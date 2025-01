Vargas verzückt bei Sevilla-Debüt ++ Embolo läutet Aufholjagd ein

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Sein Einsatz beim Kracher gegen Dortmund steht lange auf der Kippe. Im Training knickte Xhaka am Dienstag um und musste es abbrechen. Der Mittelfeld-Terrier steht am Freitagabend dann aber doch über die volle Spielzeit auf dem Platz und ist beim 3:2-Sieg wie gewohnt der Denker und Lenker des Mittelfelds des Meisters. Leverkusen bleibt Bayern München weiter auf den Fersen (vier Punkte Rückstand).

Dortmund Gregor Kobel

Mit dem Anpfiff geht es gegen Leverkusen auch gleich los. Nach 25 Sekunden kassiert Kobel den ersten Gegentreffer, nach 19 Minuten greift er schon zum dritten Mal hinter sich. Mit Ball am Fuss hat Kobel noch Luft nach oben. Das zeigt sich auch am Freitagabend. Vor dem 2:0 gelangt sein Abschlag in die Füsse der Leverkusener. Der Meister lässt sich nicht zweimal bitten und vollendet nach gekonnter Ballstafette den Treffer.

Gladbach Jonas Omlin

Die Ungeschlagen-Serie vor heimischen Publikum endet für Omlin und Co. nach sechs Spielen. Gegen Bayern München verlieren die Fohlen 0:1. Eine Serie aber bleibt: Omlin sitzt auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Bekommt es mit Kane, Sané und Olise zu tun. Der Nati-Verteidiger spielt gegen die bayerische Offensivpower stark, bietet den Stars Paroli, geht dann in der Endabrechnung doch als Verlierer vom Platz. Den einzigen Gegentreffer kassieren die Gladbacher vom Penaltypunkt. Kane verwandelt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz 05 läuft heiss. Das Team von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen gewinnt gegen Bochum 2:0 und liegt nach 16 Spieltagen auf dem fünften Rang. Widmer kommt in der 91. Minute zu einem Mini-Einsatz.

Stuttgart Fabian Rieder

Stuttgart bleibt an den europäischen Plätzen dran und gewinnt gegen Augsburg mit 1:0. Rieder sitzt auf der Bank.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Der polyvalente Verteidiger fehlt im Kader des VfB.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Beim 1:0-Sieg seiner Wölfe gegen Hoffenheim drückt Zesiger die Bank. Seinen letzten Einsatz hatte der Innenverteidiger Ende November.

Frankfurt Aurèle Amenda

Fehlt Frankfurt weiterhin verletzt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Beim 3:2-Zittersieg gegen Kiel nicht im Kader.

Freiburg Johan Manzambi

Auch Ogbus' Kollege Manzambi fehlt im Aufgebot von Julian Schuster.

VfL Bochum Noah Loosli

Bochum verliert bei Mainz mit 0:2. Loosli reist gar nicht erst mit. Er steht nicht auf dem Matchblatt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Bei der 8:0-Gala gegen Viertligist Salford City spielt Akanji ab der 46. Minute. Erst zum Schluss der Partie mit ein paar wenigen Angriffen des Gegners konfrontiert. City ist im FA Cup mühelos eine Runde weiter.

Newcastle Fabian Schär

Gegen Viertligist Bromley erwischt Newcastle mit Schär in der Innenverteidigung einen Fehlstart. Nach acht Minuten scheppert es beim Premier Ligisten. Die Wende gelingt jedoch, Schär zieht mit Newcastle dank des 3:1-Sieges in die nächste Runde des FA Cups ein.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Hält einmal mehr die Null, auch dank des Pfostens in der 74. Minute, als ein Weitschuss vom Gegner ans Aluminium klatscht. Mit Inter gewinnt Sommer gegen Venezia 1:0 und bleibt mit zwei Spielen weniger vier Punkte hinter Leader Napoli. In 18 Ligaspielen hat Sommer nun zehn Mal zu Null gespielt.

AC Milan Noah Okafor

Beim 1:1 gegen Cagliari fehlt Okafor im Kader. Es gibt Gerüchte um einen Wechsel des Nati-Spielers. RB Leipzig ist Teil dieser Gerüchte.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer fehlt den Italienern weiterhin verletzt.

Bologna Dan Ndoye

Auf der italienischen Seite von «eurosport» kommt der Nati-Spieler nicht gut weg. «Er scheint keine Lust zum Spielen zu haben», schreibt das Online-Portal. Hat in der 68. Minute Feierabend.

Bologna Remo Freuler

Freuler spielt beim 2:2 gegen AS Rom durch. Er fällt weder auf noch ab.

Empoli Nicolas Haas

Fehlt dem Serie-A-Klub beim 1:3 gegen Lecce aufgrund einer Knieverletzung.

Parma Simon Sohm

Auch Sohm kann Genoa mit Parma nicht knacken. In den vergangenen zehn Partien hat Genoa grade mal einmal verloren (gegen Leader Napoli). Sohm spielt bei der 0:1-Niederlage durch. Er rackert im offensiven Mittelfeld, belohnt wird dies aber nicht.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Ein lachendes und ein weinendes Auge bei Rodriguez: Er steht gegen Valladolid in der Startaufstellung. Das Spiel geht mit 0:1 verloren. Rodriguez spielt durch.

