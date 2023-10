Sommer glänzt bei Inter-Sieg ++ Griezmann-Festspiele ++ Ramos pöbelt gegen Ex-Klub Real

blue Sport präsentiert die Highlights der internationalen Top-Spiele vom Samstag. Yann Sommer hält im Inter-Kasten einmal mehr die Null, Real Madrid lässt Federn und Nizza stürmt in der Ligue 1 an die Tabellenspitze.

Yann Sommer gewinnt mit Inter Mailand das Duell gegen Ricardo Rodriguez vom FC Torino. Nati-Goalie Sommer hat in den bisherigen neun Saisonspielen erst fünf Gegentore kassiert, sechs Mal liess er sich nicht bezwingen. Eine bärenstarke Quote.

Torino – Inter 0:3 Serie A, 9. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Ebenfalls siegreich ist Napoli, das bei Verona einen 3:1-Auswärtssieg eintütet und damit in der Tabelle Platz 5 festigt.

Verona – Napoli 1:3 Serie A, 9. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

La Liga

Nach einem Eigentor von Ex-Bayern-Profi David Alaba hat der spanische Rekordmeister Real Madrid immerhin noch einen Punkt beim FC Sevilla und damit auch die Tabellenführung gesichert. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti kam bei Europa-League-Sieger FC Sevilla am Samstag zu einem 1:1 (0:0). Den Ausgleichstreffer von Daniel Carvajal bereitete Toni Kroos mit einem Freistoss vor (78. Minute). Vier Minuten zuvor war Alaba ein Eigentor unterlaufen.

Ein besonderes Spiel war es für Sergio Ramos, der seinen langjährigen Club Real wiedertraf. Der Weltmeister von 2010 hatte zwischen 2005 und 2021 für die Königlichen gespielt und dabei zahlreiche Erfolge gefeiert. Im Sommer kehrte der 37-Jährige zu seinem Jugendverein Sevilla zurück. Bei einer Rudelbildung mischt Ramos dann an vorderster Front mit.

Sevilla – Real Madrid 1:1 LaLiga, 10. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Bei Atlético Madrid spielt derweil Antoine Griezmann gross auf. Der Franzose erzielt beim 3:0-Auswärtssieg gegen Celta Vigo alle Treffer seines Teams.

Celta Vigo – Atlético 0:3 LaLiga, 10. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Ligue 1

Angeführt von Superstar Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 den zweiten Sieg in Serie geholt und zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung erobert. Der Champions-League-Teilnehmer gewann am Samstag mit 3:0 (2:0) gegen Racing Strassburg. Ex-Weltmeister Mbappé (10. Minute) per Foulelfmeter, Carlos Soler (31.) und Fabian Ruiz (77.) erzielten die Tore.

PSG – Strasbourg 3:0 Ligue 1, 9. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Später am Abend gewinnt Jordan Lotomba mit Nizza das Spiel gegen Marseille 1:0 und zieht an Monaco und PSG vorbei und grüsst zumindest vorübergehend von der Tabellenspitze.