Erlösung für Embolo ++ Kobel mit Mega-Bock ++ Xhaka Assist-Geber im Kracher gegen Bayern

P. Lämmle

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen holt im mit Spannung erwarteten Top-Duell gegen Bayern München einen Punkt. Xhaka bereitet in der 31. Minute das 1:0 mit einem kurzen Pass auf Andrich, der den Ball sehenswert ins Tor hämmert, vor. Acht Minuten später gleicht Pavlovic mit einem noch schöneren Treffer die Partie aus. Am Resultat ändert sich danach nichts mehr, obwohl Bayern München klar feldüberlegen ist und sich Leverkusen primär aufs Verteidigen konzentriert. Für die beiden Top-Teams geht es unter der Woche in der Champions League weiter – Leverkusen empfängt am Dienstag die AC Milan, Bayern München ist am Mittwoch zu Gast bei Aston Villa. blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live.

Dortmund Gregor Kobel

Nach der Partie sagt Dortmund-Coach Nuri Sahin: «Greg hat uns viele Spiele gerettet. Wenn einer bei uns Kredit hat, dann Gregor.» Was ist passiert? Dortmund legt zuhause gegen Bochum einen Fehlstart hin und liegt nach 21 Minuten bereits 0:2 zurück, wobei dem zweiten Gegentreffer ein grober Bock von Kobel vorausgeht. Danach beweist Dortmund Moral und besiegt Bochum eine Woche nach der 1:5-Schlappe in Stuttgart noch mit 4:2. Am Dienstag trifft der BVB in der Champions League auf Celtic Glasgow, das in der 1. Runde 5:1 gegen Slovan Bratislava gewann. Auch der BVB feierte am 1. Spieltag einen Sieg – auswärts in Brügge zeigte Kobel beim 3:0-Sieg eine herausragende Leistung.

Gladbach Jonas Omlin

Ohne den an der Sehne verletzten Jonas Omlin gewinnt Gladbach zuhause gegen Union Berlin 1:0.

Gladbach Nico Elvedi

Den Siegtreffer für die Fohlen, bei denen Elvedi in der Innenverteidigung durchspielt, erzielt der in der 76. Minute eingewechselte Tscheche Tomas Cvancara in der 6. Minute der Nachspielzeit. Da hat Trainer Gerardo Seoane ein goldenes Händchen gehabt.

Augsburg Ruben Vargas

Augsburg wird auswärts bei RB Leipzig vorgeführt und verliert 0:4. Vargas kann keine Akzente setzen und wird in der 58. Minute unmittelbar nach dem vierten Leipziger Treffer ausgewechselt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Erstmals in dieser Saison steht mit Silvan Widmer der Kapitän in der Startelf. In der 75. Minute wird er von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Danach erzielt Heidenheim noch das 2:0.

Stuttgart Fabian Rieder

Schon zum zweiten Mal in dieser Saison schafft es Rieder in die Startelf. Gegen Wolfsburg leitet er dann auch gleich in der 4. Minute eine erste gute Chance der Stuttgarter ein. Danach fällt der Standard-Spezialist bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute nicht mehr gross auf. In der 7. Minute der Nachspielzeit trifft dann Stuttgarts Deniz Undav noch zum 2:2. Am Dienstag empfängt der VfB im Rahmen der Champions League Sparta Prag. Die Partie siehst du um 18.45 Uhr live auf blue Sport.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fällt bei Stuttgart immer noch verletzt aus.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zesiger spielt beim 2:2 gegen Stuttgart links hinten in der Dreierkette durch.

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 4:2-Auswärtssieg gegen Holstein Kiel gibt Amenda sein Startelf-Debüt bei Frankfurt. Der 21-Jährige läuft im defensiven Mittelfeld auf und wird in der 35. Minute verwarnt. Bereits zur Pause wird er beim Stand von 1:1 ausgewechselt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger St. Pauli sitzt Ogbus auf der Bank.

Freiburg Johan Manzambi

Auch Manzambi kommt bei der Freiburger Pleite nicht zum Zug.

