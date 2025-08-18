Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund startet am Montag (20.45 Uhr) in die neue Saison. Im DFB-Pokal sind Kobel und Co. gegen Drittligist Rot-Weiss Essen haushoher Favorit.
Gladbach
Jonas Omlin
Omlin sitzt beim 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Fünftligist Delmenhorst auf der Bank. Der 31-Jährige hat seinen Stammplatz verloren. Mit einem Vertrag bis 2027, aber ohne sportliche Perspektive, gilt ein baldiger Abschied aus Gladbach als wahrscheinlich.
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi trifft in der 68. Minute aus kurzer Distanz zum 3:2-Endstand und verhindert so die riesengrosse Blamage im DFB-Pokal.
Mainz 05
Silvan Widmer
Mainz trifft am Montag im DFB-Pokal auswärts auf Dynamo Dresden (2. Bundesliga). Anpfiff ist um 18.00 Uhr.
Augsburg
Cédric Zesiger
Augsburg gewinnt beim Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0. Zesiger wird in der 83. Minute für Schlotterbeck eingewechselt.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Den Supercupfinal gegen Meister Bayern München verliert Cupsieger Stuttgart 1:2. Stergiou fehlt den Schwaben verletzt.
Stuttgart
Luca Jaquez
Der 22-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch. Vor dem 0:1 legt er den Ball unglücklich perfekt für Kane auf.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Amenda sitzt beim souveränen 5:0-Sieg gegen das unterklassige Engers auf der Bank.
HSV
Miro Muheim
Der HSV verhindert im Pokal mit Ach und Krach ein Debakel. Gegen Fünftligist Pirmasens fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung. Das siegbringende 2:1 bereitet Muheim mit einer perfekten Freistossflanke vor.
HSV
Silvan Hefti
Silvan Hefti steht nicht im Kader. Er steht offenbar auf der Streichliste und muss sich wohl einen neuen Verein suchen.
Freiburg
Johan Manzambi
Freiburg zieht im DFB-Pokal in die 2. Runde ein. Beim 2:0-Sieg gegen SF Lotte wird Manzambi in der 85. Minute ausgewechselt.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Ogbus steht bei Freiburg nicht im Kader.
Hoffenheim
Leon Avdullahu
Auf dem Weg zum Meistertitel war Leon Avdullahu beim FC Basel gesetzt. In Hoffenheim hat er keine Anlaufschwierigkeiten und spielt beim 4:0-Sieg gegen Hansa Rostock im zentralen Mittelfeld durch.
1. FC Köln
Joël Schmied
Köln setzt sich gegen Jahn Regensburg in extremis mit 2:1 durch. Die Tore erzielen die Kölner in der 6. und 8. Minute der Nachspielzeit. Verteidiger Schmied spielt durch.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Sunderland ist bestmöglich in die Premier-League-Saison gestartet. Der Aufsteiger feiert im heimischen Stadium of Light einen 3:0-Sieg gegen West Ham. Granit Xhaka spielt als Captain bei den «Black Cats» durch und zieht im Mittelfeld die Fäden.
Manchester City
Manuel Akanji
Beim souveränen 4:0-Sieg zum Saisonauftakt auswärts bei Wolverhampton sitzt Akanji auf der Bank.
Newcastle
Fabian Schär
Starker Auftritt von Fabian Schär: Beim 0:0 gegen Aston Villa lässt er in der Defensive nicht viel zu.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Dan Ndoye legt ein Traum-Debüt in der Premier League hin. In der 42. Minute trifft der Neuzugang mit einem Flugkopfball sehenswert zum 2:0. Am Ende schlägt Nottingham den FC Brentford mit 3:1.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni hat sich im Juli das Kreuzband gerissen und fällt noch länger aus.
Leeds United
Isaac Schmidt
Aufsteiger Leeds startet am Montag in die neue Saison. Die Partie gegen Everton wird um 21.00 Uhr angepfiffen.
Italien
AC Milan
Ardon Jashari
Milan schlägt den SSC Bari 2:0. Jashari wird in seinem ersten Pflichtspiel für die Mailänder in der 66. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
AC Milan
Noah Okafor
Okafor, der Gerüchten zufolge auf dem Absprung steht, kommt zu einem Teileinsatz. Der 25-Jährige wird zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame, der von YB zu Milan wechselte, sitzt auf der Bank.
