Lionel Messi verdient sich bei Inter Miami eine goldene Nase. Der Klubbesitzer des Teams aus Florida hat jetzt nämlich Details zum immensen Vertrag des Argentiniers enthüllt. Dieser steht derweil vor einer historischen Marke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi verdient bei Inter Miami zwischen 70 und 80 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Den grössten Anteil machen die Anteile am Unternehmenswert aus, die sich Messi gesichert hat.

In der Nacht auf Donnerstag kann der Argentinier das 900. Tor seiner Karriere erzielen. Mehr anzeigen

Er ist der wohl grösste Fussballer unserer Zeit. Und hat Miami im Sturm erobert. Seit Lionel Messi im Sommer 2023 zu Inter Miami wechselte, erzielte er 80 Tore, verbuchte 44 Assists und führte den Klub aus Florida vergangenes Jahr zu seinem ersten MLS-Titel.

Doch dafür zahlt der 2018 gegründete Verein auch einen Preis. Denn Klubbesitzer Jorge Mas hat jetzt das Gehalt des achtmaligen Weltfussballers verraten.

Über 220'000 Dollar pro Tag

Wie der milliardenschwere Geschäftsmann gegenüber «Bloomberg» sagt, verdient der 38-Jährige in Miami zwischen 70 und 80 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das sind rund 6,6 Millionen im Monat oder über 220'000 Dollar pro Tag.

In diesem gigantischen Jahreslohn sind aber auch weitere Boni eingerechnet. Messis reines Salär gibt die MLS auf ihrer Website mit 12 Mio. US-Dollar an, durch diverse Boni kann dieses bis auf 20,45 Millionen ansteigen.

Doch woher kommen die restlichen Millionen? Bei seiner Ankunft hat sich der Argentinier einen Anteil des Unternehmenswertes von Inter Miami gesichert. Eine Beteiligung, die ihm mindestens 60 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen soll.

Der Messi-Effekt in Miami

Ein Geschäft, welches für den Klub komplett aufgeht. Denn der Wert von Inter Miami stieg seit des Transfers von Messi von 585 Millionen Dollar auf 1,35 Milliarden an. Auch deshalb sagt Besitzer Mas: «Ich bezahle Messi – und jeder Cent ist es wert.» Erst kürzlich verlängerte der Ausnahmekönner seinen Vertrag bei Miami bis 2028.

Seinem ewigen Konkurrenten Cristiano Ronaldo hinkt Lionel Messi in Sachen Gehalt aber übrigens deutlich hinterher. Der Portugiese verdient bei Saudi-Klub Al-Nassr laut der englischen «Sun» ungefähr 250 Millionen US-Dollar pro Jahr. Es ist der lukrativste Sportvertrag aller Zeiten.

Messi vor 900. Tor

Derweil steht Lionel Messi kurz vor einem Meilenstein. Denn dem Argentinier fehlt nur noch ein Treffer, um die magische Marke von 900 Toren zu knacken. Damit wäre er nach Ronaldo (964 Tore) der zweite Spieler, der diesen Meilenstein offiziell erreicht. Denn bei Legenden wie Pelé oder Romário wurden auch inoffizielle Freundschaftsspiele gezählt.

Die erste Chance auf sein 900. Tor bekommt Messi in der Nacht auf Donnerstag. Um 00.30 Uhr trifft sein Team im CONCACAF Champions Cup auf Nashville.