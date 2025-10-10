  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Solidaritätsaktion geplant So will der FC Basel Cup-Gegner Grand-Saconnex unter die Arme greifen

Tobias Benz

10.10.2025

Der FC Basel will während des Cup-Achtelfinals für den unterklassigen Gegner Geld sammeln.
Der FC Basel will während des Cup-Achtelfinals für den unterklassigen Gegner Geld sammeln.
KEYSTONE

Der FC Basel trifft im Cup-Achtelfinal auf den FC Grand-Saconnex. Das Spiel findet aufgrund der unzureichenden Infrastruktur des unterklassigen Gegners im St. Jakob-Park statt. Nun plant der FCB eine Solidaritätsaktion.

Tobias Benz

10.10.2025, 18:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Cup-Achtelfinal zwischen dem FC Grand-Saconnex und dem FC Basel findet im St. Jakob-Park statt.
  • Für den Public-Bereich verlangt der FCB bei der Partie keinen Eintritt.
  • Basel will aber die gesamten Kosten für das Spiel übernehmen und mit einer Solidaritätsaktion bei den Fans Geld für den Cup-Gegner sammeln.
Mehr anzeigen

Weil die Infrastruktur beim FC Grand-Saconnex nicht ausreicht, findet das Cup-Achtelfinal gegen den grossen FC Basel nicht in Genf, sondern im St. Jakob-Park statt. Das Spiel soll den Westschweizern auch bei der Lösung ihrer finanziellen Probleme helfen.

«Adieu finanzielle Sorgen», schrieb Grand-Saconnex-Präsident Valentin Toffoletto direkt nach der Cup-Auslosung auf Instagram und deutete damals bereits an, die Partie aufgrund der höheren Einnahmen in Basel austragen zu wollen.

Gratis-Tickets und Solidaritätsaktion

Nun will man in Basel mit einer Solidaritätsaktion helfen. «Als der FCB von dieser Situation erfahren hat, war für ihn klar, dass er seine Unterstützung anbietet», schreibt der Klub in einer Mitteilung und bestätigt: «Gemeinsam mit Bitpanda übernimmt der FC Basel 1893 die gesamten Kosten für dieses Spiel im Joggeli – ein Aufwand im knapp sechsstelligen Bereich.»

Weiter heisst es: «Bei einem Cup-Match an einem Donnerstagabend im Dezember gegen einen unterklassigen Gegner würden diese Kosten nicht gedeckt werden. Nun möchte Rotblau ein Zeichen setzen: Die Stadiontore stehen offen, der Eintritt im Public-Bereich ist für alle gratis.»

Damit Grand-Saconnex finanziell trotzdem etwas aus der Partie mitnehmen kann, soll eine Solidaritätsaktion im Joggeli stattfinden. «Völlig freiwillig können alle Fans via Twint einen Beitrag leisten – egal ob einen, zwei oder fünf Franken. Jeder einzelne Betrag geht ohne Abzüge direkt an unseren Cup-Gegner», schreibt der FCB. «Wir sind überzeugt, dass die Solidarität unter den Fussballfans auch in diesem Fall greifen wird und so doch noch etwas Geld in die Kasse des FC Grand-Saconnex fliessen wird.»

Das könnte dich auch interessieren

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Meistgelesen

So lacht das Netz über Nicht-Friedens-Nobelpreistrager Trump
Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid
Die Aufstellungen sind da: Diese Elf schickt Murat Yakin ins Top-Duell gegen Schweden
Sie wird zur gefährlichsten Frau in Trumps US-Justiz
Aargauer Gault-Millau-Restaurant muss per sofort schliessen

Fussball-News

Frankreich. AS Monaco trennt sich von Trainer Hütter

FrankreichAS Monaco trennt sich von Trainer Hütter

WM-Quali im Live-Ticker. Die Aufstellungen sind da: Diese Elf schickt Murat Yakin ins Top-Duell gegen Schweden

WM-Quali im Live-TickerDie Aufstellungen sind da: Diese Elf schickt Murat Yakin ins Top-Duell gegen Schweden

Siegen oder fliegen. Schwedens Trainer ist vor dem Schweiz-Spiel schon angezählt

Siegen oder fliegenSchwedens Trainer ist vor dem Schweiz-Spiel schon angezählt

Isak, Gyökeres und Elanga. Achtung vor dem 272-Millionen-Sturm der Schweden

Isak, Gyökeres und ElangaAchtung vor dem 272-Millionen-Sturm der Schweden

«Ein bisschen traurig». Tuchel kritisiert nach Englands Testspiel-Sieg die eigenen Fans

«Ein bisschen traurig»Tuchel kritisiert nach Englands Testspiel-Sieg die eigenen Fans