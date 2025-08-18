  1. Privatkunden
Söldner-Check Ndoye glänzt mit Super-Tor ++ Elvedi als Erlöser ++ Jaquez mit grobem Schnitzer

Patrick Lämmle

18.8.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Patrick Lämmle

18.08.2025, 13:15

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund startet am Montag (20.45 Uhr) in die neue Saison. Im DFB-Pokal sind Kobel und Co. gegen Drittligist Rot-Weiss Essen haushoher Favorit.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Omlin sitzt beim 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Fünftligist Delmenhorst auf der Bank. Der 31-Jährige hat seinen Stammplatz verloren. Mit einem Vertrag bis 2027, aber ohne sportliche Perspektive, gilt ein baldiger Abschied aus Gladbach als wahrscheinlich.

Nati-Spieler degradiert. Captain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

Nati-Spieler degradiertCaptain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi trifft in der 68. Minute aus kurzer Distanz zum 3:2-Endstand und verhindert so die riesengrosse Blamage im DFB-Pokal.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz trifft am Montag im DFB-Pokal auswärts auf Dynamo Dresden (2. Bundesliga). Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augsburg gewinnt beim Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0. Zesiger wird in der 83. Minute für Schlotterbeck eingewechselt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Den Supercupfinal gegen Meister Bayern München verliert Cupsieger Stuttgart 1:2. Stergiou fehlt den Schwaben verletzt.

Kane und Diaz treffen. Bayern München gewinnt den Supercup gegen Stuttgart

Kane und Diaz treffenBayern München gewinnt den Supercup gegen Stuttgart

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Der 22-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch. Vor dem 0:1 legt er den Ball unglücklich perfekt für Kane auf. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim souveränen 5:0-Sieg gegen das unterklassige Engers auf der Bank.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV verhindert im Pokal mit Ach und Krach ein Debakel. Gegen Fünftligist Pirmasens fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung. Das siegbringende 2:1 bereitet Muheim mit einer perfekten Freistossflanke vor.

 

HSV

Silvan Hefti

Silvan Hefti steht nicht im Kader. Er steht offenbar auf der Streichliste und muss sich wohl einen neuen Verein suchen.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Freiburg zieht im DFB-Pokal in die 2. Runde ein. Beim 2:0-Sieg gegen SF Lotte wird Manzambi in der 85. Minute ausgewechselt.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus steht bei Freiburg nicht im Kader.

Portrait von Leon Avdullahu,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Hoffenheim

Leon Avdullahu

Auf dem Weg zum Meistertitel war Leon Avdullahu beim FC Basel gesetzt. In Hoffenheim hat er keine Anlaufschwierigkeiten und spielt beim 4:0-Sieg gegen Hansa Rostock im zentralen Mittelfeld durch.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Köln setzt sich gegen Jahn Regensburg in extremis mit 2:1 durch. Die Tore erzielen die Kölner in der 6. und 8. Minute der Nachspielzeit. Verteidiger Schmied spielt durch.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderland ist bestmöglich in die Premier-League-Saison gestartet. Der Aufsteiger feiert im heimischen Stadium of Light einen 3:0-Sieg gegen West Ham. Granit Xhaka spielt als Captain bei den «Black Cats» durch und zieht im Mittelfeld die Fäden.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Manchester City

Manuel Akanji

Beim souveränen 4:0-Sieg zum Saisonauftakt auswärts bei Wolverhampton sitzt Akanji auf der Bank.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Starker Auftritt von Fabian Schär: Beim 0:0 gegen Aston Villa lässt er in der Defensive nicht viel zu.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Dan Ndoye legt ein Traum-Debüt in der Premier League hin. In der 42. Minute trifft der Neuzugang mit einem Flugkopfball sehenswert zum 2:0. Am Ende schlägt Nottingham den FC Brentford mit 3:1. 

Klasse Tor! Ndoye vergoldet sein Premier-League-Debüt

Klasse Tor! Ndoye vergoldet sein Premier-League-Debüt

18.08.2025

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni hat sich im Juli das Kreuzband gerissen und fällt noch länger aus.

 

Leeds United

Isaac Schmidt

Aufsteiger Leeds startet am Montag in die neue Saison. Die Partie gegen Everton wird um 21.00 Uhr angepfiffen. 

Leeds United - Everton FC
Leeds United - Everton FC

Mo 18.08. 20:50 - 22:50 ∙ blue Sport Live ∙ Leeds United - Everton FC

Mit tv.blue.ch mieten

Italien

 

AC Milan

Ardon Jashari

Milan schlägt den SSC Bari 2:0. Jashari wird in seinem ersten Pflichtspiel für die Mailänder in der 66. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird.