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter ist in der Coppa Italia als Achtelfinalist gesetzt. Die neue Saison beginnt für Sommer und Co. deshalb erst am kommenden Montag.
Bologna
Remo Freuler
Auch Bologna greift erst im Achtelfinal im Dezember in den Cup ein. Am Samstag muss Bologna zum Auftakt in die neue Serie-A-Saison bei der AS Roma ran.
Fiorentina
Simon Sohm
Fiorentina hat das Achtelfinal-Ticket ebenfalls gebucht und spielt am Sonntag in der Liga zum Auftakt auswärts gegen Cagliari. Sohm stiess in diesem Sommer von Parma zu Fiorentina und hat bei seinem ersten Einsatz, im Testspiel gegen Manchester United, bereits einen Treffer erzielt.
Fiorentina
Eman Kospo
Auch Eman Kospo wurde neu verpflichtet. Der 18-Jährige spielte im Barça-Nachwuchs. Der grossgewachsene Verteidiger muss zunächst aber wohl hinten anstehen.
Como Calcio
Samuel Ballet
Ballet spielte leihweise beim FCZ, ist nun zurück bei Como Calcio. Beim 3:1-Sieg in der Coppa Italia gegen den FC Südtirol steht er aber nicht im Kader. Er dürfte bei Como keine Zukunft haben.
Pisa
Michel Aebischer
Aebischer ist von Bologna an Pisa ausgeliehen. In der 83. Minute wird er beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Am Ende setzt sich Pisa in einem denkwürdigen Elfmeterschiessen durch – nur drei von zehn Spielern treffen.
Pisa
Daniel Denoon
FCZ-Leihgabe Denoon steht bei Pisa nicht im Kader.
Genua
Benjamin Siegrist
Goalie Benjamin Siegrist ist beim 3:0-Sieg in der Coppa Italia gegen L.R. Vicenza nur Ersatz.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis Sevilla startet am Montag auswärts gegen Elche in die neue La-Liga-Saison. Mit blue Sport bist du live dabei, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla holt gegen Athletic Bilbao einen 0:2-Rückstand auf und verliert dann doch noch mit 2:3. Sow wird kurz vor Schluss ausgewechselt.
Sevilla
Ruben Vargas
Ruben Vargas fehlt Sevilla noch immer verletzt.
Valencia
Eray Cömert
Cömert ist zurück bei Valencia, kommt beim Liga-Auftakt aber nicht zum Zug. Die Partie gegen Real Sociedad endet 1:1.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrnic, der von YB zu Valencia wechselte, darf für die letzten drei Minuten ran.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Monaco gewinnt beim Liga-Auftakt 3:1 gegen Le Havre. Köhn ist nur Ersatz.
AS Monaco
Denis Zakaria
Am Samstag führt Zakaria sein Team als Captain an und liefert in der 74. Minute den Assist zum 3:1-Endstand. Ob er noch länger für die Monegassen aufläuft, ist fraglich. Al Ahli soll die Fühler ausgestreckt haben und mit einem Mega-Gehalt locken.
AS Monaco
Breel Embolo
Breel Embolo soll gemäss Informationen von «L'Equipe» im Team von Trainer Adi Hütter nicht mehr erwünscht sein. Am 77-fachen Nationalspieler, der gegen Le Havre nicht im Aufgebot steht, sollen die AS Roma und die AC Milan interessiert sein.
Rennes
Fabian Rieder
Rieder steht bei Rennes in der Startelf und wird in der 64. Minute ausgewechselt. Obschon Rennes gegen Marseille ab der 31. Minute in Unterzahl agiert, erzielt Ludovic Blas in der Nachspielzeit noch das siegbringende 1:0.
Marseille
Ulisses Garcia
Garcia wird in der 78. Minute eingewechselt, sieht eine Gelbe Karte und steht beim Gegentreffer auf dem Platz. Den Auftakt in die neue Saison hat er sich anders vorgestellt.
Toulouse
Vincent Sierro
Schon vor einigen Wochen hiess es, dass Sierro vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Noch steht der 29-jährige Nationalspieler bei Toulouse unter Vertrag, steht allerdings beim 1:0-Sieg gegen Nizza nicht mehr im Kader.
Le Havre
Felix Mambimbi
Mambimbi wird gegen Monaco in der 78. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.