VfL Bochum Noah Loosli

Bei der 2:4-Niederlage gegen Dortmund setzt Ex-FCSG-Coach Peter Zeidler nicht auf Noah Loosli. Der 27-Jährige hat in dieser Saison einzig in der 1. Cup-Runde vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Jahn Regensburg gespielt. Dort setzte es eine bittere 0:1-Pleite ab, bei der Loosli durchspielte.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City kommt gegen Newcastle nicht über ein 1:1 hinweg und lässt somit in der Premier League zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen. Akanji spielt wie immer in dieser Saison über die volle Distanz. Vielleicht erhält der Schweizer ja am Dienstag in der Champions League auswärts bei Slovan Bratislava (21 Uhr live auf blue Sport) eine Erholungspause, denn das Team von Pep Guardiola müsste in dieser Partie auch ohne Akanji klarkommen.

Newcastle Fabian Schär

Schär spielt gegen Manchester City ebenfalls über die volle Distanz und erledigt seinen Job mehr oder weniger souverän. Bereits in der 26. Minute gibt er den Tarif durch und sieht für ein Beinstellen den gelben Karton.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Der 35-Jährige steht beim 3:2-Auswärtssieg gegen Udinese Calcio wie gewohnt zwischen den Pfosten. Bei den Gegentreffern trifft ihn keine Schuld. In der Champions League geht es für Sommer und Co. am Dienstag weiter. Inter empfängt Roter Stern Belgrad (21 Uhr live auf blue Sport).

AC Milan Noah Okafor

Beim souveränen 3:0-Heimsieg gegen Lecce fehlt der in dieser Saison ohnehin noch glücklose Okafor wegen muskulärer Probleme. Milan trifft in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) auswärts auf Leverkusen und steht nach der 1:3-Niederlage gegen Liverpool am 1. Spieltag bereits unter erhöhtem Druck.

Bologna Remo Freuler

Schon in der 1. Minute sieht Freuler für ein Foulspiel Gelb. Dennoch spielt er beim 1:1 gegen Udinese im zentralen Mittelfeld durch. Für Bologna geht es am Mittwoch in der Champions League weiter und da könnte die Aufgabe nicht viel schwieriger sein. Die Italiener müssen auswärts gegen Liverpool ran (21 Uhr live auf blue Sport).

Bologna Michel Aebischer

Aebischer steht ebenfalls in der Startelf und macht seine Sache bis zur Auswechslung in der 68. Minute ordentlich. Den Gegentreffer kassiert Bologna erst in der 90. Minute.

Bologna Dan Ndoye

Mit Dan Ndoye steht gleich noch ein dritter Schweizer Nationalspieler in der Startelf und er bereitet unmittelbar nach der Pause das zwischenzeitliche 1:0 vor. Ab der 51. Minute spielt Bologna in Unterzahl, weshalb danach vor allem viel Defensivarbeit gefordert ist. In der 84. Minute wird Ndoye dann ausgewechselt. Beim Gegentreffer zum 1:1 stand also mit Freuler nur noch ein Schweizer auf dem Platz.

Empoli Nicolas Haas

Bei der Nullnummer gegen Fiorentina wird Haas in der 85. Minute eingewechselt.

Parma Simon Sohm

Parma empfängt am Montagabend Schlusslicht Cagliari Calcio.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Am Sonntag spielt Ricardo Rodriguez beim 1:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona erstmals seit seinem Wechsel zu Betis Sevilla in der Liga über die volle Distanz. Der Linksverteidiger macht dabei eine gute Falle.

Sevilla Djibril Sow

Der 27-Jährige fehlt beim 1:1 gegen Athletic Bilbao wegen einer Muskelverletzung.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert spielt gegen Mallorca im defensiven Mittelfeld durch. Nach dem zweiten Gegentreffer macht sich Frust breit und so holt sich Cömert kurz darauf nach zu hartem Einsteigen eine Gelbe Karte ab. Zwar erzielt Real Valladolid noch das 1:2, doch der Treffer kommt zu spät – Cömert und Co. bleiben auf einem Abstiegsplatz, während Mallorca nach dem 8. Spieltag von ganz weit oben grüsst.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Wie bei Bologna stehen auch bei Monaco drei Schweizer in der Startelf. Köhn hält, was es zu halten gibt und freut sich am Ende über den 2:1-Sieg gegen Montpellier. Monaco hat nach 6 Runden 16 Punkte auf dem Konto – und damit gleich viele wie Leader PSG.

