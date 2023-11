Kane schiesst Kobel die Bude voll ++ Zakaria und Akanji treffen ++ Xhaka verschuldet Gegentor

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Inter Mailand schlägt Atalanta Bergamo auswärts mit 2:1 und bleibt souveräner Leader der Serie A. Beim Gegentor aus kurzer Distanz ist Sommer machtlos, später verhindert er mit grundsoliden Paraden den möglichen Ausgleich. Trotz starker Leistungen im Verein ist der 34-Jährige in der Nati nicht mehr ganz so unumstritten wie auch schon. Auch bei den Leser*innen von blue News, von denen 60 Prozent lieber Gregor Kobel im Tor sehen würden.

Atalanta – Inter 1:2 Serie A, 11. Spieltag, Saison 23/24 04.11.2023

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Zakaria erzielt beim 2:0-Sieg gegen Brest seinen ersten Treffer für Monaco. Der 26-Jährige steigt in der 16. Minute nach einer Ecke am höchsten und nickt zum 1:0 ein. In der 7. Minute schoss er aus spitzem Winkel noch knapp über den Kasten.

Teamkollege Philipp Köhn zwischen den Pfosten hält die Null auch dank einer gehörigen Portion Alu-Glück. Einmal lenkt er den Ball an die Latte, ein anderes Mal klatscht der Ball an den Pfosten.

Monaco ist nach elf Runden Tabellendritter mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Nizza und einem Punkt Rückstand auf PSG. Breel Embolo fehlt bei den Monegassen noch immer verletzt.

Monaco – Brest 2:0 Ligue 1, 11. Spieltag, Saison 23/24 05.11.2023

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Beim 6:1-Sieg gegen Bournemouth trifft Akanji in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Eigentlich will er seinen Körper beim Schuss des überragend aufspielenden Jérémy Doku (1 Tor, 4 Assists) noch wegdrehen, er lenkt den Ball aber mit seinem Rücken noch ganz leicht ab. Damit haben sich die Skyblues eindrücklich warm geschossen für das Champions-League-Duell am Dienstagabend gegen YB (21.00 Uhr/blue Sport).

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Der 31-Jährige gewinnt mit Newcastle 1:0 gegen Arsenal. Hinten macht er mit seinen Teamkollegen den Laden dicht und Schär streut ein paar seiner berühmt-berüchtigten lang gezogenen Pässen ein. In der 39. Minute sieht er Gelb – da es erst seine zweite in dieser Saison ist, bleibt das aber folgenlos. Am Dienstag ist Newcastle in der Champions League auswärts bei Dortmund gefordert (18.45 Uhr/blue Sport).

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Edimilson Fernandes

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer, Jan Siewert, glückt Mainz 05 der erste Saisonsieg – und dann auch gleich noch gegen das Spitzenteam RB Leipzig. Fernandes lässt wenig zu und stopft viele Löcher. Ein gutes Spiel des 27-jährigen Nationalspielers.

🙄 Das war wohl nichts

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Und wieder einmal bleibt Dortmund gegen Bayern München chancenlos und geht zu Hause mit 0:4 unter. Für Kobel ist es da ein kleiner Trost, dass es definitiv nicht an ihm liegt. Bei keinem der Gegentreffer trifft ihn eine Schuld – nach der Halbzeit zeigt der 25-Jährige gegen Jamal Musiala (46.) und Leroy Sané (58.) zwei bärenstarke Paraden.

Bereits in der 9. Minute trifft Harry Kane zum 2:0. Bild: Imago

AC Milan 🇮🇹 Serie A Noah Okafor

Okafor wird gegen Udinese zur Pause beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende setzt es eine enttäuschende 0:1-Heimpleite ab. In der 2. Minute der Nachspielzeit bietet sich dem Schweizer die Chance zum Ausgleich, aber er verzögert seinen Abschluss und lässt sich die Kugel abluchsen. Der Rückstand auf Leader Inter Mailand beträgt neu sechs Punkte.