Sevilla Djibril Sow

Als «unsichtbar» bezeichnen ihn die spanischen Medien nach seinem Auftritt beim 1:1 gegen Schlusslicht Valencia. So gibt es auch nicht viel zu erzählen über den Auftritt des 27-Jährigen. Nach 79 Minuten hat er Feierabend.

Sevilla Ruben Vargas

Am Freitag gewechselt, am Samstag gespielt. Ruben Vargas gibt einen Tag nach seiner Ankunft in Sevilla sogleich das Debüt. Er spielt ab der 69. Minute und «reisst die Mannschaft und die Fans» mit seiner Spielweise mit, schreibt das spanische Online-Portal «elpespunte». In der 81. Minute klatsch sein Distanzschuss an den Pfosten. Das Portal «elCorreo» ist sich sicher: Vargas wird bei der nächsten Partie gegen Girona «zweifelsohne» in der Startelf stehen. Sein Team spielt gegen Schlusslicht Valencia 1:1.

Real Valladolid Eray Cömert

Höchststrafe für Innenverteidiger Cömert: Wird in der 46. Minute eingewechselt, nach neun Minuten muss er wieder verletzt vom Platz. Der entscheidende Treffer gelingt seinem Team in der 58. Minute. Valladolid gewinnt gegen Betis 1:0.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Die AS Monaco muss sich bei Nantes mit einem 2:2-Remis begnügen. Der Schweizer Rückhalt zeigt eine solide Leistung. Beim ersten Gegentor ist er zwar nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, beim zwischenzeitlichen 0:2 aber machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zeigt gegen Nantes einen ordentlichen Auftritt, agiert als Ballverteiler im Mittelfeld. Beim zweiten Gegentreffer steht er zu weit weg von Gegenspieler und Torschütze Kelvin Amian Adou.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo bleibt lange unauffällig, lanciert mit seinem schönen Anschlusstreffer in der 52. Minute aber die Aufholjagd seiner Mannschaft. Kurz vor Schluss hat er gar die Führung auf dem Fuss, sein Ablenker wird aber auf der Linie geklärt.

Marseille Ulisses Garcia

Im Auswärtsspiel bei Stade Rennes wird Garcia in der 70. Minute eingewechselt und hilft mit, die 2:1-Führung über die Zeit zu retten.

Toulouse Vincent Sierro

Fehlt seinem Team nach wie vor wegen einer Verletzung. Zuletzt stand Sierro am 13. Dezember auf dem Platz.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic spielt im Heimspiel gegen Angers durch. Früh macht er auf sich aufmerksam, sein Abschluss in der 11. Minute wird aber pariert. Wenig später steht er beim ersten Gegentor zu weit weg von seinem Gegenspieler. Montpellier verliert die Partie schliesslich mit 1:3 – und steht ab der 86. Minute nur noch zu neunt auf dem Platz.

Montpellier Gabriel Barès

Barès gehört gegen Angers nicht zum Kader von Montpellier.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Brest überrascht gegen Lyon und gewinnt vor Heimpublikum 2:1. Fernandes spielt im defensiven Mittelfeld durch, zeigt eine solide Leistung und kann sich in der 72. Minute beinahe als Torschütze auszeichnen. Sein Abschluss findet den Weg ins Tor aber nicht.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica Lissabon gewinnt den Liga-Pokal! Gegen Sporting entscheiden Amdouni und Co. ein dramatisches Penaltyschiessen für sich, erst mit dem 14. Elfmeter fällt die Entscheidung. Amdouni kommt in der 80. Minute aufs Feld und verwandelt seinen Penalty souverän.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba fällt mit einem Unterschenkelbruch noch monatelang aus.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fosso verliert mit Fortuna Sittard 0:3 gegen GA Eagles. Er sieht in der 57. Minute Gelb, nach 75 Minuten wird er ausgewechselt.

Brügge Ardon Jashari

Bei Brügge läuft der Karren. Zuletzt haben Jashari in der Liga im September verloren. Gegen Anderlecht gewinnt Brügge mit 3:0. Jashari spielt durch.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Bleibt beim 1:0-Sieg gegen Kortrijk ohne Torbeteiligung. Spielt bis zur 78. Minute.

KAA Gent Franck Surdez

Bei der Nullnummer gegen Dender kommt Surdez in der 68. Minute von der Bank. Mit Gent steht der 22-Jährige weiter auf einem Platz, der für die Meisterrunde berechtigt.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo erledigt seinen Job gegen Metz mit Bravour. Seine Vordermänner vermögen aber nichts Zählbares zu leisten. Leader Lorient spielt 0:0, der Vorsprung auf Verfolger Paris ist weg.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Im FA Cup kassiert QPR eine 2:6-Klatsche. Frey kommt in der 82. Minute beim Stand von 1:6.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Startelf-Debüt für Schmidt. Beim 1:0-Sieg gegen Harrogate Town im FA Cup spielt er in der Aussenverteidigung durch.

Al-Wasl Haris Seferovic

Soll das Ding gegen Baniyas als Joker richten. Sein Einsatz ab der 68. Minute genügt dem Stürmer aber nicht für ein Tor. Das Spiel endet torlos.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

0:3 verliert Puertas mit Al-Qasiah gegen Al-Taawoun. Deswegen zieht Cristiano Ronaldo (3:1-Sieg gegen Al-Okhdood) in der Tabelle wieder an Puertas und Co. vorbei auf Rang 3.