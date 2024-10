Amdouni und Embolo treffen ++ Sommer kassiert vier Buden ++ MacKinnon holt Torjägerkrone

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen spielt auswärts bei Werder Bremen 2:2 und hat nach acht Runden Tabellendritter mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Bayern München und RB Leipzig. Xhaka gewinnt gegen Bremen viele Zweikämpfe und bewahrt auch unter Druck einen kühlen Kopf. Frei von Fehlern ist aber auch das Spiel des Nati-Captains nicht.

Dortmund Gregor Kobel

Nach der 2:5-Pleite in der Champions League auswärts bei Real Madrid, verliert Dortmund auch in der Liga auswärts bei Augsburg mit 1:2. Während Kobel in Madrid von jeglicher Schuld freizusprechen ist, muss sich der Nati-Goalie am Wochenende auch Kritik gefallen lassen. Mehrfach zeigt er Schwächen im Passspiel und bringt so auch seine Mitspieler in die Bredouille. Auch der Ausgleichstreffer von Claude-Maurice aus 28 Metern scheint nicht gänzlich unhaltbar.

Gladbach Jonas Omlin

Gladbach spielt auswärts in Mainz 1:1. Omlin fehlt noch immer verletzt.

Gladbach Nico Elvedi

Auf der Verletztenliste steht am Wochenende auch Nico Elvedi.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer auf der anderen Seite wird bei Mainz in der 87. Minute eingewechselt und sieht kurz darauf die Gelbe Karte. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Augsburg Ruben Vargas

Beim 2:1-Sieg gegen Dortmund fehlt Vargas noch immer aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder wird gegen Holstein Kiel in der 62. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Die Partie endet schliesslich 2:1.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Rieders Teamkollege Leonidas Stergiou fehlt noch immer verletzt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zesiger scheint seinen Stammplatz bei den Wölfen verloren zu haben und kommt zum dritten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Das Spiel gegen St. Pauli endet torlos.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kommt zu seinem 3. Bundesliga-Einsatz. Gegen Union Berlin wird der Verteidiger in der 82. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Er hilft seinem Team, das ab der 77. Minute in Unterzahl agiert, das Remis zu sichern. Wobei das Schiedsrichtergespann fast noch mehr dazu beiträgt, dass die Frankfurter nicht verlieren. Unions Geschäftsführer Profifussball Horst Heldt ist nach dem Spiel stinksauer, da seinem Team ein Tor in der Nachspielzeit aberkannt wurde. «Wir haben heute zwei Punkte verloren, die nimmt der Schiedsrichter mit nach Hause», so Heldt unverblümt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Bei der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig kommt der 18-Jährige erneut nicht zum Einsatz.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi, der am 14. Oktober seinen 19. Geburtstag feierte, läuft für die zweite Mannschaft auf. Dort setzt es für Freiburg eine 0:1-Niederlage gegen den 1. Göppinger SV ab.

VfL Bochum Noah Loosli

Neuer Trainer, neues Glück? Von wegen! Loosli sitzt zwar immerhin wieder auf der Ersatzbank, kommt aber nicht zum Einsatz. Und das Spiel gegen Bayern München geht gleich mit 0:5 verloren.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Akanji spielt beim 1:0-Pflichtsieg gegen Southampton über die volle Distanz und erledigt seinen Job souverän. Weil Liverpool am Sonntagabend im Top-Duell gegen Arsenal (2:2) Punkte liegen lässt, grüsst Manchester City nach dem 9. Spieltag von der Tabellenspitze.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle verliert auswärts gegen Chelsea 1:2. Schär sieht in der 22. Minute für ein hartes Einsteigen die Gelbe Karte. Bei den Gegentoren kann er wenig ausrichten.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Am Mittwoch verteilte Yann Sommer im Wankdorf Geschenke, allerdings erst nach dem Spiel. Er marschiert nach dem glücklichen 1:0-Sieg mit einem Plastiksack, gefüllt mit Inter-Shirts, in die YB-Garderobe und erfüllt die Trikot-Wünsche der Berner. Inter Mailand und Juventus Turin schenken sich im Kracher-Duell am Sonntagabend dagegen rein gar nichts. Das Spiel endet 4:4, wobei Sommer keinen Mega-Bock einstreut, allerdings auch nicht seinen allerbesten Tag einzieht. So ist er etwa beim 4:4 noch mit den Fingerspitzen dran, kann den nicht gänzlich unhaltbar scheinenden Schuss aber nicht um den Pfosten lenken.

