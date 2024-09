Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

P. Lämmle Von

YB bestreitet das erste Spiel am Dienstag um 18.45 Uhr im Wankdorf gegen Aston Villa.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen gewinnt auswärts gegen Hoffenheim mit 4:1. Taktgeber Granit Xhaka bereitet das 2:0 mit einem perfekten Zuspiel aus der eigenen Platzhälfte vor. Am Donnerstag trifft Xhaka mit Leverkusen auswärts auf Feyenoord Rotterdam (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gewinnt zuhause gegen Heidenheim 4:2. Kobel trifft bei den Gegentreffern keine Schuld, ansonsten kann er sich kaum einmal auszeichnen. Am Mittwoch geht es für Kobel in der Champions League weiter – Dortmund spielt auswärts gegen Brügge (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Gladbach Jonas Omlin

Bei der 1:3-Heimniederlage gegen Stuttgart führt Omlin sein Team als Captain an. Beim ersten Gegentreffer lässt er den Ball nach vorne abprallen, beim Nachschuss ist er dann chancenlos. Beim zweiten und dritten Gegentor ohne Abwehrchance.

Gladbach Nico Elvedi

Der Nati-Pechvogel (ungerechtfertigter Platzverweis gegen Dänemark) spielt gegen Stuttgart in der Innenverteidigung durch. Elvedi macht nicht sein bestes Spiel, das gilt allerdings auch für seine Nebenleute.

Augsburg Ruben Vargas

Beim 3:1-Sieg gegen St. Pauli steht Vargas in der Startelf. In der 62. Minute muss der Schweizer Nati-Spieler Phillip Tietz Platz machen, der fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0 trifft.

Mainz 05 Silvan Widmer

Gegen Werder Bremen wird Mainz-Captain Widmer in der 79. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder steht erstmals in der Bundesliga in der Stuttgart-Startelf. Und der 22-jährige Nationalspieler hat mit zwei Assists wesentlichen Anteil am Auswärtssieg gegen Gladbach. Die Vorarbeit zum 2:1 ist brillant und kurios zugleich: Rieder verlässt bei seinem Sprintduell das Spielfeld und läuft hinter dem Rücken des Linienrichters durch. Das 3:1 bereitet der Standardspezialist mit einer massgeschneiderten Ecke vor. Am Dienstag trifft Stuttgart in der Champions League auswärts auf Real Madrid (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Rieder hinterläuft den Linienrichter und liefert Assist 16.09.2024

Stuttgart Leonidas Stergiou

Der 22-Jährige fällt aufgrund einer Rückenverletzung aus.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Der 26-Jährige spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Frankfurt in der Innenverteidigung durch. In der 82. Minute verschuldet er mit einem Handspiel den Elfmeter, den Marmoush zum 2:1 verwandelt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kommt zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für Frankfurt und debütiert in der Bundesliga. Gegen Wolfsburg wird der 21-Jährige in der 85. Minute eingewechselt und hilft mit, die 2:1-Führung über die Zeit zu retten.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Beim 2:1-Sieg gegen Bochum kommt Ogbus nicht zum Einsatz.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi erhält kein Aufgebot.

VfL Bochum Noah Loosli

Bei der Niederlage gegen Freiburg ist Loosli nicht Teil des Kaders. Unter Peter Zeidler hat er in der Liga noch keine Minute gespielt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Keine Minute ist gespielt, da liegt Manchester City gegen Brentford bereits zurück. Akanji trifft beim Gegentreffer keine Schuld. Dank eines Doppelpacks von Haaland fahren die Skyblues die drei budgetierten Punkte aber doch noch ein. Akanji hat im Starensemble von Pep Guardiola in dieser Saison noch keine Minute verpasst. Am Mittwoch empfängt City in der Champions League Inter Mailand (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Newcastle Fabian Schär

Nach seiner Rotsperre kehrt Fabian Schär zurück und steht sogleich in der Startelf. Doch es kommt noch besser: Der aus der Nati zurückgetretene Innenverteidiger (86 Länderspiele) trifft gegen Wolverhampton mit einem Kracher aus grosser Distanz zum 1:1. Fünf Minuten später schiesst Barnes Newcastle noch zum Sieg.

