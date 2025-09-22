Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich

Okafor schiesst erstes Tor für Leeds 22.09.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt Wolfsburg zuhause 1:0 und rückt auf Rang 2 vor. Kobel erlebt einen ziemlich gemütlichen Sonntagabend, muss keinen einzigen gefährlichen Schuss abwehren. Bei einem Lattenknaller hat er aber auch etwas Glück.

Gladbach Nico Elvedi

Gladbach kommt im ersten Spiel nach der Entlassung von Gerardo Seoane auswärts bei Bayer Leverkusen zu einem 1:1. Elvedi und seine Abwehrkollegen haben die Power-Offensive der Leverkusener über weite Strecken im Griff. Eine solide Partie des Nati-Verteidigers.

Gladbach Jonas Omlin

Darf sich Omlin nach dem Seoane-Aus wieder Hoffnungen auf den Stammplatz im Gladbach-Tor machen? Zumindest im ersten Spiel nach Seoane muss Omlin erneut auf der Bank Platz nehmen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer ist in Mainz weiter nur zweite Wahl. Beim 4:1-Auswärtssieg gegen Augsburg wird er erst in der Schlussphase eingewechselt.

Augsburg Cédric Zesiger

Augburg erlebt gegen Mainz ein Spiel zum Vergessen. Zur Pause steht es bereits 0:2 für das unterlegene Heimteam. Trainer Sandro Wagner reagiert und tauscht nach der ersten Halbzeit gleich vier (!) Spieler aus. Einer von ihnen ist Zesiger, auch wenn diesen bei den Gegentoren keine Schuld trifft.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder darf durchspielen und hat die eine oder andere auffällige Aktion. Kurz nach der Pause schiesst er einen Freistoss nur ganz knapp am Tor vorbei. Vor dem Gegentor zum 0:2 verliert er den Ball.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Er verpasst den 2:0-Sieg gegen St. Pauli verletzungsbedingt.

Stuttgart Luca Jaquez

Nach sienem Nasenbeinbruch hat Jaquez noch Trainingsrückstand und fehlt im Kader des VfB.

Frankfurt Aurèle Amenda

Bittere 3:4-Pleite für Frankfurt zuhause gegen Union Berlin. Immerhin kommt Amenda zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Kurz vor dem Schlusspfiff wird er eingewechselt.

HSV Miro Muheim

In Abwesenheit von Yusuf Poulsen und Nicolás Capaldo darf Muheim den HSV gegen Heidenheim als Captain auf den Platz führen. Er zeigt ein ordentliches Spiel, seine Ecken sind brandgefährlich. Am Ende gibt's für die Hamburger einen 2:1-Sieg – es ist der erste Dreier in der 1. Bundesliga seit Mai 2018.

HSV Silvan Hefti

Aufgrund von Hüftproblemen fehlt Hefti im HSV-Kader.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen geht zuhause gegen Freiburg mit 0:3 unter. Schmidt wird nach einer Stunde beim Stand von 0:2 eingewechselt. Beim letzten Gegentor kann er den Vorlagengeber nicht an der Hereingabe hindern.

Freiburg Johan Manzambi

Nach seinem Platzverweis in der Vorwoche sitzt er seine erste von zwei Sperren ab. Zum Europa-League-Auftakt am Mittwoch ist er aber spielberechtigt. Dann spielt Freiburg gegen den FC Basel (live auf blue Sport).

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus fehlt im Kader der Profis und kommt stattdessen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Freiburg II schlägt Barockstadt 2:1, Ogbus spielt durch.

1. FC Köln Joël Schmied

Der Lauf von Aufsteiger Köln (7 Punkte aus den ersten 3 Spielen) ist vorerst gestoppt. Auswärts gegen Leipzig gibt's eine 1:3-Niederlage. Sowohl beim 1:0 als auch beim 2:0 verliert Schmied im Abwehrzentrum etwas die Orientierung.

England

Sunderland Granit Xhaka

Mit einer kämpferischen Leistung holt sich der Aufsteiger gegen Aston Villa in Unterzahl ein 1:1. Captain Xhaka liefert mit einem Kopfball den Assist zum umjubelten Ausgleichstreffer von Sunderland. Er fightet und grätscht wie seine Teamkollegen und sieht in der Schlussphase noch die Gelbe Karte.

Newcastle Fabian Schär

Beim 1:2 unter der Woche in der Champions League gegen Barça musste er mit einem Brummschädel ausgewechselt werden. Das hindert Schär auch an einem Einatz am Wochenende. Beim 0:0 gegen Bournemouth fehlt er im Newcastle-Kader.