AC Milan Noah Okafor

Starke Regenfälle in der italienischen Region Emilia-Romagna haben dazu geführt, dass das Spiel zwischen dem FC Bologna und der AC Milan erst abgesagt und dann verlegt werden musste. Bereits am Dienstag empfängt die AC Milan in der Liga Leader Napoli.

Bologna Michel Aebischer

In den vergangenen Tagen fiel in der Region rund um Bologna so viel Wasser vom Himmel, dass an eine ordnungsgemässe Austragung der Partie nicht zu denken war.

Bologna Dan Ndoye

Den vier von der Spielabsage betroffenen Schweizern kommt die unverhoffte Pause möglicherweise gar nicht ungelegen, sind sie doch mit ihren Teams auch in der Champions League vertreten und so bleibt immerhin mal ein bisschen mehr Zeit für die Regeneration.

Bologna Remo Freuler

Für Bologna gilt es bereits am Dienstag wieder ernst, dann treffen sie in der Liga auswärts auf Cagliari.

Empoli Nicolas Haas

Haas wird in der 80. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Eine halbe Minute später trifft Parma zum 1:1-Endstand. Haas trifft beim Gegentor allerdings keine Schuld.

Parma Simon Sohm

Simon Sohm spielt bei Parma wie gewohnt durch. Nach der Partie wird er wohl dem vergebenen Sieg nachtrauern, denn in der 83. Minute hämmert Teamkollege Bonny einen Penalty an die Querstange. In der vierten Minute der Nachspielzeit wird Sohm für ein Foul verwarnt.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez kommt beim 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid nicht zum Einsatz.

Betis – Atlético Madrid 1:0 LALIGA // 11. Runde // Saison 24/25 27.10.2024

Sevilla Djibril Sow

Sow wird beim 2:0-Auswärtssieg gegen Espanyol Barcelona in der 80. Minute eingewechselt. In der 11. Minute der Nachspielzeit erzielt Sow beinahe noch das 3:0, doch der Torhüter lenkt den Abschluss mit einer mirakulösen Parade gerade noch um den Pfosten.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Villarreal abermals im zentralen Mittelfeld. In der 88. Minute wird er gelb-verwarnt ausgewechselt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Seit Radoslaw Majecki nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt ist, sitzt Köhn auf der Bank. Und schon geht Monaco erstmals als Verlierer vom Platz, in Nizza setzt es eine 1:2-Niederlage ab.

AS Monaco Denis Zakaria

Denis Zakaria sitzt für einmal nur auf der Bank. Ihn zu schonen, bezahlt Monaco aber teuer. Der Captain wird auf dem Platz vermisst.

AS Monaco Breel Embolo

Nach seinem starken Auftritt beim 5:1-Sieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad, Embolo glänzte mit einem Tor und einer Vorlage, erzielt der Stürmer nun auch in der Liga sein erstes Tor in der laufenden Saison. In der 39. Minute bringt er sein Team in Führung, dennoch kehrt Monaco mit leeren Händen aus Nizza zurück.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia fehlt im Kracher-Duell gegen PSG verletzt. Marseille muss ab der 20. Minute in Unterzahl spielen und verliert zuhause mit 0:3.

Toulouse Vincent Sierro

Angeführt von Captain Vincent Sierro legt Toulouse auswärts bei Schlusslicht Montpellier einen Traumstart hin und führt bereits nach 27 Minuten mit 3:0. Daran ändert sich nichts mehr. In der 84. Minute wird Sierro ausgewechselt.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic fällt beim Schlusslicht verletzt aus.

