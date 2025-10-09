  1. Privatkunden
«Das wäre ein Traum» So steht die Schweiz schon am Montag als WM-Teilnehmer fest

Jan Arnet

9.10.2025

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Nach dem Traumstart in die Qualifikation will die Nati in den kommenden Tagen den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen. Theoretisch könnte die Schweiz sich das WM-Ticket sogar schon jetzt sichern.

Jan Arnet

09.10.2025, 09:24

Zwei Spiele, zwei Siege und ein Torverhältnis von 7:0. Besser hätte die Nati nicht in die WM-Qualifikation starten können. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem 4:0 gegen Kosovo und dem 3:0 gegen Slowenien warten jetzt aber die zwei schwierigsten Aufgaben in dieser Quali auf das Team von Murat Yakin: die Auswärtsspiele in Schweden (Freitag) und Slowenien (Montag).

Im Optimalfall macht die Schweiz den Sack schon jetzt zu. Sie müsste dafür aber in beiden Partien drei Punkte holen und hoffen, dass Verfolger Kosovo keines seiner Spiele gegen Slowenien und Schweden gewinnt. Ein schwieriges, wenn auch nicht unwahrscheinliches Szenario.

«Es wäre schön, wenn wir die Quali jetzt schon eintüten könnten», meint Verteidiger Nico Elvedi am Mittwoch. Nati-Direktor Pierluigi Tami sagt: «Das wäre ein Traum, es jetzt schon zu schaffen.» Tami stellt aber auch klar, dass der Fussball nicht so funktioniere. «Wir müssen fokussiert bleiben und clever agieren. Schweden ist unter Druck und muss gewinnen.»

«Timing ist entscheidend». Nati-Boss Tami über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und WM-Chancen

«Timing ist entscheidend»Nati-Boss Tami über den Umgang mit Doppelbürgern, die Absenz von Okafor und WM-Chancen

Mit einem Punkt in Schweden würden die Schweizer wohl auch zufrieden sein. So könnte man den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den vermeintlich stärksten Gruppengegner verteidigen und mit einem grossen Vorteil in die letzten beiden Quali-Spiele gehen. Am 15. November sind die Schweden in Genf zu Gast, zum Abschluss gibt's am 18. November das Auswärtsspiel gegen Kosovo.

Mehr zur Nati

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

WM-Qualifikation