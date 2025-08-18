Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund startet am Montag (20.45 Uhr) in die neue Saison. Im DFB-Pokal sind Kobel und Co. gegen Drittligist Rot-Weiss Essen haushoher Favorit.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin sitzt beim 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Fünftligist Delmenhorst auf der Bank. Der 31-Jährige hat seinen Stammplatz verloren. Mit einem Vertrag bis 2027, aber ohne sportliche Perspektive, gilt ein baldiger Abschied aus Gladbach als wahrscheinlich.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi trifft in der 68. Minute aus kurzer Distanz zum 3:2-Endstand und verhindert so die riesengrosse Blamage im DFB-Pokal.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz trifft am Montag im DFB-Pokal auswärts auf Dynamo Dresden (2. Bundesliga). Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg gewinnt beim Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0. Zesiger wird in der 83. Minute für Schlotterbeck eingewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Den Supercupfinal gegen Meister Bayern München verliert Cupsieger Stuttgart 1:2. Stergiou fehlt den Schwaben verletzt.

Stuttgart Luca Jaquez

Der 22-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch. Vor dem 0:1 legt er den Ball unglücklich perfekt für Kane auf.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim souveränen 5:0-Sieg gegen das unterklassige Engers auf der Bank.

HSV Miro Muheim

Der HSV verhindert im Pokal mit Ach und Krach ein Debakel. Gegen Fünftligist Pirmasens fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung. Das siegbringende 2:1 bereitet Muheim mit einer perfekten Freistossflanke vor.

HSV Silvan Hefti

Silvan Hefti steht nicht im Kader. Er steht offenbar auf der Streichliste und muss sich wohl einen neuen Verein suchen.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg zieht im DFB-Pokal in die 2. Runde ein. Beim 2:0-Sieg gegen SF Lotte wird Manzambi in der 85. Minute ausgewechselt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus steht bei Freiburg nicht im Kader.

Hoffenheim Leon Avdullahu

Auf dem Weg zum Meistertitel war Leon Avdullahu beim FC Basel gesetzt. In Hoffenheim hat er keine Anlaufschwierigkeiten und spielt beim 4:0-Sieg gegen Hansa Rostock im zentralen Mittelfeld durch.

1. FC Köln Joël Schmied

Köln setzt sich gegen Jahn Regensburg in extremis mit 2:1 durch. Die Tore erzielen die Kölner in der 6. und 8. Minute der Nachspielzeit. Verteidiger Schmied spielt durch.

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderland ist bestmöglich in die Premier-League-Saison gestartet. Der Aufsteiger feiert im heimischen Stadium of Light einen 3:0-Sieg gegen West Ham. Granit Xhaka spielt als Captain bei den «Black Cats» durch und zieht im Mittelfeld die Fäden.

Manchester City Manuel Akanji

Beim souveränen 4:0-Sieg zum Saisonauftakt auswärts bei Wolverhampton sitzt Akanji auf der Bank.

Newcastle Fabian Schär

Starker Auftritt von Fabian Schär: Beim 0:0 gegen Aston Villa lässt er in der Defensive nicht viel zu.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Dan Ndoye legt ein Traum-Debüt in der Premier League hin. In der 42. Minute trifft der Neuzugang mit einem Flugkopfball sehenswert zum 2:0. Am Ende schlägt Nottingham den FC Brentford mit 3:1.

Klasse Tor! Ndoye vergoldet sein Premier-League-Debüt 18.08.2025

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni hat sich im Juli das Kreuzband gerissen und fällt noch länger aus.

Leeds United Isaac Schmidt

Aufsteiger Leeds startet am Montag in die neue Saison. Die Partie gegen Everton wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

Italien

AC Milan Ardon Jashari

Milan schlägt den SSC Bari 2:0. Jashari wird in seinem ersten Pflichtspiel für die Mailänder in der 66. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen» Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird. 06.08.2025

AC Milan Noah Okafor

Okafor, der Gerüchten zufolge auf dem Absprung steht, kommt zu einem Teileinsatz. Der 25-Jährige wird zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame, der von YB zu Milan wechselte, sitzt auf der Bank.

