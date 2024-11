Die Nati-Stars treffen im Dolder in Zürich ein 11.11.2024

Fürs Nations-League-Spiel gegen Serbien gastiert die Schweizer Nati im Luxushotel Dolder Grand. Am Montagnachmittag rücken Granit Xhaka und Co. zur Nationalmannschaft ein.

J. Arnet, R. Zeller Jan Arnet

24 Spieler sind am Montag zur Nati eingerückt. Darunter mit Miro Muheim auch ein Neuling. Der HSV-Profi kommt im schlichten grauen Pulli beim Luxushotel Dolder Grand in Zürich an. Andere mögen es etwas extravaganter. Eray Cömert zum Beispiel, der mit einer blauen Micky-Maus-Jacke auftaucht.

Auffallend ist auch das grosse Pflaster am Kopf von Albian Hajdari. Der Lugano-Verteidiger zog sich am Sonntag im Spiel gegen YB eine Platzwunde zu, biss aber auf die Zähne und spielte die Partie zu Ende.

Aufgrund der langen Verletzenliste der Nati stehen die Chancen stehen gut, dass Hajdari auch am Freitag im Letzigrund gegen Serbien auf dem Platz steht und sein Debüt für die A-Nati gibt. Die Schweiz braucht einen Sieg, sonst steht der Abstieg in die Nations League B schon vor dem abschliessenden Spiel am nächsten Montag in Spanien fest.

