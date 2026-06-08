Omar Artan pfiff im Mai das Final-Rückspiel der afrikanischen Champions League Keystone

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan kann an der WM keine Spiele leiten.

Keystone-SDA SDA

Der von der FIFA für das Turnier aufgebotene Referee durfte nicht in die USA einreisen, bestätigte die FIFA eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP.

Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums gegenüber der AFP. Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten, hiess es von Seiten des Ministeriums von Somalia weiter.

Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia an einer WM zum Einsatz gekommen.