  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nur 2 Pleiten in den letzten 20 Spielen So stark ist Nati-Gegner Slowenien wirklich

Jan Arnet

8.9.2025

Benjamin Sesko ist der grosse Hoffnungsträger der slowenischen Nationalmannschaft.
Benjamin Sesko ist der grosse Hoffnungsträger der slowenischen Nationalmannschaft.
imago

Nach dem 4:0-Sieg gegen Kosovo will die Schweiz in der WM-Qualifikation am Montag gegen Slowenien gleich nachdoppeln. Aber Vorsicht: Die Slowenen könnten ungemütlich werden. Der Nati-Gegner im Check.

Jan Arnet

08.09.2025, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Nati trifft am Montagabend in der WM-Qualifikation in Basel auf Slowenien.
  • Auf dem Papier ist das Team von Murat Yakin klarer Favorit. In den letzten anderthalb Jahren haben die Slowenen aber gezeigt, dass sie auch gegen absolute Topteams bestehen können.
  • Mit Benjamin Sesko und Jan Oblak hat Slowenien auch zwei ganz grosse Namen in ihren Reihen.
Mehr anzeigen

Lange mussten die slowenischen Fans auf fussballerische Highlights warten. Entsprechend gross war die Euphorie, als die Nation 2024 erstmals seit der WM 2010 wieder an einem grossen Turnier teilnehmen konnte. Und in Deutschland konnte Slowenien durchaus für Furore sorgen und sich in einer schwierigen Gruppe mit England, Dänemark und Serbien mit drei Remis für die Achtelfinals qualifizieren.

Auch gegen Portugal hielten die Slowenen über 120 Minuten sehr gut mit und brachten das Starensemble um Cristiano Ronaldo an den Rand der Niederlage. Am Ende setzten sich die Portugiesen aber im Penaltyschiessen durch.

Trotz der Enttäuschung konnte Slowenien den Schwung mitnehmen und auch in der Nations League (Liga B) gute Leistungen zeigen. Nur gegen Norwegen gab es zwei Niederlagen. Das waren die einzigen zwei Pleiten der Slowenen in den letzten 20 Spielen oder seit Anfang 2024. In dieser Zeitspanne gab es unter anderem einen 2:0-Sieg gegen Portugal und zwei Unentschieden gegen Österreich.

Prominenz ganz vorne und ganz hinten

Der Start in die WM-Qualifikation gab den Slowenen Hoffnung, dass es klappt mit der ersten WM-Teilnahme seit 16 Jahren. Das Team von Matjaz Kek trotzte zum Auftakt den favorisierten Schweden ein 2:2 ab.

Bei einem Blick auf das Kader stechen vor allem zwei Namen hervor: Jan Oblak und Benjam Sesko. Oblak, der Goalie von Atlético, zählt seit Jahren zu den weltbesten Torhütern. Sesko wechselte in diesem Sommer für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester United. Der Mittelstürmer hat in 42 Länderspielen bislang 16 Tore geschossen.

Von Alexander Isak bis Martín Zubimendi. Die 10 teuersten Transfers des Sommers

Von Alexander Isak bis Martín ZubimendiDie 10 teuersten Transfers des Sommers

Ansonsten ist das Team mit eher weniger prominenten Namen besetzt. Die ehemaligen Super-League-Spieler Sandi Lovric (ehemals Lugano) und Andraz Sporar (ehemals Basel) gehören ebenso zu den Leistungsträgern wie Innenverteidiger Jaka Bijol von Leeds United.

Vorteil für die Schweiz

Insgesamt hat das Slowenien-Kader laut «Transfermarkt» einen Gesamtmarktwert von 156 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Schweizer Nati kommt auf einen Wert von 244,4 Millionen Euro.

Auch die Bilanz spricht klar für die Schweiz. Von bisher neun Duellen gewann sie deren sechs, wobei das letzte Aufeinandertreffen zehn Jahre her ist. Jenes Spiel in der Qualifikation zur EM 2016 verlief enorm eng: Nach einem 0:2-Rückstand konnte die Nati die Partie dank drei Toren in der Schlussphase noch drehen.

Die Nati geht also als Favorit ins Duell in Basel (Anpfiff um 20.45 Uhr), Yakin und Co. dürften aber gewarnt sein. Diese Slowenen dürfen nicht unterschätzt werden.

WM-Qualifikation. Yakin setzt wohl auf die gleiche Startelf wie gegen Kosovo

WM-QualifikationYakin setzt wohl auf die gleiche Startelf wie gegen Kosovo

Videos aus dem Ressort

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Nach dem 4:0 Sieg in der WM-Quali gegen den Kosovo schätzt Michi Wegmann, Leiter Sport blue News, den Auftritt der Schweizer Nati ein.

05.09.2025

Meistgelesen

WhatsApp vor grossem Umbruch – bald sieht alles radikal anders aus
Reuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank
Um 2.30 Uhr beginnt das letzte Drama nach vier Jahren Flucht
Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet
Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Fussball-News

Deutschland. Däne Hjulmand neuer Trainer in Leverkusen

DeutschlandDäne Hjulmand neuer Trainer in Leverkusen

Transfer-News. Torhüter von Ballmoos wechselt von YB zu Lugano

Transfer-NewsTorhüter von Ballmoos wechselt von YB zu Lugano

Neuer Trainer für Bayer. Leverkusen hat ten Hags Nachfolger gefunden

Neuer Trainer für BayerLeverkusen hat ten Hags Nachfolger gefunden

Kuriose Suchaktion nach 6:0-Sieg. Pass verloren: Lamine Yamal steckt offenbar in der Türkei fest

Kuriose Suchaktion nach 6:0-SiegPass verloren: Lamine Yamal steckt offenbar in der Türkei fest

WM-Quali. Die Nati strebt gegen Slowenien den perfekten Auftakt an

WM-QualiDie Nati strebt gegen Slowenien den perfekten Auftakt an

WM-Quali. Wirtz-Kabinettstück und Joker Amiri erlösen Deutschland gegen Nordirland

WM-QualiWirtz-Kabinettstück und Joker Amiri erlösen Deutschland gegen Nordirland