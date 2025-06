Inter-Goalie Yann Sommer herzt Siegtorschütze Valentin Carboni. KEYSTONE

Erst ein 1:1 gegen Monterrey, dann ein Dusel-Sieg gegen Urawa: Für Champions-League-Finalist Inter Mailand läuft es bei der Club-WM noch nicht rund, doch die K.-o.-Runde ist wieder in greifbarer Nähe.

DPA dpa

Inter Mailand musste sich zum Auftakt gegen Monterrey (1:1) mit einem Unentschieden begnügen. Gegen die japanische Equipe Urawa Red Diamonds drehten die Italiener in Seattle ein 0:1 in ein 2:1, wobei der Siegtreffer von Valentin Carboni in der 92. Minute fiel.

Der Erfolg von Inter war mehr als verdient. Die Mailänder hatten 82 Prozent Ballbesitz und verzeichneten 26 Abschlüsse (zu fünf). Jedoch gingen die Asiaten in der 11. Minute durch Ryoma Watanabe aus dem Nichts in Führung. Goalie Yann Sommer hatte keine Abwehrchance, weil der Schuss noch abgefälscht war. Dem Tor ging ein schönes Dribbling von Takuro Kaneko voraus.

Diesem Rückstand lief Inter bis zur 78. Minute nach. Dann traf Lautaro Martinez nach einem Eckball von Nicolo Barella trotz Bewachung per Fallrückzieher – was für ein Tor. Martinez war schon in der 19. Minute einem Treffer nahe gekommen, als er aus einer guten Position mit dem Kopf an der Latte scheiterte.

Zum Abschluss der Vorrunde bekommt es Inter in der Nacht auf Donnerstag erneut in Seattle mit River Plate aus Argentinien zu tun.