Fünferpack von Haaland in WM-Quali So viele Tore hat in Europa seit fast 50 Jahren keiner erzielt

Andreas Lunghi

10.9.2025

Fünf Tore in einem WM-Quali-Spiel hat seit 1977 kein Europäer mehr erzielt.
Fünf Tore in einem WM-Quali-Spiel hat seit 1977 kein Europäer mehr erzielt.
KEYSTONE

Norwegen festigt mit dem 11:1-Kantersieg gegen Moldawien seine Leaderposition in der Gruppe I der WM-Qualifikation. Grossen Anteil daran hat Erling Haaland, der gleich fünf Tore erzielt.

Andreas Lunghi

10.09.2025, 08:56

10.09.2025, 09:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erling Haaland schoss am Dienstagabend im WM-Quali-Spiel gegen Moldawien fünf Tore.
  • So viele Tore in einem Spiel hat seit 1977 kein Europäer mehr erzielt. Damals schoss der Österreicher Hans Krankl im WM-Quali-Spiel gegen Malta sechs Tore.
  • Den weltweiten Rekord hält der Australier Archie Thompson mit 13 Toren gegen Amerikanisch-Samoa im Jahr 2001.
Mehr anzeigen

Am 30.5.2019 machte ein bislang eher unbekannter junger Norweger an der U20-WM in Polen mit neun Toren im Spiel gegen Honduras auf sich aufmerksam: Erling Braut Haaland.

Er wurde erst im Winter davor von Molde für rund acht Millionen Euro zu RB Salzburg transferiert. Da blieb er jedoch nicht lange. Seine 16 Tore in der österreichischen Bundesliga und seine 8 Treffer in der Champions League zogen das Interesse von vielen Top-Klubs an.

Er entschied sich nach nur einem Jahr bei Salzburg für den Wechsel zu Dortmund, wo er weiter Tore am Laufmeter schoss. Im Sommer 2022 wechselte er zu seinem aktuellen Verein Manchester City.

Bei den Citizens, wo einst auch Vater Alf-Inge spielte, schlug er sofort ein und schoss sie in seiner ersten Saison mit insgesamt 52 Treffern in 53 Spielen zum Meister-, Champions-League- und Pokaltitel.

WM-Quali im Ticker. England und Frankreich siegen ++ Haaland zerlegt Moldawien in Einzelteile

England und Frankreich siegen ++ Haaland zerlegt Moldawien in Einzelteile

Mittlerweile hat der 25-jährige Haaland in seiner Profi-Karriere bereits 262 Tore in 331 Spielen erzielt und gilt aktuell als einer der besten Stürmer der Welt. Dazu kommen noch die 48 Treffer in 45 Spielen für die norwegische Nationalmannschaft.

Norwegen träumt von der WM-Endrunde

Diese Quote hat er am Dienstagabend mit seinen fünf Toren und zwei Assists gegen Moldawien nach oben geschraubt. Mit diesem Erfolg hat Norwegen auch sein fünftes von fünf WM-Quali-Spiele gewonnen und führt die Gruppe I drei Runden vor Schluss mit sechs Punkte Vorsprung auf Italien (ein Spiel weniger absolviert) souverän an.

Fünf Tore in einem WM-Quali-Spiel hatte in Europa seit 1977 niemand mehr erzielt. Damals schoss der Österreicher Hans Krankl beim 9:0-Sieg gegen Malta sechs Tore. Den weltweiten Rekord für die meisten Tore in einem WM-Quali-Spiel hält der Australier Archie Thompson. Er schoss 2001 gegen Amerikanisch-Samoa 13 Tore.

Haaland hätte gegen Moldawien übrigens sechs Tore schiessen können, doch er überliess einen Elfmeter in der 79. Minute seinem Teamkollegen Thelo Aasgaard. Der 23-Jährige von Glasgow Rangers schnürte damit seinen Hattrick und erzielte in der Nachspielzeit gar noch seinen vierten persönlichen Treffer.

Im Netz gibt die Leistung Haalands natürlich zu reden, und die meisten Meinungen gehen in die gleiche Richtung: «Haaland wird als bester Mittelstürmer aller Zeiten in die Geschichte eingehen», ist nur einer von vielen Kommentaren auf der Plattform «X».

Der norwegische Traum der vierten WM-Endrunde, und der ersten seit 1998, lebt – insbesondere dank Haaland, der in bisher allen fünf Qualifikationsspielen mindestens ein Tor erzielt hat. Mitte Oktober könnten sich die Norweger gegen Israel das Ticket für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sichern.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

WM-Qualifikation. Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs

WM-QualifikationBolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs

WM-Qualifikation. Zwei unerwartete Helden und ein Mann im Schatten

WM-QualifikationZwei unerwartete Helden und ein Mann im Schatten

Türkei. Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho

TürkeiTedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Julian Nagelsmann wehrt sich gegen die Kritik von Fans und Jounalisten nach den dürftigen Resultaten zum WM-Quali-Start.

09.09.2025