06.08.2025

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

AC Milan

Noah Okafor

Okafor, der Gerüchten zufolge auf dem Absprung steht, kommt zu einem Teileinsatz. Der 25-Jährige wird zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame, der von YB zu Milan wechselte, sitzt auf der Bank.

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter ist in der Coppa Italia als Achtelfinalist gesetzt. Die neue Saison beginnt für Sommer und Co. deshalb erst am kommenden Montag.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Auch Bologna greift erst im Achtelfinal im Dezember in den Cup ein. Am Samstag muss Bologna zum Auftakt in die neue Serie-A-Saison bei der AS Roma ran.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Fiorentina hat das Achtelfinal-Ticket ebenfalls gebucht und spielt am Sonntag in der Liga zum Auftakt auswärts gegen Cagliari. Sohm stiess in diesem Sommer von Parma zu Fiorentina und hat bei seinem ersten Einsatz, im Testspiel gegen Manchester United, bereits einen Treffer erzielt.

 

Fiorentina

Eman Kospo

Auch Eman Kospo wurde neu verpflichtet. Der 18-Jährige spielte im Barça-Nachwuchs. Der grossgewachsene Verteidiger muss zunächst aber wohl hinten anstehen.

 

Como Calcio

Samuel Ballet

Ballet spielte leihweise beim FCZ, ist nun zurück bei Como Calcio. Beim 3:1-Sieg in der Coppa Italia gegen den FC Südtirol steht er aber nicht im Kader. Er dürfte bei Como keine Zukunft haben.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer ist von Bologna an Pisa ausgeliehen. In der 83. Minute wird er beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Am Ende setzt sich Pisa in einem denkwürdigen Elfmeterschiessen durch – nur drei von zehn Spielern treffen.

 

Pisa

Daniel Denoon

FCZ-Leihgabe Denoon steht bei Pisa nicht im Kader.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Goalie Benjamin Siegrist ist beim 3:0-Sieg in der Coppa Italia gegen L.R. Vicenza nur Ersatz.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla startet am Montag auswärts gegen Elche in die neue La-Liga-Saison. Mit blue Sport bist du live dabei, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Elche CF - Real Betis Balompié
Elche CF - Real Betis Balompié

Mo 18.08. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ Elche CF - Real Betis Balompié

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla holt gegen Athletic Bilbao einen 0:2-Rückstand auf und verliert dann doch noch mit 2:3. Sow wird kurz vor Schluss ausgewechselt.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Ruben Vargas fehlt Sevilla noch immer verletzt.

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert ist zurück bei Valencia, kommt beim Liga-Auftakt aber nicht zum Zug. Die Partie gegen Real Sociedad endet 1:1.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrnic, der von YB zu Valencia wechselte, darf für die letzten drei Minuten ran.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco gewinnt beim Liga-Auftakt 3:1 gegen Le Havre. Köhn ist nur Ersatz.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Am Samstag führt Zakaria sein Team als Captain an und liefert in der 74. Minute den Assist zum 3:1-Endstand. Ob er noch länger für die Monegassen aufläuft, ist fraglich. Al Ahli soll die Fühler ausgestreckt haben und mit einem Mega-Gehalt locken.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

AS Monaco

Breel Embolo

Breel Embolo soll gemäss Informationen von «L'Equipe» im Team von Trainer Adi Hütter nicht mehr erwünscht sein. Am 77-fachen Nationalspieler, der gegen Le Havre nicht im Aufgebot steht, sollen die AS Roma und die AC Milan interessiert sein.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Rennes

Fabian Rieder

Rieder steht bei Rennes in der Startelf und wird in der 64. Minute ausgewechselt. Obschon Rennes gegen Marseille ab der 31. Minute in Unterzahl agiert, erzielt Ludovic Blas in der Nachspielzeit noch das siegbringende 1:0.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Garcia wird in der 78. Minute eingewechselt, sieht eine Gelbe Karte und steht beim Gegentreffer auf dem Platz. Den Auftakt in die neue Saison hat er sich anders vorgestellt.

 

Toulouse

Vincent Sierro

Schon vor einigen Wochen hiess es, dass Sierro vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Noch steht der 29-jährige Nationalspieler bei Toulouse unter Vertrag, steht allerdings beim 1:0-Sieg gegen Nizza nicht mehr im Kader.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi wird gegen Monaco in der 78. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