Inter Mailand Yann Sommer

Inter ist in der Coppa Italia als Achtelfinalist gesetzt. Die neue Saison beginnt für Sommer und Co. deshalb erst am kommenden Montag.

Bologna Remo Freuler

Auch Bologna greift erst im Achtelfinal im Dezember in den Cup ein. Am Samstag muss Bologna zum Auftakt in die neue Serie-A-Saison bei der AS Roma ran.

Fiorentina Simon Sohm

Fiorentina hat das Achtelfinal-Ticket ebenfalls gebucht und spielt am Sonntag in der Liga zum Auftakt auswärts gegen Cagliari. Sohm stiess in diesem Sommer von Parma zu Fiorentina und hat bei seinem ersten Einsatz, im Testspiel gegen Manchester United, bereits einen Treffer erzielt.

Fiorentina Eman Kospo

Auch Eman Kospo wurde neu verpflichtet. Der 18-Jährige spielte im Barça-Nachwuchs. Der grossgewachsene Verteidiger muss zunächst aber wohl hinten anstehen.

Como Calcio Samuel Ballet

Ballet spielte leihweise beim FCZ, ist nun zurück bei Como Calcio. Beim 3:1-Sieg in der Coppa Italia gegen den FC Südtirol steht er aber nicht im Kader. Er dürfte bei Como keine Zukunft haben.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer ist von Bologna an Pisa ausgeliehen. In der 83. Minute wird er beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Am Ende setzt sich Pisa in einem denkwürdigen Elfmeterschiessen durch – nur drei von zehn Spielern treffen.

Pisa Daniel Denoon

FCZ-Leihgabe Denoon steht bei Pisa nicht im Kader.

Genua Benjamin Siegrist

Goalie Benjamin Siegrist ist beim 3:0-Sieg in der Coppa Italia gegen L.R. Vicenza nur Ersatz.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla startet am Montag auswärts gegen Elche in die neue La-Liga-Saison. Mit blue Sport bist du live dabei, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla holt gegen Athletic Bilbao einen 0:2-Rückstand auf und verliert dann doch noch mit 2:3. Sow wird kurz vor Schluss ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Ruben Vargas fehlt Sevilla noch immer verletzt.

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati. 05.08.2025

Valencia Eray Cömert

Cömert ist zurück bei Valencia, kommt beim Liga-Auftakt aber nicht zum Zug. Die Partie gegen Real Sociedad endet 1:1.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrnic, der von YB zu Valencia wechselte, darf für die letzten drei Minuten ran.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco gewinnt beim Liga-Auftakt 3:1 gegen Le Havre. Köhn ist nur Ersatz.

AS Monaco Denis Zakaria

Am Samstag führt Zakaria sein Team als Captain an und liefert in der 74. Minute den Assist zum 3:1-Endstand. Ob er noch länger für die Monegassen aufläuft, ist fraglich. Al Ahli soll die Fühler ausgestreckt haben und mit einem Mega-Gehalt locken.

AS Monaco Breel Embolo

Breel Embolo soll gemäss Informationen von «L'Equipe» im Team von Trainer Adi Hütter nicht mehr erwünscht sein. Am 77-fachen Nationalspieler, der gegen Le Havre nicht im Aufgebot steht, sollen die AS Roma und die AC Milan interessiert sein.

Rennes Fabian Rieder

Rieder steht bei Rennes in der Startelf und wird in der 64. Minute ausgewechselt. Obschon Rennes gegen Marseille ab der 31. Minute in Unterzahl agiert, erzielt Ludovic Blas in der Nachspielzeit noch das siegbringende 1:0.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia wird in der 78. Minute eingewechselt, sieht eine Gelbe Karte und steht beim Gegentreffer auf dem Platz. Den Auftakt in die neue Saison hat er sich anders vorgestellt.

Toulouse Vincent Sierro

Schon vor einigen Wochen hiess es, dass Sierro vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Noch steht der 29-jährige Nationalspieler bei Toulouse unter Vertrag, steht allerdings beim 1:0-Sieg gegen Nizza nicht mehr im Kader.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi wird gegen Monaco in der 78. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.