Söldner-Check Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland

Patrick Lämmle

29.9.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Tobias Benz

29.09.2025, 15:21

29.09.2025, 16:02

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Hat beim 2:0-Sieg in Mainz nicht viel zu tun. In der 2. Halbzeit hält er souverän gegen Hanche-Olsen. In der 67. lanciert er mit einem genialen weiten Ball Adeyemi, der daraufhin Mainz-Goalie Zentner stehen lässt, gefoult wird und eine rote Karte herausholt. Die Partie ist damit entschieden.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Die Entlassung von Trainer Gerardo Seoane hat den Gladbacher Problemen kein Ende gesetzt. Gegen Frankfurt gibt's unter dem neuen Trainer Eugen Polanski eine 4:6-Klatsche. Zwischenzeitlich lagen die Fohlen sogar 0:6 hinten. Elvedi als Abwehrchef in einer Dreierabwehr kann da keine guten Noten erhalten. Beim ersten Gegentreffer kommt er nicht ins Kopfballduell, beim dritten läuft ihm Burkardt davon und spätestens nach dem 0:3 löst sich die Gladbacher Defensive ohnehin vollständig auf. Ein rabenschwarzer Spieltag für Elvedi.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Muss sich auch im zweiten Spiel unter Polanski mit der Bank begnügen.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Widmer spielt gegen den BVB über 90 Minuten durch, kann die 0:2-Niederlage aber nicht verhindern. Beim 0:1 wird er im Strafraum vom eigenen Mitspieler umgesäbelt und kann die Aktion deshalb nicht richtig verteidigen. Das zweite Gegentor fällt nach einem schnellen Konter, bei dem er und seine Abwehr-Kollegen nicht rechtzeitig wieder hinten sind. 

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Im Kellerduell bei Heidenheim verliert Augsburg 1:2 – es ist die vierte Pleite in Folge für das Team des angezählten Sandro Wagner. Zesiger darf von Beginn weg ran, muss aber in der 59. Minute die Segel streichen. Fünf Minuten davor verliert er das Laufduell mit Heidenheims Kaufmann, der ihn stehen lässt und das 2:0 für das Heimteam auflegt.

Söldnerinnen-Check. Wandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft

Söldnerinnen-CheckWandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder darf durchspielen und ist der mit Abstand beste Offensiv-Akteur der Augsburger. Zweimal verpasst er in der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer, bevor er in der Nachspielzeit mit einer punktgenauen Flanke immerhin noch das 1:2 auflegt. Ein starker Auftritt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Er verpasst den 2:1-Sieg in Köln verletzungsbedingt.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Nach seinem Nasenbeinbruch ist Jaquez wieder zu voller Fitness zurückgekehrt und steht gegen Köln – mit Gesichtsmaske – in der Startformation. In der 4. Minute wird er von seinem rechten Abwehrkollegen im Stich gelassen und kann Kaminski nicht am 0:1 hindern. Drei Minuten später klärt er den Ball dafür in extremis auf der Linie. Am Ende dreht Stuttgart die Partie und gewinnt 2:1.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda kommt gegen Gladbach beim Stand von 6:2, um die Aufholjagd der Fohlen abzuschwächen. Das gelingt nur mässig. Zwar gewinnt Frankfurt die Partie am Ende, mit Amenda auf dem Platz gibts aber noch zwei weitere Gegentreffer. Der Schweizer trägt weder am 3:6 noch am 4:6 direkte Mitschuld.

 

HSV

Miro Muheim

Muheim führt den HSV gegen Union Berlin erneut als Captain aufs Feld und zum Punkt. In der alten Försterei erkämpfen sich die Hamburger ein 0:0. Der Aufsteiger liegt damit nach fünf Spielen weiterhin im Tabellenmittelfeld. 

 

HSV

Silvan Hefti

Aufgrund von Hüftproblemen fehlt Hefti weiterhin im HSV-Kader.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen verliert in München am Freitagabend mit 0:4. Schmidt darf in der Schlussphase ab der 80. Minute ran und beim letzten Bayern-Treffer zuschauen. Schuld trifft ihn keine.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Nach seinem Platzverweis vor zwei Wochen sitzt er die zweite Sperre ab. Seine Teamkollegen spielen gegen Hoffenheim 1:1. Von nun an darf Manzambi wieder mitmachen. Als nächstes unter der Woche in der Europa League gegen Bologna (live auf blue Sport).