Newcastle-Star Fabian Schär schiesst Traumtor 16.09.2024

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand lässt am Sonntagabend gegen Monza Punkte liegen. In der 81. Minute ist Sommer bei einem Kopfball aus rund zehn Metern chancenlos. Immerhin erzielt Denzel Dumfries in der 88. Minute noch das 1:1. Am Mittwoch wartet auf den Ex-Nati-Goalie (94 Länderspiele) wohl eine Menge Arbeit beim Auswärtsspiel in der Champions League gegen Manchester City (21.00 Uhr live auf blue Sport).

AC Milan Noah Okafor

AC Milan feiert am 4. Spieltag gegen den FC Venedig den ersten Sieg. Bereits nach 29 Minuten steht es 4:0, dabei bleibt es bis zum Schluss. Okafor wird in der 63. Minute für den niederländischen Nationalspieler Tijjani Reijnders eingewechselt. Am Mittwoch (21.00 Uhr live auf blue Sport) kommt es in der Champions League zum Kracher gegen Liverpool, das am Samstag überraschend 0:1 gegen Nottingham verliert.

Bologna Remo Freuler

Beim 2:2 gegen Como Calcio spielt Freuler bei Bologna durch. Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison hat nach vier Partien nur drei Punkte auf dem Konto. Das grosse Highlight steht aber erst noch bevor. Am Mittwoch empfängt Bologna im Rahmen der Champions League Donezk (18.45 Uhr live auf blue Sport)

Bologna Dan Ndoye

Dan Ndoye hat seine Verletzung auskuriert und wird in der 80. Minute eingewechselt. Tore fallen keine mehr.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer wird bereits in der Halbzeit beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Empoli Nicolas Haas

Beim 0:0 gegen Juventus Turin kommt Haas in der 90. Minute ins Spiel.

Parma Simon Sohm

Parma spielt am Montag gegen Udinese.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla gewinnt gegen Leganés 2:0, es ist der erste Sieg im vierten Spiel. Rodriguez sitzt zum dritten Mal auf der Bank. Die nächste Chance auf einen Einsatz kommt bereits am Mittwoch, da spielt Betis gegen Getafe (19.00 Uhr live auf blue Sport).

Sevilla Djibril Sow

Gegen Getafe fährt Sevilla in der 5. Runde den ersten Sieg ein (1:0). Sow spielt im zentralen Mittelfeld und wird erst in der 5. Minute der Nachspielzeit ausgewechselt.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert steht gegen Celta Vigo in der Startelf, wird aber in der 64. Minute beim Stand von 1:2 verletzt ausgewechselt. Danach kassiert sein Team noch einen weiteren Gegentreffer.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Auswärts bei Auxerre feiert Köhn in der 4. Runde den dritten Zu-Null-Sieg. Einzig beim 1:1 gegen Lens musste der 26-Jährige in dieser Saison hinter sich greifen. Am Donnerstag dürfte er in der Champions League gegen Barcelona (21.00 Uhr live auf blue Sport) so richtig gefordert werden.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria liefert gegen Auxerre in der 25. Minute den Assist zum 2:0 und trifft in der 89. Minute zum 3:0-Endstand. Bereits in der Runde zuvor gegen Lens (1:1) glänzte der 27-Jährige als Torschütze.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo steht ebenfalls in der Startelf, bleibt aber in der Meisterschaft trotz guter Möglichkeiten weiter ohne Skorerpunkt. In der 61. Minute verpasst Embolo eine Hereingabe um Haaresbreite und landet stattdessen selbst im Tor, keine zwei Minuten später wird er herrlich freigespielt, läuft alleine auf den Torhüter und scheitert. In der 64. Minute wird er dann ausgewechselt.

Ein Bruchteil von einer Sekunde zu spät: Embolo schlittert haarscharf am Ball vorbei. Screenshot: Youtube/Ligue 1 McDonald’s

Marseille Ulisses Garcia

Beim 2:0-Sieg gegen Nizza wird Garcia in der 82. Minute eingewechselt.

Toulouse Vincent Sierro

Der 28-Jährige spielt beim 2:0-Sieg gegen Le Havre im zentralen Mittelfeld durch.

Montpellier Becir Omeragic

Bei der 0:3-Niederlage gegen Rennes sitzt Omeragic auf der Bank.

Montpellier Gabriel Barès

Auch Barès kommt bei Montpelliers dritter Pleite im vierten Meisterschaftsspiel nicht zum Einsatz.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Stade Brest verliert beim Debüt von Fernandes gegen PSG nach 1:0-Führung noch mit 1:3. Der 28-Jährige steht in der Startelf und wird in der 80. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. Am Donnerstag geht es für Stade Brest in der Champions League weiter. Im Heimspiel gegen Sturm Graz (21.00 Uhr live auf blue Sport) dürfte für das Team von Fernandes etwas drin liegen, auch wenn der Start in die Liga mit drei Punkten aus vier Spielen gründlich misslungen ist.

