Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen startet am Freitag in die Rückrunde. Gleich zum Auftakt muss der amtierende Meister auswärts bei Dortmund ran. Am frühen Sonntagnachmittag gewinnt die Werkself ein Testspiel gegen Oberhausen 2:0, wobei Xhaka und sieben weitere Stammkräfte erst zur Pause eingewechselt werden. Am Abend feiert der Nati-Captain einen weiteren Sieg. Bei den Sports Awards wird er zum MVP, dem wertvollsten Spieler, ausgezeichnet.

Gladbach Nico Elvedi

Leeds United ist offenbar heiss auf Nico Elvedi. Der Tabellenführer der Championship ist laut «Bild» bereit, für einen sofortigen Transfer 12 Millionen Euro hinzublättern. Aktuell steht Elvedi aber noch bei Gladbach unter Vertrag und ist dort Stammspieler. Beim 2:2 im Testspiel gegen Nijmegen steht Elvedi in der Startelf und wird zur Pause ausgewechselt. Stünde ein Transfer unmittelbar bevor, hätte der Schweizer wohl kaum gespielt. Gladbach startet am Samstag in die Rückrunde und empfängt zum Auftakt Leader Bayern München.

Augsburg Ruben Vargas

Der Vertrag von Ruben Vargas bei Augsburg läuft im Sommer aus. Will der FCA noch Geld mit dem Schweizer verdienen, so müssen sie ihn bereits im Winter ziehen lassen. Bei Sevilla wird der Flügelflitzer offenbar heiss gehandelt, doch noch konnten sich die beiden Vereine nicht einigen.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Im Laufe der Vorrunde hat Zesiger seinen Stammplatz bei Wolfsburg verloren. Im Gespräch mit blue Sport macht er vor Weihnachten keinen Hehl daraus, dass er mit der Situation unzufrieden ist und sich einen Wechsel im Winter vorstellen könnte. Vor allem Klubs aus dem Bundesliga-Tabellenkeller bekunden offenbar Interesse.

Zesiger: «Ich bin enttäuscht, wie es in dieser Saison bislang gelaufen ist» Cédric Zesiger hat seinen Stammplatz beim VfL Wolfsburg verloren. Mit blue Sport spricht der Innenverteidiger über seine aktuelle Situation und einen möglichen Wechsel. 20.12.2024

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City hing wie ein taumelnder Boxer in den Seilen. Doch das Team von Pep Guardiola liegt noch nicht auf den Brettern und meldet sich mit zwei Siegen in Folge zurück. Beim 4:1-Sieg gegen West Ham United spielt Akanji wie in den drei vorangegangenen Partien über die volle Distanz. Die Titelverteidigung in der Premier League scheint zwar kaum noch möglich angesichts des grossen Rückstands – Liverpool hat 12 Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger. Von den Champions-League-Plätzen ist City aber nur zwei Punkte entfernt. Und auch in der laufenden Königsklassen-Kampagne gehört ein wiedererstarktes ManCity immer zu den Titelkandidaten.

Newcastle Fabian Schär

Am Samstag feiert Newcastle in der Premier League den sechsten Sieg in Folge. Schär, unumstrittener Stammspieler, steht beim 2:1-Auswärtssieg gegen Tottenham aufgrund einer Gelbsperre nicht im Kader.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Am 2. Januar gewinnt Sommer mit Inter Mailand den Super-Copa-Halbfinal gegen Atalanta Bergamo 2:0. Am Montag (20 Uhr) steht der Final gegen AC Milan auf dem Programm. Ein Mailänder-Derby, in dem es um einen Titel geht, da stünde die fussballverrückte Stadt normalerweise Kopf. Da die Partie in der Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad über die Bühne geht, werden wohl nicht allzu viele Mailänder im Stadion sitzen. Sommer, der seit August 2023 bei Inter Tore verhindert, hat im Vorjahr mit die Super Copa gewonnen und später auch den Meistertitel. Holt Sommer nach rund anderthalb Jahren bereits seine dritte Trophäe?

AC Milan Noah Okafor

Beim 2:1-Halbfinal-Sieg in der Super Copa gegen Juventus Turin fehlt Okafor verletzt. In den vergangenen Tagen rankten sich einige Gerüchte um den Schweizer Nati-Spieler. Der 24-Jährige gehört bei Milan auch frei von Verletzungen nicht zum Stammpersonal und wurde angeblich Galatasaray Istanbul für eine Leihe angeboten.

Bologna Michel Aebischer

Der FC Bologna hat sein letztes Spiel am 30. Dezember bestritten und steht am 12. Januar wieder im Einsatz. Aebischer fehlte zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung, da kommt die kurze Pause gerade recht.

Bologna Dan Ndoye

Auch für Ndoye kommt die Pause zu einem guten Zeitpunkt. Er spielte am 30. Dezember nur ein paar Minuten, nachdem er die Partie zuvor angeschlagen als Zuschauer verfolgen musste.

Bologna Remo Freuler

Freuler dagegen spielte bei der 2:3-Niederlage gegen Verona über die volle Distanz. Einmal den Kopf durchzulüften, um dann wieder voll anzugreifen, dürfte aber auch ihm guttun.

Empoli Nicolas Haas

Empoli holt am Samstag nach drei Niederlagen in Folge immerhin mal wieder einen Punkt (1:1 gegen Venezia). Haas wurde Ende November am linken Knie operiert und wird wohl bis Saisonende ausfallen.

