So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel in Ägypten Hilfsmassnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fussballs angekündigt. 14.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gianni Infantino und die FIFA wollen nach Beendigung des Kriegs in Gaza die Fussballinfrastruktur wiederaufbauen.

Dabei soll der Weltverband mit Material, Personal unterstützen und sich auch finanziell einbringen. Mehr anzeigen

«Die Rolle des Fussballs muss es sein, zu unterstützen, zu verbinden und Hoffnung in die Region zu bringen. In Palästina werden wir natürlich helfen, die Fussballanlagen wiederaufzubauen», verspricht FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen des Friedensgipfels in Ägypten.

Man werde nach Beendigung des Krieges mit Personal und Material zur Verfügung stehen und auch finanziell helfen. «Wir werden Bälle mitbringen und Spielfelder bauen und auch einen Fonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Fussballinfrastruktur einrichten.»

«Fussball bringt Kindern Hoffnung. Uns ist das sehr, sehr wichtig», sagt Infantino und betont die Bedeutung des Fussballs für die Vereinigung und das Zusammenbringen der Menschen.