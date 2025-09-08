Benjamin Sesko ist der grosse Hoffnungsträger der slowenischen Nationalmannschaft. imago

Nach dem 4:0-Sieg gegen Kosovo will die Schweiz in der WM-Qualifikation am Montag gegen Slowenien gleich nachdoppeln. Aber Vorsicht: Die Slowenen könnten ungemütlich werden. Der Nati-Gegner im Check.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati trifft am Montagabend in der WM-Qualifikation in Basel auf Slowenien.

Auf dem Papier ist das Team von Murat Yakin klarer Favorit. In den letzten anderthalb Jahren haben die Slowenen aber gezeigt, dass sie auch gegen absolute Topteams bestehen können.

Mit Benjamin Sesko und Jan Oblak hat Slowenien auch zwei ganz grosse Namen in ihren Reihen. Mehr anzeigen

Lange mussten die slowenischen Fans auf fussballerische Highlights warten. Entsprechend gross war die Euphorie, als die Nation 2024 erstmals seit der WM 2010 wieder an einem grossen Turnier teilnehmen konnte. Und in Deutschland konnte Slowenien durchaus für Furore sorgen und sich in einer schwierigen Gruppe mit England, Dänemark und Serbien mit drei Remis für die Achtelfinals qualifizieren.

Auch gegen Portugal hielten die Slowenen über 120 Minuten sehr gut mit und brachten das Starensemble um Cristiano Ronaldo an den Rand der Niederlage. Am Ende setzten sich die Portugiesen aber im Penaltyschiessen durch.

Trotz der Enttäuschung konnte Slowenien den Schwung mitnehmen und auch in der Nations League (Liga B) gute Leistungen zeigen. Nur gegen Norwegen gab es zwei Niederlagen. Das waren die einzigen zwei Pleiten der Slowenen in den letzten 20 Spielen oder seit Anfang 2024. In dieser Zeitspanne gab es unter anderem einen 2:0-Sieg gegen Portugal und zwei Unentschieden gegen Österreich.

Prominenz ganz vorne und ganz hinten

Der Start in die WM-Qualifikation gab den Slowenen Hoffnung, dass es klappt mit der ersten WM-Teilnahme seit 16 Jahren. Das Team von Matjaz Kek trotzte zum Auftakt den favorisierten Schweden ein 2:2 ab.

Bei einem Blick auf das Kader stechen vor allem zwei Namen hervor: Jan Oblak und Benjam Sesko. Oblak, der Goalie von Atlético, zählt seit Jahren zu den weltbesten Torhütern. Sesko wechselte in diesem Sommer für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester United. Der Mittelstürmer hat in 42 Länderspielen bislang 16 Tore geschossen.

Ansonsten ist das Team mit eher weniger prominenten Namen besetzt. Die ehemaligen Super-League-Spieler Sandi Lovric (ehemals Lugano) und Andraz Sporar (ehemals Basel) gehören ebenso zu den Leistungsträgern wie Innenverteidiger Jaka Bijol von Leeds United.

Vorteil für die Schweiz

Insgesamt hat das Slowenien-Kader laut «Transfermarkt» einen Gesamtmarktwert von 156 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Schweizer Nati kommt auf einen Wert von 244,4 Millionen Euro.

Auch die Bilanz spricht klar für die Schweiz. Von bisher neun Duellen gewann sie deren sechs, wobei das letzte Aufeinandertreffen zehn Jahre her ist. Jenes Spiel in der Qualifikation zur EM 2016 verlief enorm eng: Nach einem 0:2-Rückstand konnte die Nati die Partie dank drei Toren in der Schlussphase noch drehen.

Die Nati geht also als Favorit ins Duell in Basel (Anpfiff um 20.45 Uhr), Yakin und Co. dürften aber gewarnt sein. Diese Slowenen dürfen nicht unterschätzt werden.

