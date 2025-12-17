  1. Privatkunden
521 Millionen Franken So viel Preisgeld wie an der WM 2026 gab es noch nie

SDA

17.12.2025 - 16:17

Für die Fussball-WM 2026 schüttet die FIFA ein Rekord-Preisgeld aus
Für die Fussball-WM 2026 schüttet die FIFA ein Rekord-Preisgeld aus
Keystone

Die Fussball-WM 2026 schlägt alle Rekorde, nicht nur wegen der Teilnehmerzahl von erstmals 48 Teams. Das Preisgeld für das XXL-Turnier beträgt rund 521 Millionen Franken und wird damit massiv erhöht.

Keystone-SDA

17.12.2025, 16:17

17.12.2025, 17:25

Das gab die FIFA am Mittwoch nach einer Sitzung ihres Rats in Doha bekannt. Laut der Mitteilung des Weltverbands steigt das Preisgeld für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gegenüber der letzten WM 2022 in Katar um mehr als 50 Prozent an.

Die 48 qualifizierten Verbände streichen im kommenden Sommer mindestens ein Preisgeld von 7,2 Millionen Franken ein. Dazu kommen Spesen in der Höhe von rund 1,3 Millionen Franken, die zur Deckung der Vorbereitungskosten gedacht sind.

Übersteht die Schweiz in der Gruppe mit Katar, Co-Gastgeber Kanada und einem noch zu bestimmenden Team aus Europa die Vorrunde, kassiert sie für das Erreichen der Sechzehntelfinals insgesamt rund neun Millionen Franken an Preisgeldern. Stösst das Team von Trainer Murat Yakin in die Achtelfinals vor, erhöht sich die Summe auf 13,2 Millionen Franken.

Der Weltmeister von 2026 darf sich über eine Prämie von rund 40 Millionen Franken freuen. Der Verlierer des WM-Finals vom 19. Juli 2026 in New Jersey erhält total 26 Millionen Franken.