Milan – Udinese 0:1 Serie A, 11. Spieltag, Saison 23/24 04.11.2023

Norwich City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship Christian Fassnacht

Norwich City verliert zu Hause gegen Blackburn 1:3 und verpasst damit den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Fassnacht, der in der 60. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt wird, wartet nun schon seit 10 Spielen auf einen Skorerpunkt. Für Norwich ist es die vierte Niederlage in Serie.

Sturm Graz 🇦🇹 Bundesliga Gregory Wüthrich

Sturm Graz verliert gegen den LASK auswärts 1:3 und wird nach der zweiten Liga-Pleite in Folge vom Leaderthron gestossen. Wüthrich spielt in der Innenverteidigung durch.

Boca Juniors 🌎 Copa Libertadores Lucas Blondel

Die Boca Juniors aus Argentinien verlieren den Final der Copa Libertadores, dem Pendant zur europäischen Champions League, 1:2 nach Verlängerung gegen die brasilianische Spitzenmannschaft Fluminense. Lucas Blondel, der Mann mit Schweizer Wurzeln, kann seinem Team nicht helfen – er steht gar nicht erst im Kader.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Leverkusen gewinnt in Hoffenheim 3:2 und bleibt Tabellenerster. Xhaka verteilt im Mittelfeld die Bälle, vor dem 2:2 spielt er den Ball allerdings einem Hoffenheimer direkt in die Füsse. Es ist sicher nicht das beste Spiel des Schweizers, der im Team von Xabi Alonso unumstrittener Stammspieler ist und seinen Anteil an der bis anhin äusserst erfolgreichen Saison hat.

Hertha Berlin 🇩🇪 2. Bundesliga Haris Tabakovic

Beim 0:0 gegen Hansa Rostock trifft der 29-Jährige für einmal nicht ins gegnerische Gehäuse. Letzte Woche wurde zudem bekannt, dass Tabakovic für Bosniens Nationalteam aufgeboten wurde. Auf ein Aufgebot der Schweizer Nati wartete der treffsicherste Schweizer Stürmer der letzten Monate stets vergebens.

Genk Jupiler Pro League Andi Zeqiri

Kurz vor dem Pausentee hält Zeqiri mit dem Tor zum 1:3 die Hoffnungen auf einen Punktgewinn auswärts bei Royal Antwerpen am Leben. In der 62. Minute wird der 24-Jährige ausgewechselt. In der 9. Minute der Nachspielzeit erzielt Genk noch das 2:3, mehr geht aber nicht mehr. Drei Tage zuvor hatte Zeqiri übrigens schon im belgischen Croky Cup auf dem Weg zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg getroffen.

Bologna 🇮🇹 Serie A Remo Freuler

Remo Freuler und Michel Aebischer (bis zur 73. Minute) bilden beim 1:0-Sieg gegen Lazio Rom das zentrale Mittelfeld bei Bologna. In der 81. Minute kommt dann mit Dan Ndoye auch noch der dritte Schweizer im Verbunde zum Zug. Dank des Sieges hält sich Bologna in der oberen Tabellenhälfte und nimmt die Europacup-Plätze ins Visier.

Chicago Fire 🇺🇸 ✈ 🇨🇭 Xherdan Shaqiri

Nach dem Saisonende in der Major League Soccer im Trikot von Chicago Fire wird Xherdan Shaqiri vor den EM-Quali-Spielen gegen Israel, Kosovo und Rumänien – wie schon vor der WM in Katar – einige Trainingseinheiten beim FC Lugano absolvieren, wie die Tessiner am Sonntag bestätigen. Tags zuvor liess sich der Nati-Star noch beim YB-Spiel auf der Schützenwiese in Winterthur blicken – allerdings nicht in der Sirupkurve, die zuletzt für Gesprächsstoff sorgte.