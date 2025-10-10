Der FC Basel will während des Cup-Achtelfinals für den unterklassigen Gegner Geld sammeln. KEYSTONE

Der FC Basel trifft im Cup-Achtelfinal auf den FC Grand-Saconnex. Das Spiel findet aufgrund der unzureichenden Infrastruktur des unterklassigen Gegners im St. Jakob-Park statt. Nun plant der FCB eine Solidaritätsaktion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Cup-Achtelfinal zwischen dem FC Grand-Saconnex und dem FC Basel findet im St. Jakob-Park statt.

Für den Public-Bereich verlangt der FCB bei der Partie keinen Eintritt.

Basel will aber die gesamten Kosten für das Spiel übernehmen und mit einer Solidaritätsaktion bei den Fans Geld für den Cup-Gegner sammeln. Mehr anzeigen

Weil die Infrastruktur beim FC Grand-Saconnex nicht ausreicht, findet das Cup-Achtelfinal gegen den grossen FC Basel nicht in Genf, sondern im St. Jakob-Park statt. Das Spiel soll den Westschweizern auch bei der Lösung ihrer finanziellen Probleme helfen.

«Adieu finanzielle Sorgen», schrieb Grand-Saconnex-Präsident Valentin Toffoletto direkt nach der Cup-Auslosung auf Instagram und deutete damals bereits an, die Partie aufgrund der höheren Einnahmen in Basel austragen zu wollen.

Gratis-Tickets und Solidaritätsaktion

Nun will man in Basel mit einer Solidaritätsaktion helfen. «Als der FCB von dieser Situation erfahren hat, war für ihn klar, dass er seine Unterstützung anbietet», schreibt der Klub in einer Mitteilung und bestätigt: «Gemeinsam mit Bitpanda übernimmt der FC Basel 1893 die gesamten Kosten für dieses Spiel im Joggeli – ein Aufwand im knapp sechsstelligen Bereich.»

Weiter heisst es: «Bei einem Cup-Match an einem Donnerstagabend im Dezember gegen einen unterklassigen Gegner würden diese Kosten nicht gedeckt werden. Nun möchte Rotblau ein Zeichen setzen: Die Stadiontore stehen offen, der Eintritt im Public-Bereich ist für alle gratis.»

Damit Grand-Saconnex finanziell trotzdem etwas aus der Partie mitnehmen kann, soll eine Solidaritätsaktion im Joggeli stattfinden. «Völlig freiwillig können alle Fans via Twint einen Beitrag leisten – egal ob einen, zwei oder fünf Franken. Jeder einzelne Betrag geht ohne Abzüge direkt an unseren Cup-Gegner», schreibt der FCB. «Wir sind überzeugt, dass die Solidarität unter den Fussballfans auch in diesem Fall greifen wird und so doch noch etwas Geld in die Kasse des FC Grand-Saconnex fliessen wird.»

Das könnte dich auch interessieren