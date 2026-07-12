Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinal aus. Im Netz gibt es nach der knappen Niederlage der Nati gegen Argentinien nur ein Thema: der Platzverweis gegen Breel Embolo.

Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Böni: «Auf diese Mannschaft kann man nur stolz sein» Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

«Purer Wahnsinn» So reagiert das Netz auf den Platzverweis gegen Breel Embolo

Es ist das bittere Ende eines Turniers, an dem es die Schweizer Nati bis ins Viertelfinale schaffte und den amtierenden Weltmeister nicht nur fordern, sondern teilweise auch dominieren konnte. Nur in der Verlängerung musste sich das Team von Murat Yakin in Unterzahl geschlagen geben.

Viel mehr als die tolle Leistung der Schweizer rücken die Entscheidungen der Unparteiischen in den Vordergrund. Insbesondere die wohl spielentscheidende Szene rund um die zweite Gelbe Karte gegen Breel Embolo.

«Es ist eine Regel, die mit Fussball nichts zu tun hat. Wir wurden heute bestraft dafür. Es ist für mich absolut unverständlich, die Regel hat unser Spiel zerstört», versteht Nati-Trainer Murat Yakin während der Pressekonferenz nach dem Spiel die Welt nicht mehr.

Mit dieser Meinung ist der 51-Jährige nicht allein. Im Netz sorgt die Szene ebenfalls für Unverständnis:

«Der VAR schaltet sich ein, um Embolo die Gelbe Karte zu zeigen, weil der Schiedsrichter den falschen Entscheid gefällt und Paredes verwarnt hat? Es war nur ein Foul, nicht Gelb, es ist nicht überprüfbar. Purer Wahnsinn.»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

«Das Problem mit der zweiten Gelben Karte ist nicht die Schwalben-Regel. Der Schiedsrichter hat fälschlicherweise Gelb gezeigt und der Schweizer Spieler wird härter bestraft. Wenn der Schiedsrichter nur das Foul gepfiffen hätte, wäre Embolo noch auf dem Feld.»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

«Es ist niemals Gelb gegen Paredes. Es ist niemals Gelb gegen Embolo. Stufe es als normales Foul ein oder lass weiterspielen und sag dem Spieler, er soll aufstehen. Absurd, wie das ausgegangen ist.»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Unter den Kritikern befinden sich auch Befürworter der neuen Regel, dass, wenn ein falscher Spieler die Gelbe Karte sieht, der VAR eingreifen darf und die Karte dem richtigen Spieler gezeigt wird. Allerdings hätten sie sich in dieser Situation vom Schiedsrichtergespann mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

«Gesunder. Menschenverstand. Dafür wird live NIE eine Gelbe Karte gezeigt. Und weil der Schiedsrichter die Szene falsch bewertet, muss Embolo vom Platz?! Nimm die Gelbe Karte gegen Argentinien zurück und gib ihnen den Ball.»

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

All die Diskussionen nutzen der Schweizer Nati nichts. «Wir können es nicht ändern», sagt auch Yakin. Am Ende sei der 51-jährige Nati-Trainer dennoch stolz, was seine Mannschaft in diesem Spiel und an diesem Turnier geleistet hat.

00:39 Granit Xhaka: «Ab und zu tut Fussball einfach weh» Grosse Mentalität, aber kein Happy End! Captain Granit Xhaka leidet nach dem bitteren K.o. der Schweiz mit der Mannschaft mit und kritisiert die spielentscheidende Szene.