AS Monaco Denis Zakaria

Am 6. Spieltag sieht Zakaria, der im defensiven Mittelfeld die Fäden zieht und das hervorragend in die Saison gestartete Monaco als Captain anführt, erstmals in dieser Saison eine gelbe Karte.

AS Monaco Breel Embolo

In den ersten vier Runden und selbst beim 2:1-Sieg gegen Barcelona in der Champions League klebt Embolo das Pech an den Schuhen, gepaart mit ein bisschen Unvermögen. Am vorangegangenen Wochenende gibt es dann einen Denkzettel, Adi Hütter lässt Embolo auf der Bank schmoren.

Gegen Montpellier (2:1) steht er nun wieder in der Startelf und er zahlt das Vertrauen mit zwei Torvorlagen zurück – es sind die ersten Skorerpunkte Embolos in dieser Saison. Und natürlich betreibt er auch Werbung in eigener Sache mit Blick auf das Champions-League-Duell gegen Dinamo Zagreb (Mittwoch, 21 Uhr live auf blue Sport).

Marseille Ulisses Garcia

Garcia wird gegen Racing Strassburg in der 83. Minute eingewechselt, da steht es 0:1 und dabei bleibt es. Für Marseille, das zuvor punktgleich mit PSG und Monaco die Tabelle anführte, ist es in der 6. Runde die erste Niederlage.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro bereitet gegen Olympique Lyon in der 14. Minute das 1:0 vor. Am Ende setzt es trotz des stark aufspielenden Schweizers eine 1:2-Niederlage ab. Toulouse ist aktuell im viertletzten Rang klassiert.

Montpellier Becir Omeragic

Der 22-Jährige spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Monaco in der Innenverteidigung durch.

Montpellier Gabriel Barès

Barès muss bei Montpellier erneut die Bank drücken.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Fernandes wird bei der 0:3-Niederlage gegen Auxerre in der 62. Minute ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr. Stade Brest trifft in der Champions League am Dienstag auswärts auf RB Salzburg (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Le Havre Ruben Londja

Der 18-Jährige stand seit seinem Wechsel vom Lausanne-Nachwuchs zu Le Havre bei den Profis noch nie im Kader. Und so kommt es, dass er in dieser Saison erst drei Pflichtspiele absolvierte, eines für die U19 von Le Havre und zwei in der Schweizer U19-Nati, wobei er dort am 6. September beim 2:2 gegen die Ukraine beide Tore erzielte.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni wird gegen Gil Vicente in der 67. Minute eingewechselt und trifft rund zehn Minuten später zum 3:1. Am Ende siegt Benfica Lissabon mit 5:1. Es ist bei seinem vierten Einsatz für Benfica sein erster Skorerpunkt. Bislang kam der 23-jährige Nati-Stürmer bei seinem neuen Verein jeweils nur von der Bank. Vielleicht darf ja Amdouni am Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid (live auf blue Sport) erstmals von Beginn an ran.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Gegen NEC Nijmegen trifft Lotomba in der 88. Minute zum 1:1-Endstand. Der Rechtsverteidiger reagiert nach einem Abpraller am schnellsten und schiebt die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie. In der Champions League trifft Feyenoord am Mittwoch auswärts auf Girona (18.45 Uhr live auf blue Sport).

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Fosso ist bei Fortuna Sittard im defensiven Mittelfeld gesetzt. Nach vier Niederlagen in Folge holt er mit seinem Team auswärts bei Sparta Rotterdam (1:1) endlich wieder einmal einen Punkt. In der 84. Minute wird Fosso ausgewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah wird beim 2:0-Sieg gegen Botev Vratsa in der 60. Minute eingewechselt. Weitere Tore schiesst der Tabellenerste danach keine mehr.

Brügge Ardon Jashari

Beim 1:1 auswärts bei RSC Charleroi wird Jashari nicht eingesetzt. Am Mittwoch trifft Brügge in der Champions League auswärts auf Sturm Graz (21 Uhr live auf blue Sport).

Standard Lüttich Andi Zeqiri

In der 63. Minute verwandelt Zeqiri einen Elfmeter zum 1:1. Am Ende setzt es gegen KVC Westerlo dennoch eine 1:2-Niederlage ab.