Le Havre Ruben Londja

Der 18-Jährige, der am 6. September in der U19-Nati beim 2:2 gegen die Ukraine mit einem Doppelpack glänzte, steht bei Le Havre erneut nicht im Kader der Profis.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica gewinnt gegen CD Santa Clara nach 0:1-Rückstand noch mit 4:1. Amdouni wird in der 67. Minute eingewechselt. Sein Debüt kann er nicht vergolden, Tore fallen nach seiner Einwechslung keine mehr. Am Donnerstag spielt Benfica in der Champions League auswärts gegen Roter Stern Belgrad (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

In seinem ersten Spiel für Feyenoord steht Lotomba in der Startelf und bereitet in der 70. Minute das 2:0 vor. Dennoch reicht es nicht zum Sieg, Willumsson trifft für Groningen noch zwei Mal und so endet die Partie 2:2. Am Donnerstag empfängt Feyenoord im Rahmen der Champions League Bayer Leverkusen (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah wird beim 3:0-Sieg gegen Krumovgrad in der 66. Minute beim Stand vom 2:0 eingewechselt. Beim letzten Treffer hat der Nati-Stürmer die Füsse nicht im Spiel. In den Champions-League-Playoffs scheiterte Ludogorets Razgrad nach dem 2:1-Auswärtsspiel im Hinspiel noch krachend. Zuhause setzte es gegen Qarabag eine 2:7-Niederlage ab. Die Europa League beginnt dann am 25. September.

Brügge Ardon Jashari

Beim 3:0-Sieg gegen KV Kortrijk steht Jashari in der Startelf. In der 59. Minute wird der 22-Jährige beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Am Mittwoch spielt Brügge in der Champions League gegen Dortmund (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri wechselte in der Nati-Pause leihweise von Genk zu Standard Lüttich. Der 25-Jährige steht in der Startelf und trifft in seinem ersten Spiel in der 64. Minute prompt zum 2:0-Endstand gegen FCV Dender EH. Kurz darauf wird er ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

In der siebten Runde erzielt Franck Surdez beim 2:0-Sieg gegen Mechelen in der 6. Minute sein erstes Saisontor. In den vorangegangenen Spielen hat der 22-Jährige bereits drei Assists geliefert. Mit Gent spielt Surdez auch international – zum Auftakt in der Conference League wird er am 3. Oktober auswärts gegen Chelsea sein Können unter Beweis stellen dürfen.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo feiert mit Lorient einen 2:1-Sieg gegen den Red Star FC. Absteiger Lorient mischt mit 9 Punkten aus vier Spielen vorne mit.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu feiert einen gelungenen Einstand bei Midtjylland. Der 29-Jährige spielt beim 2:1-Sieg gegen Kopenhagen als Rechtsverteidiger durch. In der 38. Minute fehlte nicht viel und er hätte sich gar als Torschütze feiern lassen können.

AEK Athen Steven Zuber

AEK Athen spielt am Montagabend gegen Vlos NFC.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Die Partie zwischen Austria und Sturm Graz wurde aufgrund der Unwetter verschoben. Am Donnerstag trifft der 29-jährige Nati-Debütant mit Sturm Graz in der Champions League auswärts auf Stade Brest (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Wüthrich: «Der Wechsel nach Australien war ein wichtiger Schritt für mich» Gregory Wüthrich hat sein erstes Nati-Aufgebot erhalten. An einer Medienkonferenz spricht der Innenverteidiger auch über einen entscheidenden Schritt in seiner Karriere: Seinen Wechsel von YB zu Perth Glory nach Australien. 02.09.2024

RB Salzburg Bryan Okoh

Aufgrund der starken Regenfälle am Samstag findet das Spiel gegen Austria Klagenfurt nicht statt. Am Mittwoch trifft Salzburg in der Champions League auswärts auf Sparta Prag (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Al-Wasl Haris Seferovic

Spielfrei für Seferovic, für Al-Wasl gilt es erst am 21. September wieder ernst.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Beim 1:1 gegen Sheffield Wednesday wird Frey in der 72. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Das Spiel endet 1:1, beide Tore fallen in der Nachspielzeit.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht fällt noch immer wegen einer Verletzung an der Achillessehne aus. Bei Swansea City setzt es eine 0:1-Niederlage ab für Norwich City.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Der 24-Jährige sitzt bei der 0:1-Niederlage gegen Burnley auf der Bank. Der Neuzugang muss sich also noch gedulden, ehe er bei Leeds United debütieren darf.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Ex-YB-Goalie Racioppi sitzt bei der 0:2-Niederlage gegen Sheffield United erneut auf der Ersatzbank. Hull City hat nach fünf Spielen nur drei Punkte auf dem Konto.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Der 25-Jährige spielt beim 2:1-Sieg gegen RB New York durch. In der 87. Minute wird er verwarnt.

