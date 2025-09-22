  1. Privatkunden
Söldner-Check Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Patrick Lämmle

22.9.2025

Okafor schiesst erstes Tor für Leeds

Okafor schiesst erstes Tor für Leeds

22.09.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

22.09.2025, 14:20

22.09.2025, 14:24

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund schlägt Wolfsburg zuhause 1:0 und rückt auf Rang 2 vor. Kobel erlebt einen ziemlich gemütlichen Sonntagabend, muss keinen einzigen gefährlichen Schuss abwehren. Bei einem Lattenknaller hat er aber auch etwas Glück.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Gladbach kommt im ersten Spiel nach der Entlassung von Gerardo Seoane auswärts bei Bayer Leverkusen zu einem 1:1. Elvedi und seine Abwehrkollegen haben die Power-Offensive der Leverkusener über weite Strecken im Griff. Eine solide Partie des Nati-Verteidigers.

«Glaube geschwunden, dass Umschwung gelingt». Seoane nicht mehr Gladbach-Trainer – kommt der nächste Schweizer?

«Glaube geschwunden, dass Umschwung gelingt»Seoane nicht mehr Gladbach-Trainer – kommt der nächste Schweizer?

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Darf sich Omlin nach dem Seoane-Aus wieder Hoffnungen auf den Stammplatz im Gladbach-Tor machen? Zumindest im ersten Spiel nach Seoane muss Omlin erneut auf der Bank Platz nehmen.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Widmer ist in Mainz weiter nur zweite Wahl. Beim 4:1-Auswärtssieg gegen Augsburg wird er erst in der Schlussphase eingewechselt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augburg erlebt gegen Mainz ein Spiel zum Vergessen. Zur Pause steht es bereits 0:2 für das unterlegene Heimteam. Trainer Sandro Wagner reagiert und tauscht nach der ersten Halbzeit gleich vier (!) Spieler aus. Einer von ihnen ist Zesiger, auch wenn diesen bei den Gegentoren keine Schuld trifft.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder darf durchspielen und hat die eine oder andere auffällige Aktion. Kurz nach der Pause schiesst er einen Freistoss nur ganz knapp am Tor vorbei. Vor dem Gegentor zum 0:2 verliert er den Ball.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Er verpasst den 2:0-Sieg gegen St. Pauli verletzungsbedingt.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Nach sienem Nasenbeinbruch hat Jaquez noch Trainingsrückstand und fehlt im Kader des VfB.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Bittere 3:4-Pleite für Frankfurt zuhause gegen Union Berlin. Immerhin kommt Amenda zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Kurz vor dem Schlusspfiff wird er eingewechselt.

 

HSV

Miro Muheim

In Abwesenheit von Yusuf Poulsen und Nicolás Capaldo darf Muheim den HSV gegen Heidenheim als Captain auf den Platz führen. Er zeigt ein ordentliches Spiel, seine Ecken sind brandgefährlich. Am Ende gibt's für die Hamburger einen 2:1-Sieg – es ist der erste Dreier in der 1. Bundesliga seit Mai 2018.

 

HSV

Silvan Hefti

Aufgrund von Hüftproblemen fehlt Hefti im HSV-Kader.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen geht zuhause gegen Freiburg mit 0:3 unter. Schmidt wird nach einer Stunde beim Stand von 0:2 eingewechselt. Beim letzten Gegentor kann er den Vorlagengeber nicht an der Hereingabe hindern.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Nach seinem Platzverweis in der Vorwoche sitzt er seine erste von zwei Sperren ab. Zum Europa-League-Auftakt am Mittwoch ist er aber spielberechtigt. Dann spielt Freiburg gegen den FC Basel (live auf blue Sport).