KAA Gent Franck Surdez

Gent feiert gegen OH Leuven einen souveränen 3:0-Sieg, den zweiten Treffer bereitet Surdez vor. Der 22-jährige Offensivspieler ist beim Tabellendritten der Jupiler Pro League gesetzt und hat in neun Liga-Spielen schon fünf Treffer vorbereitet und einen selbst erzielt.

Midtjylland Kevin Mbabu

Der 29-Jährige spielt beim 3:1-Sieg gegen Viborg FF bis zur 86. Minute. Der Wechsel nach Dänemark zahlt sich aus, bekommt doch Mbabu endlich wieder viele Einsatzminuten. Unter der Woche spielte er in der Europa League beim 1:1 gegen Hoffenheim durch.

AEK Athen Steven Zuber

AEK gewinnt gegen den Traditionsverein Panathinaikos 2:0 und verteidigt die Tabellenspitze. Zuber sieht das Ganze von der Bank aus.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich fällt längere Zeit verletzt aus. Ohne den Abwehrchef gewinnt Sturm Graz auswärts bei BW Linz 2:1 und bleibt Tabellenerster. Am Mittwoch spielt Sturm Graz in der Champions League gegen Brügge (21 Uhr live auf blue Sport).

RB Salzburg Bryan Okoh

Der 21-Jährige steht bei RB Salzburg beim 2:0-Sieg gegen Austria Wien nicht im Kader. Unter der Woche wurde er beim 4:0-Sieg in der 2. Cup-Runde gegen Wiener Viktoria 25 Minuten vor Schluss eingewechselt.

BW Linz Silvan Wallner

Wallner wird gegen Sturm Graz zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt. Der 22-jährige Verteidiger, der anfangs Saison noch acht Spiele für den FCZ bestritt (4 Super League, 4 Conference-League-Quali), muss sich bei seinem neuen Verein erst noch beweisen.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Absteiger Lorient feiert gegen Ajaccio einen 3:0-Sieg und ist nach sieben Runden Tabellendritter. Wie gewohnt steht Mvogo zwischen den Pfosten.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim spielt beim 2:2 gegen Paderborn als Linksverteidiger durch. In der 81. Minute wird er verwarnt.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Silvan Hefti kommt nach einem Teil- und vier Startelfeinsätzen in der 6. Runde erstmals nicht zum Zug beim HSV.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Elvedi wird bei der Nullnummer gegen Jahn Regensburg in der 71. Minute ausgewechselt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 4:4-Spektakel gegen Köln wird Hunziker in der 86. Minute eingewechselt. Tore gibt es nach seiner Einwechslung keine mehr.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Der 21-jährige Ex-Luzerner (11 Spiele in der 1. Mannschaft) steht nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Nachdem es auf Schalke nach der 3:5-Pleite gegen Darmstadt 98 zum grossen Knall kam, gewinnt Schalke unter dem neuen Trainer 2:1 gegen Preussen Münster. Gantenbein fehlt verletzt.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Der 20-Jährige fällt noch immer verletzt aus. Dank des 3:1-Sieges gegen Eintracht Braunschweig macht Ulm in der Tabelle einen Sprung nach oben und verschafft sich ein klein wenig Luft im Abstiegskampf.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Frey bleibt für einmal wirkungslos und wird bei der 0:2-Niederlage gegen die Blackburn Rovers in der 75. Minute ausgewechselt. Ersetzt wird er durch Ex-Lugano-Spieler Žan Celar.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Beim 3:0-Sieg gegen Coventry City wird Schmidt in der 83. Minute für Ex-FCZ-Angreifer und 1:0-Torschütze Wilfried Gnonto eingewechselt.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Der 30-Jährige fehlt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Derby County verletzt. Vor vier Wochen teilte er auf Instagram Bilder und Videos von einer Hochzeit, bei der er zu Gast war und schrieb dazu: «Das Leben in letzter Zeit ☀️❤️ jede Verletzung hat ihre eigene positive Geschichte 🩼 Jetzt zurück an die Arbeit und voll konzentriert, um so bald wie möglich auf dem Spielfeld zu sein 💪🏼🙌🏼.» Dann hoffen wir doch, dass es mit dem Comeback schon bald klappt.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Beim 4:1-Sieg gegen Cardiff City steht Racioppi nicht im Aufgebot.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Maren Haile-Selassie fehlt beim 1:1 gegen Toronto. Laut dem Fussball-Portal «transfermarkt» hat er einen «Sonderurlaub» erhalten. Was genau dahintersteckt, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Chicago Fire Allan Arigoni

Arigoni wird in der 60. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.