Leeds United Noah Okafor

Okafor darf bei Leeds zum zweiten Mal in Folge von Beginn an ran und zeigt gegen die Wolves ein gutes Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird er über links lanciert – mit einem satten Linksschuss trifft Okafor präzise in die lange Ecke zum 3:1. Es ist sein erstes Tor im Leeds-Trikot.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gibt's für Nottingham mal wieder einen Punkt zu bejubeln. Ndoye steht beim 1:1 in Burnley 75 Minuten lang auf dem Platz, ohne dabei grossartig aufzufallen.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Vor einer Woche geriet Sommer nach der 3:4-Pleite gegen Juve ins Kreuzfeuer der Kritik. Beim 2:1-Sieg gegen Sassuolo muss der Schweizer auf der Ersatzbank Platz nehmen, sein designierter Nachfolger Josep Martínez erhält den Vorzug. Hat er seinen Stammplatz verloren? Wohl kaum. Denn in der Champions League zeigte der Ex-Nati-Goalie eine starke Leistung. Schon in der vergangenen Saison bekam der 36-Jährige hin und wieder eine Pause. Am Montagabend könnte es dennoch was zu feiern geben für Sommer: Er ist bei der Ballon-d'Or-Gala für die «Yashin Trophy» nominiert.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji scheint sich im dritten Inter-Spiel langsam eingespielt zu haben. Nach dem 2:0-Sieg gegen Ajax unter der Woche zeigt er auch gegen Sassuolo eine solide Partie.

Bologna Remo Freuler

Bologna schlägt Genua 2:1. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist wartet noch für seinen ersten Saisoneinsatz für Genua.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus.

AC Milan Zachary Athekame

Fünf Wochen nach seinem 10-Millionen-Wechsel von YB zu Milan kommt der U21-Nati-Spieler zu seinem ersten Kurzeinsatz. Beim 3:0-Sieg der Rossoneri bei Udinese wird Athekame in der 81. Minute eingewechselt.

Fiorentina Simon Sohm

Bitterer Auftritt für Sohm: Gegen Como wird er in der 62. Minute beim Stand von 1:0 für Fiorentina eingewechselt, drei Minuten später fällt der Ausgleich. Und in der Nachspielzeit gelingt den Gästen aus Norditalien sogar noch der Siegtreffer.

Pisa Michel Aebischer

Pisa spielt am Montagabend gegen Napoli.

Pisa Daniel Denoon

Pisa spielt am Montagabend gegen Napoli.

Parma Sascha Britschgi

Britschgi wartet bei Parma weiterhin auf seinen ersten Einsatz. Beim 0:0 gegen Cremonese sitzt er auf der Bank.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla schlägt Real Sociedad 3:1. Rodriguez fehlt im Kader.

Sevilla Djibril Sow

Die Oberschenkelverletzung ist auskuriert, dennoch kommt Sow am Wochenende nicht zum Einsatz und sieht von der Bank aus, wie ...

Sevilla Ruben Vargas

... Ruben Vargas gegen Deportivo Alavés herrlich zum 1:0 trifft. Es ist Vargas' vierter Skorerpunkt im vierten Saisonspiel. Sevilla siegt am Ende 2:1.

Valencia Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Bei der 0:6 Niederlage gegen Barcelona können seine Teamkollegen auf jeden Fall nicht überzeugen.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic kommt bei Valencias 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao nicht zum Zug.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Weil Hradecky noch eine Weile verletzt ausfällt, darf Köhn auch gegen Metz das Monaco-Tor hüten. Er zeigt die eine oder andere starke Parade, muss sich aber auch zweimal bezwingen lassen. Macht nichts: Am Ende siegt Monaco dennoch mit 5:2.

AS Monaco Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain zur Pause.

Stade Rennes Breel Embolo

Auch im zweiten Spiel für Rennes gibt es kein Embolo-Tor zu bejubeln. Das Spiel gegen Nantes endet 2:2, Embolo spielt 64 Minuten.

Marseille Ulisses Garcia

Gegen Real Madrid in der Königsklasse durfte er nicht mittun, weil Garcia nicht für die Champions League gemeldet wurde. Ob er in der Liga wieder mittun darf? Auf Marseille wartet am Montagabend der Kracher gegen PSG.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient holt auswärts gegen Le Havre ein 1:1. Mvogo ist beim Gegentor machtlos.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi wird bei Le Havre in der 85. Minute eingewechselt. Tore fallen dann keine mehr.