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus fehlt gegen Hoffenheim einmal mehr im Kader.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Gegen Stuttgart verliert Köln zuhause 1:2. Schmied spielt von Beginn weg und trägt an beiden Gegentreffern keine Mitschuld. In der 85. wird er auf der Suche nach dem Ausgleich für Stürmer Waldschmidt geopfert.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Xhakas Sunderland setzt den sackstarken Saisonstart mit einem 1:0-Sieg bei Nottinham Forest fort. Xhaka überzeugt dabei im Mittelfeld einmal mehr und lässt sich dank eines herrlichen Freistosses bereits den dritten Assist der Saison gutschreiben. Der Aufsteiger ist nach sechs Spielen aktuell auf Rang fünf klassiert.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Nach seiner Kopfverletzung gegen Barcelona in der Champions League fehlt Schär bei Newcastle aktuell verletzungsbedingt. Und beim 1:2 gegen Arsenal hätten die «Magpies» ihren Innenverteidiger durchaus gebrauchen können, führten sie doch bis in die 84. Minute noch mit 1:0.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds spielt gegen Bournemouth 2:2. Okafor darf erneut von Beginn weg ran, kann sich aber nicht oft in Szene setzen. Dennoch ist der Schweizer in einer wichtigen Szene entscheidend: Er hält den Angriff vor dem 2:1 für Leeds am Leben, Sekunden nach seinem Abschlussversuch landet die Kugel bei Teamkollege Longstaff und dann im Tor. In der 67. Minute wird Okafor ausgewechselt.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Bei Forest läuft's in der neuen Saison bislang überhaupt nicht. Gegen Aufsteiger Sunderland kassieren Ndoye und Co. bereits die dritte Niederlage. Der Schweizer steht in der Startformation, kann aber bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute keine Akzente setzen.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus. Burnley verliert gegen ManCity mit 1:5.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Vor zwei Wochen geriet Sommer nach der 3:4-Pleite gegen Juve ins Kreuzfeuer der Kritik. Dann durfte er in der Champions League spielen, wurde in der Serie A auf die Bank verbannt und am vergangenen Montag bei der Ballon-d'Or-Gala zum drittbesten Goalie der Welt gekürt. Am Samstag dann die Überraschung: Beim 2:0-Sieg gegen Cagliari sitzt der 36-Jährige im zweiten Liga-Spiel in Folge auf der Bank. Hat Sommer seinen Stammplatz verloren?

Ballon d'Or. Yann Sommer und Ehefrau Alina posieren auf dem roten Teppich

Ballon d'OrYann Sommer und Ehefrau Alina posieren auf dem roten Teppich

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Im Gegensatz zu Sommer ist Akanji klar Stammpersonal. Der Neuzugang von ManCity spielt über 90 Minuten durch und hält hinten die Null. Bereits jetzt berichten italienische Medien, dass Inter ihn nach Ende seiner Leihe im kommenden Sommer fix verpflichten wird.

Auf Kritik folgt Glanztat. Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Auf Kritik folgt GlanztatAkanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna spielt gegen Lecce 2:2. Freuler erhält nach dem strengen Saisonstart und dem Europa-League-Spiel gegen Aston Villa unter der Woche eine Pause.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Genua spielt am Montagabend gegen Lazio Rom.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch wohl noch bis Ende Oktober aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame kommt gegen Napoli zur Siegsicherung nach 68 Minuten. Die Situation ist aber keine einfache: Milan ist nach einem Penalty-Entscheid seit der 57. Minute nur noch zu zehnt und muss vom Punkt das Anschlusstor hinnehmen. Aber mit der Hilfe von Athekame hält die Abwehr in der Folge dicht, Milan gewinnt 2:1.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Die Fiorentina spielt gegen Pisa 0:0. Sohm erhält ab der 80. Minute einen Kurzeinsatz.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer spielt auf der Gegenseite bis in die 48. Minute, dann muss er mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Wie Pisa-Trainer Alberto Gilardino nach dem Spiel verriet, hofft er, nicht allzu lange auf seinen Stammspieler verzichten zu müssen.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa aktuell verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Unter der Woche kommt Britschgi in der Coppa Italia zu seinem Debüt für Parma. Prompt schlägt der 19-jährige Ex-Luzerner zu und trifft in der 26. Minute gegen Spezia zum 1:0. Sehenswert, wie er nach einer Ecke von der Strafraumgrenze direkt abzieht und den Innenpfosten findet. Am Ende gewinnt Parma im Penaltyschiessen. Weiter geht's für Parma in der Liga am Montagabend gegen Torino. Ob der Rechtsverteidiger dann sein Serie-A-Debüt gibt?

