Die Schweiz steht erstmals seit 72 Jahren wieder im WM-Viertelfinal. Goalie Gregor Kobel avanciert mit gehaltenen Schüssen gegen Kolumbien zum Helden und sorgt für ein emotionales Déjà-vu im ganzen Land.

Goalie Gregor Kobel hält den vierten Penalty von Kolumbien und zeigt auch davor 120 Minuten lang ein starkes Spiel.

Darum geht’s Die Schweiz steht nach einem nervenaufreibenden Penaltysieg gegen Kolumbien erstmals seit 72 Jahren wieder im WM-Viertelfinale.

Goalie Gregor Kobel wird mit einem gehaltenen Elfmeter zum Helden und sorgt mit «Kobel hält» für ein emotionales Déjà-vu zur Sommer-Parade von 2021.

Im ganzen Land wird gefeiert und die Hoffnungen auf einen weiteren Coup gegen Argentinien steigen.

Was für ein Abend. Was für ein Spiel. Und vor allem: Was ist das für ein Ende! Erstmals seit 72 Jahren heisst es für die Schweiz wieder: WM-Viertelfinale.

Bis zum bitteren Ende wurde gekämpft und gezittert, ehe die Nati im Penaltyschiessen die Nerven behielt und das Ticket für die Runde der letzten Acht löste.

Vor allem der 28-jährige Goalie Gregor Kobel machte mit seiner Leistung auf sich aufmerksam und avancierte zum Helden der Nation. Er hielt im Penaltyschiessen den vierten Schuss von Kolumbiens Cucho Hernández.

«KOBEL HÄLT, KOBEL HÄLT, KOBEL HÄÄÄLT», schrie SRF-Kommentator Sascha Ruefer dabei ins Mikrofon. Ein Satz, den viele von uns kennen dürften.

«Kobel hält» weckt «Sommer hält»-Erinnerungen

Genau diese Worte sagte Ruefer, als der damalige Goalie Yann Sommer bei der EM 2021 den entscheidenden Penalty von Kylian Mbappé hielt. «SOMMER HÄLT, SOMMER HÄLT, SOMMER HÄÄÄÄLT», schrie er. Die Schweiz gewann das Elfmeterschiessen mit 5:4 und zog erstmals überhaupt in einen EM-Viertelfinal ein.

Die Reaktionen waren damals ungefähr gleich wie nach dem Spiel am Dienstagabend: In der ganzen Schweiz wurde gefeiert.

Was sich beim Spiel gegen Kolumbien abspielte, fühlte sich nun wie ein Déjà-vu an: Wieder ein Penalty-Krimi, wieder ein Goalie als Held, wieder Schreie von Sascha Ruefer. Nur, dass diesmal nicht «Sommer hält», sondern «Kobel hält» durch die Schweiz hallt.

In den sozialen Medien werden die beiden Szenen bereits direkt miteinander verglichen. So postet etwa ein TikToker zunächst den Moment von «Kobel hält», schreibt dann «Nimm mich zurück...» und blendet dann die legendäre «Sommer hält»-Szene ein:

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Ein ähnliches Video macht ein weiterer TikToker. Auch er legt die beiden Szenen übereinander:

Nach der WM 2022 übernahm Kobel den Platz von Sommer im Tor der Nati. Die Videos wirken deshalb fast schon nostalgisch, denn sie stehen für das Ende einer Ära. Spätestens seit dem Spiel gegen Kolumbien ist es endgültig Gewissheit: Aus «Sommer hält» ist endgültig «Kobel hält» geworden.

Kobel wird in den sozialen Medien gefeiert

Generell wird Kobel für seine Leistung am Mittwochabend in den sozialen Medien gefeiert. «Du hast die ganze Schweiz gerettet», meint ein weiterer Nutzer auf TikTok:

Auch eine andere Person auf TikTok findet, dass die Schweiz ohne Kobel keine Chance gehabt hätte:

«Er ist ein weltklasse Goalie», sagt noch ein TikToker in einem Video. «In jedem Spiel dieser WM war Kobel unglaublich», heisst es weiter.

Die Schweiz feiert den Sieg

Der Sieg gegen Kolumbien wurde in der Schweiz ausgelassen gefeiert. An der Hardbrücke und entlang der Langstrasse in Zürich herrschte Partystimmung. blue News war vor Ort und hat die Emotionen eingefangen:

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Natürlich durfte auch die inoffizielle Schweizer Nationalhymne nicht fehlen: «Venus vo Bümplitz»:

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Auch in Vancouver ist die Euphorie unter den Fans spürbar. «Gegen Argentinien machen wir einfach so weiter», sagt ein Anhänger gegenüber blue News vor Ort. Der Sieg gegen Kolumbien weckt derweil Hoffnungen auf noch Grösseres:

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Ob die Schweiz Argentinien tatsächlich schlagen kann, wird sich noch zeigen. Gespielt wird am Sonntag, Anpfiff ist um 3 Uhr morgens (Schweizer Zeit).