Chicago Fire Allan Arigoni

Allan Arigoni kommt gegen RB New York erstmals sei Ende Mai nicht zum Einsatz.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki muss bei der 1:3-Pleite gegen Minnesota gleich drei Mal den Ball aus dem Tor fischen.

Seattle Stefan Frei

Frei feiert mit den Seattle Sounders einen 2:0-Sieg gegen Sporting KC und nimmt Kurs Richtung Playoffs.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim spielt beim 5:0-Kantersieg gegen Jahn Regensburg als Linksverteidiger durch.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Auf der rechten Abwehrseite spielt beim HSV Hefti ebenfalls über die volle Distanz. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sieht er für ein Beinstellen Gelb.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi spielt bei der 1:3-Niederlage gegen Hannover 96 in der Innenverteidigung durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 2:0-Sieg gegen Schalke 04 wird Hunziker in der 78. Minute eingewechselt und bleibt für einmal ohne Skorerpunkt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Noah Rupp steht beim Tabellenersten erneut nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Bei Schalke spielt Gantenbein als Rechtsverteidiger durch.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller steht bei der 1:2-Niederlage gegen Nürnberg nicht im Kader.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors verlieren gegen Racing Club mit 1:2. Blondel fällt wegen eines Kreuzbandrisses noch immer aus.

Vereinslos Josip Drmic

Da Drmic noch immer vereinslos ist, hat er auch keine Einsatzminuten.

NK Osijek Petar Pusic

Beim 1:0-Sieg gegen Slaven Belupo erzielt der 25-Jährige das einzige Tor der Partie.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Der 24-Jährige feiert nach seinem Leih-Wechsel von Darmstadt 98 zu OFK Belgrad ein Traumdebüt. Stojilkovic wird im Derby gegen Partizan Belgrad in der 62. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt und erzielt in der 6. Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer. Nach seinem Treffer aus kurzer Distanz reisst er sich das Shirt vom Leib und sieht für seinen Oben-Ohne-Jubel Gelb.

Shanghai Shenhua (China) Cephas Malele

In wettbewerbsübergreifend 24 Spielen hat der 30-Jährige 17 Tore erzielt und 2 vorbereitet. Aktuell fällt der ehemalige U-Nationalspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk aus. Nach 25 Runden hat Shanghai Shenhua nur zwei Punkte Rückstand auf Leader Shanghai Port FC.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Der ehemalige Juniorennationalspieler Ming-Yang Yang, inzwischen auch schon 29-jährig, sitzt am Samstag eine Rotsperre ab.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Beim 2:2 im Top-Spiel gegen Cavalry FC erzielt Ruben del Campo Ferreira in der 48. Minute das 2:1 – es ist bereits sein 11. Treffer im 23. Spiel. Der 24-Jährige liegt mit Atlético Ottawa drei Punkte hinter Leader Forge FC. Der Schweiz-Portugiese spielte einst in der U17 von YB und wechselte dann in den Nachwuchs von Atlético Madrid. Nach Stationen in Portugal und Spanien wechselte der ehemalige Juniorennationalspieler im Sommer 2023 nach Kanada, wo er so richtig einschlägt und die Torschützenliste anführt.

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Greenville Triumph schlägt Chattanooga Red Wolves mit 5:2. Lyam MacKinnon glänzt mit einem Dreierpack und einem Assist. Der 24-Jährige, einst beim Team Vaud in Lausanne ausgebildet, ist in der dritthöchsten Liga der USA einer der fleissigsten Skorer (11 Tore und 6 Assists in 17 Spielen). Vielleicht folgt ja schon bald ein Wechsel in eine höhere Liga.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Leader Universitatea Cluj spielt am Montagabend auswärts gegen Rapid Bukarest.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Beim 1:1 gegen Flamengo sitzt Neuzugang Dominguez auf der Bank.