Montpellier Gabriel Barès

Gabriel Barès kommt zu seinem dritten Teileinsatz in dieser Saison. In der 85. Minute wird er beim Stand von 0:3 eingewechselt – Spass macht ein solcher Kurzeinsatz dann aber auch nicht wirklich.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Fernandes steht gegen Reims in der Startelf und wird in der 60. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Weitere Schweizer im Ausland

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Lyam MacKinnon trifft beim 5:1-Sieg gegen Tormenta doppelt und beendet die Liga-Phase dank des Sieges im 4. Rang und hat damit im Play-off-Viertelfinal den Heimvorteil auf seiner Seite. MacKinnon freut sich aber nicht nur über den Einzug in die Play-offs, sondern auch über den «Golden Boot»-Award, den er als bester Torschütze der Liga gewinnt. 16 Tore und 6 Assists hat der 25-Jährige in 22 Spielen verbucht, eine unglaubliche Ausbeute. Vielleicht beisst ja tatsächlich schon bald ein Verein aus der Schweiz an, abgeneigt wäre der bei Lausanne-Sport ausgebildete Profifussballer nicht, wie er vor wenigen Wochen im Gespräch mit blue Sport verriet.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni wird gegen Rio Ave nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 3:0 eingewechselt. In der 81. Minute setzt er mit dem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt. Aus rund sieben Metern haut er die Kugel nach einem Tohuwabohu eiskalt in die Maschen.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba hat sich am Oberschenkel verletzt und steht deshalb beim 2:0-Sieg gegen Utrecht nicht im Kader. Unter der Woche stand er beim 3:1-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon noch in der Startelf.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fosso wird gegen Groningen in der 81. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Fünf Minuten später bejubelt sein Team den einzigen Treffer des Abends, erzielt durch Unglücksrabe Bacuna, der die Kugel ins eigene Tor buxiert.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Leader Ludogorets Razgrad spielt am Montag (17.00 Uhr) gegen ZSKA 1948 Sofia.

Brügge Ardon Jashari

Jashari weiss bei Brügge im zentralen Mittelfeld zu gefallen. In der fünften Minute der Nachspielzeit wird er ausgewechselt, kurz danach ist der 2:1-Sieg in trockenen Tüchern.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Bei der 0:3-Pleite gegen Royal Antwerpen wird Zeqiri in der 76. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez steht bei Gent im 12. Meisterschaftsspiel zum 11. Mal in der Startelf. Allerdings kommt er gegen Genk nicht so richtig in Fahrt und kann die 0:2-Niederlage auch nicht abwenden. In der 79. Minute wird der 22-Jährige ausgewechselt.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu steht beim 2:0-Sieg gegen Aarhus wie schon unter der Woche beim 1:0-Sieg in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise in der Startelf, dies, nachdem er in der Vorwoche bei der 2:3-Niederlage noch verletzt gefehlt hatte. Und Mbabu spielt nicht nur mit, er eröffnet auch das Skore und bucht damit seinen ersten Skorerpunkt als Spieler von Midtjylland.

AEK Athen Steven Zuber

AEK Athen verliert auswärts gegen Panserraikos überraschend mit 0:1. Zuber steht erneut nicht im Kader.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz feiert gegen LASK einen 2:1-Auswärtssieg. Wüthrich fehlt weiterhin verletzt.

RB Salzburg Bryan Okoh

Salzburg kommt gegen den Wolfsberger AC nicht über ein 0:0 hinaus. Okoh steht nicht im Aufgebot.