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Gegen Osasuna darf Rodriguez zum dritten Mal in dieser Saison über die volle Distanz ran. Real Beti gewinnt die Partie 2:0. Der Schweizer macht seine Arbeit hinten gut, vorne ist er nicht oft anzutreffen.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow wird gegen Rayo Vallecano in der 77. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. Mit Sow gehts bei Sevilla dann offensichtlich etwas ringer – zehn Minuten später gelingt Teamkollege Akor Adams der Siegtreffer zum 1:0.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas steht hingegen von Beginn weg auf dem Rasen. Der 27-Jährige hatte aber schon bessere Spiele. In der 69. Minute ist sein Arbeitstag beendet.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Ob er sie am Montagabend in der Partie gegen Real Oviedo erhält?

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic hofft am Montag auf Einsatzzeit für Valencia.

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Weil Hradecky noch eine Weile verletzt ausfällt, darf Köhn auch gegen Lorient das Monaco-Tor hüten. Aufgrund einer frühen roten Karte gegen Thilo Kehrer ist für die Monegassen aber nicht viel zu holen. Immerhin kann sich Köhn bei der 1:3-Niederlage unter Dauerbeschuss ein paar Mal auszeichnen. Beim ersten von drei Gegentreffern wird er am nahen Pfosten erwischt, ansonsten ist er machtlos.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain weiterhin zur Pause.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes spielt gegen Lens ab der 1. Minute mit einem Mann mehr, kann aber nicht davon profitieren. Embolo zeigt genauso wenig Spektakel wie seine Teamkollegen und muss in der 62. runter. Die Partie endet 0:0.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Garcia fehlt bei Monacos 2:1-Sieg in Strasbourg im Kader.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient schlägt Monaco 3:1. Mvogo unterläuft beim Stand von 0:0 ein unnötiger Bock, als er die Kugel direkt in die Füsse von Gegenspieler Minamino spielt, dieser seinen Abschluss aber über den Kasten setzt. Der Gegentreffer fällt per Penalty.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi darf biem 0:0 gegen Metz ab der 86. Minute ran. Der Kurzeinsatz reicht nicht für einen Treffer.

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland
Ukraine trifft offenbar wichtige Militärfabrik in Russland +++ Putin lässt 135'000 Soldaten zum Wehrdienst einziehen
Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird
Influencerin filmt am Oeschinensee – dann geht eine Kuh auf sie los
Pitbull fällt 31-Jährige an – sie verliert beide Arme und Beine

Alex Frei kritisiert unseren Nachwuchs. «Jungen Schweizern fehlt der Hunger, sich gegen Widerstände durchzusetzen»

Alex Frei kritisiert unseren Nachwuchs«Jungen Schweizern fehlt der Hunger, sich gegen Widerstände durchzusetzen»

Im März gab er sein Nati-Debüt. Jetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

Im März gab er sein Nati-DebütJetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

Otele fällt im Strafraum. Darum hat der FC Basel in dieser strittigen Szene keinen Penalty bekommen

Otele fällt im StrafraumDarum hat der FC Basel in dieser strittigen Szene keinen Penalty bekommen

Traum-Einstand verpasst. Ein alter Bekannter spuckt Rrudhani beim Heim-Debüt für Sion in die Suppe

Traum-Einstand verpasstEin alter Bekannter spuckt Rrudhani beim Heim-Debüt für Sion in die Suppe

«Dann hat man es nicht verdient». Deshalb hadern Schmid und Magnin mit der FCB-Pleite gegen Luzern

«Dann hat man es nicht verdient»Deshalb hadern Schmid und Magnin mit der FCB-Pleite gegen Luzern

Barcelona - Real Sociedad 2:1

Barcelona - Real Sociedad 2:1

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

28.09.2025

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Barcelona - Real Sociedad 2:1

Barcelona - Real Sociedad 2:1

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

