald 15 Jahren das Nationaldress trägt und dabei fast immer in der Startaufstellung steht, wird oft übergangen.

Das ist ihm aber auch ganz recht so, denn das Rampenlicht abseits des Fussballplatzes meidet er, wenn möglich. Er fühle sich vor der Kamera einfach nicht wohl, erklärte Rodriguez kürzlich in einer SRF-Dokumentation. In dieser ging es allerdings nicht um ihn, sondern um die Rolle der «Spielerfrau» seiner Freundin Nicole, mit der er die Söhne Santiago und Cruz hat. «Ich habe das Gefühl, wenn ich dann rede, verliere ich mich irgendwo. Und dann weiss ich nicht mehr, was ich sagen soll. Deshalb rede ich lieber gar nicht», so Rodriguez. Und wenn er dann doch Interviews gebe, dann am liebsten solche mit sehr kurzen Antworten.

Entsprechend knapp blieb der ehemalige Junior des FC Schwamendingen denn auch in seiner Analyse nach dem Spiel gegen Katar: «Wir müssen jetzt einfach schauen, was wir schlecht gemacht haben, und es dann korrigieren.» Er sei zuversichtlich, dass das Team gegen Bosnien-Herzegowina eine Reaktion zeigen und die Partie gewinnen werde. Warum? «Weil wir eine gute Mannschaft sind.»

Vor ungewisser Zukunft

Und nun blickt er also einem speziellen Jubiläum entgegen: Am Donnerstag könnte er in Los Angeles zu seinem 140. Einsatz im Nationalteam kommen. Einzig sein langjähriger Weggefährte Granit Xhaka, mit dem er vor 17 Jahren U17-Weltmeister wurde, hat derzeit acht Spiele mehr auf dem Konto. Mit ihm teilt sich Rodriguez den Titel des Schweizer WM-Rekordspielers (aktuell 13 Spiele). Gemeinsam mit Breel Embolo und Yann Sommer ist er zudem EM-Rekordspieler (14).

Der Konjunktiv wird hinsichtlich des Meilensteins gebraucht, weil «der ewige Rodriguez» nicht mehr ganz so unbestritten ist wie zu jener Zeit, als er vom Schweizer Fernsehen diesen Übernamen erhalten hat. Gerade wenn Yakin eine Systemumstellung vornehmen sollte, könnte Rodriguez der Leidtragende sein. Allerdings hat dieser seinen Wert beim WM-Auftakt nochmals unter Beweis gestellt. An ihm ist es nicht gelegen, dass die Schweizer bloss einen Punkt holten.

Die starke Leistung hat möglicherweise auch mit seiner Zukunft zu tun, die noch nicht geklärt ist – wie bereits vor zwei Jahren an der EM in Deutschland. Damals war sein Vertrag ausgelaufen, ehe Rodriguez mit starken Leistungen das Interesse von Betis Sevilla noch verstärkte. Nun könnte er nach zwei Jahren in Andalusien nochmals eine neue Herausforderung anpacken. Seine vierte und vielleicht letzte WM-Teilnahme ist für die Verhandlungen eine willkommene Bühne. Umso mehr hofft auch Rodriguez, dass das Turnier für die Schweiz trotz des Fehlstarts noch lange andauert.

Meistgelesen

Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück
Macron lädt Trump zum Dinner ins Schloss Versailles: «Das ist kein Blattgold, das ist das Original»
Shaqiri: «Es könnte sein, dass ich den FCB in dieser Transferphase noch verlasse»

Videos aus dem Ressort

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

16.06.2026

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

16.06.2026

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

16.06.2026

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Argentinien. Messi egalisiert mit Hattrick WM-Torrekord

ArgentinienMessi egalisiert mit Hattrick WM-Torrekord

Super League. Meister Thun startet in Luzern in die neue Saison

Super LeagueMeister Thun startet in Luzern in die neue Saison

Transfer-Ticker. Cedric Itten offenbar zu Werder Bremen ++ Bayern vor Verpflichtung von WM-Star

Transfer-TickerCedric Itten offenbar zu Werder Bremen ++ Bayern vor Verpflichtung von WM-Star