BW Linz Silvan Wallner

Wallner erzielt gegen TSV Hartberg in der 6. Minute ein Eigentor. Am Ende setzt es eine 1:2-Niederlage ab.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo kassiert auswärts gegen Rodez AF drei Gegentore, dennoch holt sein Team einen Punkt und bleibt nach zehn Spieltagen Tabellenzweiter.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Miro Muheim ist der Assistkönig in der 2. Bundesliga. Gegen den SV Elversberg liefert der 26-jährige Aussenverteidiger im zehnten Spiel seinen siebten Assist. Bringen tut es am Ende wenig, denn der HSV verliert die Partie mit 2:4.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti plagen immer noch Rückenprobleme und so steht er dem HSV erneut nicht zur Verfügung.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi spielt beim 4:3-Auswärtssieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Dreierkette durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker wird in der 76. Minute eingewechselt, da steht es bereits 3:1 für Hertha Berlin und dabei bleibt es bis zum Schlusspfiff.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Rupp wird für die Partie gegen Hertha Berlin abermals nicht aufgeboten.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Bei der 3:4-Heimniederlage gegen SpVgg Greuther Fürth fehlt Gantenbein aufgrund muskulärer Beschwerden.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller fiel krankheitshalber längere Zeit aus, meldet sich nun aber eindrucksvoll zurück. Gegen Darmstadt 98 steht er in der Startelf und markiert in der 18. Minute das 1:1. Nach der Pause kehrt er nicht zurück aufs Feld, die Luft reicht wohl noch nicht für 90 Minuten. Am Resultat ändert sich nach dem Keller-Tor nichts mehr.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Michi Frey verpasst die Nullnummer gegen Burnley aufgrund einer Wadenverletzung.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt sitzt beim 0:0 gegen Bristol City auf der Bank.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Beim 3:3-Spektakel gegen Middlesbrough fehlt Fassnacht noch immer aufgrund seiner Verletzung.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Hull City holt auswärts gegen Derby County (1:1) einen Punkt. Racioppi kommt als Ersatztorhüter nicht zum Zug.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Chicago Fire hat die Play-offs verpasst – die Saison ist zu Ende.

Chicago Fire Allan Arigoni

Nach dem Verpassen der Play-offs kehrt Arigoni zum FC Lugano zurück.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki hat mit St. Louis CITY die Play-offs ebenfalls verpasst.

Seattle Stefan Frei

In der Nacht auf Dienstag beginnen für Stefan Frei die Play-offs. Seattle empfängt Houston Dynamo.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Der Stürmer mit der Rückennummer 99 kommt bei der 1:2-Niederlage gegen FK Vojvodina nicht zum Einsatz.

NK Osijek Petar Pusic

Pusic wird beim 4:2-Auswärtssieg gegen Dinamo Zagreb in der 65. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi sitzt gegen Dinamo Zagreb auf der Bank.

SH Shenhua (China) Cephas Malele

Malele trifft gegen Shenzhen Xinpengcheng in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:2-Endstand – es bereits sein 16. Treffer in dieser Saison. Weil es aber nicht zum Sieg reicht, zieht Shanghai Port in der Tabelle SH Shenhua vorbei und hat nach 29 Runden einen Punkt mehr auf dem Konto.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Ming-Yang Yang bereitet bei der 1:3-Niederlage gegen Beijing Guoan den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 vor. Dem Schlusslicht droht der baldige Abstieg, doch noch ist nichts in Stein gemeisselt.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Ruben del Campo Ferreira gewinnt mit Atlético Ottawa den vogelwilden Viertelfinal gegen York United FC nach Elfmeterschiessen. In der 4. Minute der Nachspielzeit schenkt Ottawa den Sieg her und muss in die Verlängerung. Dort verwandelt Ruben del Campo Ferreira nach zwei Minuten einen Elfmeter zum 2:1. Doch nur zwei Minuten später steht es 2:2. Schliesslich wird die Partie im Elfmeterschiessen entschieden. Ferreira behält auch dort die Nerven und verwandelt seinen Versuch.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Universitatea Cluj spielt am Montagabend.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Beim 1:0-Sieg gegen Cuiaba wird der 28-Jährige in der 69. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Al-Wasl Haris Seferovic

Bei der Nullnummer gegen Ajman wird Seferovic in der 68. Minute eingewechselt. Der Saisonstart ist missglückt, nach sechs Runden hat Al Wasl schon zehn Punkte Rückstand auf das noch makellose Al-Ahli Dubai.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas wird beim 2:1-Sieg gegen Damac in der vierten Minute der Nachspielzeit ausgewechselt. In dieser Saison wartet Puertas noch auf einen ersten Skorerpunkt in der Liga. Mit Warten kennt sich Puertas ja aus, Stichwort Schweizer Pass …

Boca Juniors Lucas Blondel

Blondel ist noch immer nicht einsatzbereit nach seinem Kreuzbandriss. Eine Rückkehr dürfte aber bald schon möglich sein, denn Blondel drückt aufs Gaspedal, wie ein Blick auf seinen Instagram-Account zeigt.