St. Louis City Roman Bürki

Wie gehabt führt Bürki St. Louis als Captain an. Sein Team gewinnt gegen Sporting Kansas City 3:1.

Seattle Stefan Frei

Beim 1:0-Sieg gegen Houston Dynamo hält Frei alles, was es zu halten gibt.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Beim 4:3-Sieg gegen FK IMT Belgrad sitzt Stojilkovic nur auf der Bank.

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Der in Lausanne ausgebildete Lyam MacKinnon wurde am Mittwoch 25 Jahre alt. An seinem Geburtstag gibt der Top-Torjäger von Greenville blue Sport ein längeres Interview und spricht dabei über seine ehemaligen Mitspieler wie Dan Ndyoe, Andi Zeqiri oder Cameron Puertas, um nur einige zu nennen, sowie seine Zukunft. Dabei macht er auch deutlich, dass er alle Angebote aus der Schweiz genau prüfen würde. Zunächst strebt er aber mit seinem Team den Gewinn der Meisterschaft an, die im November endet.

NK Osijek Petar Pusic

Der 25-Jährige bereitet gegen NL Varazdin das zwischenzeitliche 2:0 vor. In der 66. Minute wird er ausgewechselt, danach gelingt den Gästen noch der Anschlusstreffer.

SH Shenhua (China) Cephas Malele

Der 30-jährige Topskorer (22 Spiele, 15 Tore/3 Assists) bleibt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Qingdao Hainiu ohne Torbeteiligung. Der Rückstand auf das ebenfalls siegreiche Shanghai Port beträgt weiter zwei Punkte.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Einen Sieg feiert auch Ming-Yang Yang. Beim 3:2-Erfolg gegen Zhejiang Professional spielt der 29-Jährige im defensiven Mittelfeld durch. Für Schlusslicht Nantong Zhiyun ist es der zweite Sieg in Folge und ein Mutmacher im Kampf gegen den Abstieg. Das rettende Ufer ist nur noch drei Punkte entfernt.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Beim 1:1 gegen die HFX Wanderers spielt Ruben del Campo Ferreira im Zweimann-Sturm durch. Der Toptorjäger bleibt für einmal blass.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Bei der 0:1-Niederlage des Leaders gegen ACSM Poli Iasi sitzt Van der Werff wie immer seit seinem ablösefreien Wechsel von Paderborn zu Cluj auf der Bank. Sein bislang einziges Spiel für Universitatea Cluj bestritt er in der 4. Cup-Runde, in der sein Team 0:1 gegen das unterklassige Metalul Buzau verlor.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Die Partie gegen Cruzeiro endet 1:1, Dominguez verfolgt die Partie von der Bank aus.

Al Wasl Haris Seferovic

Am Montag trifft Seferovic mit Al Wasl in der asiatischen Champions League auf Al Ahli aus Saudi-Arabien.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas, von dem Lyam MacKinnon im Interview mit blue Sport in höchsten Tönen schwärmt, gewinnt am Freitag gegen Al-Ahli 1:0. Einziger Torschütze ist Pierre-Emerick Aubameyang, der kurz vor der Pause einen Elfmeter verwandelt. Der Rückstand auf Tabellenführer Al-Hilal beträgt nach fünf Runden fünf Punkte. Ronaldos Al-Nassr hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto als Puertas und Co.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die im Tabellenmittelfeld herumdümpelnden Boca Juniors verlieren auswärts bei CA Belgrano de Córdoba 0:2. Blondel fehlt noch immer verletzt.

Vereinslos Josip Drmic

Drmic ist noch immer ohne Verein. Vor 12 Wochen postete er auf Instagram ein mit Musik unterlegtes Video, auf dem er seine Skills präsentiert. Dazu schreibt er 24/7, dahinter setzt er ein Fussball-Emoji. Es wirkt fast wie ein Bewerbungsvideo, doch offenbar hat sich noch nichts ergeben.