SC Freiburg - FC Basel 1893
SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus fehlt im Kader der Profis und kommt stattdessen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Freiburg II schlägt Barockstadt 2:1, Ogbus spielt durch.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Der Lauf von Aufsteiger Köln (7 Punkte aus den ersten 3 Spielen) ist vorerst gestoppt. Auswärts gegen Leipzig gibt's eine 1:3-Niederlage. Sowohl beim 1:0 als auch beim 2:0 verliert Schmied im Abwehrzentrum etwas die Orientierung.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Mit einer kämpferischen Leistung holt sich der Aufsteiger gegen Aston Villa in Unterzahl ein 1:1. Captain Xhaka liefert mit einem Kopfball den Assist zum umjubelten Ausgleichstreffer von Sunderland. Er fightet und grätscht wie seine Teamkollegen und sieht in der Schlussphase noch die Gelbe Karte.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Beim 1:2 unter der Woche in der Champions League gegen Barça musste er mit einem Brummschädel ausgewechselt werden. Das hindert Schär auch an einem Einatz am Wochenende. Beim 0:0 gegen Bournemouth fehlt er im Newcastle-Kader.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor darf bei Leeds zum zweiten Mal in Folge von Beginn an ran und zeigt gegen die Wolves ein gutes Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird er über links lanciert – mit einem satten Linksschuss trifft Okafor präzise in die lange Ecke zum 3:1. Es ist sein erstes Tor im Leeds-Trikot.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gibt's für Nottingham mal wieder einen Punkt zu bejubeln. Ndoye steht beim 1:1 in Burnley 75 Minuten lang auf dem Platz, ohne dabei grossartig aufzufallen.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Vor einer Woche geriet Sommer nach der 3:4-Pleite gegen Juve ins Kreuzfeuer der Kritik. Beim 2:1-Sieg gegen Sassuolo muss der Schweizer auf der Ersatzbank Platz nehmen, sein designierter Nachfolger Josep Martínez erhält den Vorzug. Hat er seinen Stammplatz verloren? Wohl kaum. Denn in der Champions League zeigte der Ex-Nati-Goalie eine starke Leistung. Schon in der vergangenen Saison bekam der 36-Jährige hin und wieder eine Pause. Am Montagabend könnte es dennoch was zu feiern geben für Sommer: Er ist bei der Ballon-d'Or-Gala für die «Yashin Trophy» nominiert.

Grosser Gala-Abend. Gewinnt Yann Sommer die Wahl zum besten Torhüter der Welt?

Grosser Gala-AbendGewinnt Yann Sommer die Wahl zum besten Torhüter der Welt?

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji scheint sich im dritten Inter-Spiel langsam eingespielt zu haben. Nach dem 2:0-Sieg gegen Ajax unter der Woche zeigt er auch gegen Sassuolo eine solide Partie.

Auf Kritik folgt Glanztat. Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Auf Kritik folgt GlanztatAkanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna schlägt Genua 2:1. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist wartet noch für seinen ersten Saisoneinsatz für Genua.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Fünf Wochen nach seinem 10-Millionen-Wechsel von YB zu Milan kommt der U21-Nati-Spieler zu seinem ersten Kurzeinsatz. Beim 3:0-Sieg der Rossoneri bei Udinese wird Athekame in der 81. Minute eingewechselt.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Bitterer Auftritt für Sohm: Gegen Como wird er in der 62. Minute beim Stand von 1:0 für Fiorentina eingewechselt, drei Minuten später fällt der Ausgleich. Und in der Nachspielzeit gelingt den Gästen aus Norditalien sogar noch der Siegtreffer.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa spielt am Montagabend gegen Napoli.

 

Pisa

Daniel Denoon

Pisa spielt am Montagabend gegen Napoli.

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi wartet bei Parma weiterhin auf seinen ersten Einsatz. Beim 0:0 gegen Cremonese sitzt er auf der Bank.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla schlägt Real Sociedad 3:1. Rodriguez fehlt im Kader.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Die Oberschenkelverletzung ist auskuriert, dennoch kommt Sow am Wochenende nicht zum Einsatz und sieht von der Bank aus, wie ...

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

... Ruben Vargas gegen Deportivo Alavés herrlich zum 1:0 trifft. Es ist Vargas' vierter Skorerpunkt im vierten Saisonspiel. Sevilla siegt am Ende 2:1.

Le but de grande classe de Ruben Vargas avec Séville

Le but de grande classe de Ruben Vargas avec Séville

Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé, de fort belle manière, à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

20.09.2025

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Bei der 0:6 Niederlage gegen Barcelona können seine Teamkollegen auf jeden Fall nicht überzeugen.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic kommt bei Valencias 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao nicht zum Zug.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Weil Hradecky noch eine Weile verletzt ausfällt, darf Köhn auch gegen Metz das Monaco-Tor hüten. Er zeigt die eine oder andere starke Parade, muss sich aber auch zweimal bezwingen lassen. Macht nichts: Am Ende siegt Monaco dennoch mit 5:2.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain zur Pause.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Auch im zweiten Spiel für Rennes gibt es kein Embolo-Tor zu bejubeln. Das Spiel gegen Nantes endet 2:2, Embolo spielt 64 Minuten.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Gegen Real Madrid in der Königsklasse durfte er nicht mittun, weil Garcia nicht für die Champions League gemeldet wurde. Ob er in der Liga wieder mittun darf? Auf Marseille wartet am Montagabend der Kracher gegen PSG.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient holt auswärts gegen Le Havre ein 1:1. Mvogo ist beim Gegentor machtlos.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi wird bei Le Havre in der 85. Minute eingewechselt. Tore fallen dann keine mehr.

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

22.09.2025

Barcelona - Getafe 3:0

Barcelona - Getafe 3:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

21.09.2025

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

Mallorca - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

21.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2:0

Real Madrid - Espanyol 2:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

20.09.2025