Parma Simon Sohm

Beim 0:0 gegen Torino spielt Sohm am Sonntag zum elften Mal in Folge über die volle Distanz. Dank seines Status als unumstrittener Stammspieler bei Parma hat es Sohm bei den letzten Länderspielen auch wieder ins Aufgebot der Nati geschafft. Bei der 2:3-Niederlage am 18. November gegen Spanien stand er gar in der Startelf.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis gewinnt den Sechzehntel-Final der Copa del Rey gegen Huesca 1:0. Der 32-Jährige spielt als Linksverteidiger durch.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla verliert in der Copa del Rey gegen Almeria 1:4. Sow fehlt verletzt.

Real Valladolid Eray Cömert

LaLiga-Schlusslicht Valladolid blamiert sich in der Copa del Rey gegen Ourense CF. Der Verein, der aus der Primera Federación (3. Liga) abzusteigen droht, schlägt Real Valladolid 3:2. Cömert spielt als Innenverteidiger durch. Beim ersten Gegentreffer trifft ihn eine Teilschuld.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco verliert den Super Cup am Sonntag gegen PSG 0:1. Köhn steht zwischen den Pfosten und hält Monaco mit mehreren Top-Paraden lange im Spiel. Beim Treffer von Ousmane Dembélé in der zweiten Minute der Nachspielzeit ist der 26-Jährige machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt gegen PSG im zentralen Mittelfeld über die volle Distanz, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern. Der 28-Jährige muss also weiter darauf warten, erstmals in seiner Profi-Karriere einen Pokal in die Höhe zu stemmen zu dürfen.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo wird in der 72. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille zündet am Sonntagabend ein Feuerwerk und schlägt Le Havre gleich mit 5:1. Ulisses Garcia wird in der 73. Minute eingewechselt und markiert zwei Minuten später das zwischenzeitliche 5:0.

Garcia schiebt zum 5:0 für Marseille ein 06.01.2025

Marseille Roggerio Nyakossi

Im Sommer 2022 wechselte Roggerio Nyakossi von Servette in die 2. Mannschaft von Marseille. Dort kommt der U20-Nationalspieler regelmässig zum Einsatz, am Wochenende steht er zum zweiten Mal in dieser Saison im Kader der 1. Mannschaft. Auf sein Debüt bei den Grossen muss er aber weiter warten.

Toulouse Vincent Sierro

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Lens fehlt Sierro verletzt.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic ist im Abwehrzentrum bei Montpellier gesetzt, kann am Samstag eine weitere Niederlage aber nicht verhindern. Das Tabellenschlusslicht verliert gegen Lyon 0:1.

Montpellier Gabriel Barès

Gabriel Barès, der beim Schlusslicht ohnehin kaum zum Einsatz kommt, verpasst die Partie krankheitshalber.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Stade Brest, das in der Champions League positiv überrascht, verliert am Sonntag gegen Angers 0:1 und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld kleben. Fernandes steht 90 Minuten auf dem Platz.

Weitere Schweizer im Ausland

Vertrag unterschrieben Lyam MacKinnon

Lyam MacKinnon spielte vergangene Saison bei Greenville in den USA und wurde in der dritthöchsten Liga zum besten Spieler der Saison gewählt. Ende Saison lief sein Vertrag aus. Von blue Sport auf einen möglichen Wechsel in die Super League angesprochen, verrät er, dass er bereits einen neuen Vertrag in den USA unterschrieben habe. Um welchen Verein es sich bei seinem künftigen Arbeitgeber handelt, könne er aber noch nicht verraten, da die offizielle Verkündung des Wechsels erst noch bevorstehe.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Nach dem Derby gegen Sporting Lissabon (0:1), verliert Benfica auch gegen Braga 1:2. Amdouni wird in der 67. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Kwadwo Duah befindet sich mit Ludogorets Razgrad in der Vorbereitung. Am kommenden Freitag steht im Trainingslager in der Türkei ein Testspiel gegen den BSC YB auf dem Programm.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz bereitet sich auf die Rückrunde vor und bestreitet am 8. Januar ein Testspiel gegen Lugano, drei Tage später gegen GC.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Spitzenreiter Lorient verliert gegen Laval 0:2. Kurz vor Schluss verhindert Mvogo mit einer starken Parade eine noch höhere Niederlage.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Am 1. Januar erzielt Frey beim 3:1-Sieg gegen Watford das 1:0. Am Montagabend steht bereits das zweite Spiel des Jahres auf dem Programm.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Leader Leeds United lässt gegen das abstiegsgefährdete Hull City Punkte liegen. Isaac Schmidt sitzt beim spektakulären 3:3 wie so oft nur auf der Bank.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Der 26-Jährige steht beim 3:3 gegen Leeds United nicht einmal im Kader.

Al-Wasl Haris Seferovic

Am 30. Dezember steht Seferovic beim 0:0 im League Cup gegen Bani Yas nicht im Kader. Am Montag steht nun das erste Spiel des Jahres in der Liga auf dem Programm.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Am 7. Januar nimmt Al-Qadsiah den Spielbetrieb wieder auf. Zum Auftakt ins neue Jahr kämpfen Puertas und Co. um den Halbfinal-Einzug im King Cup.