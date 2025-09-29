Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Hat beim 2:0-Sieg in Mainz nicht viel zu tun. In der 2. Halbzeit hält er souverän gegen Hanche-Olsen. In der 67. lanciert er mit einem genialen weiten Ball Adeyemi, der daraufhin Mainz-Goalie Zentner stehen lässt, gefoult wird und eine rote Karte herausholt. Die Partie ist damit entschieden.

Gladbach Nico Elvedi

Die Entlassung von Trainer Gerardo Seoane hat den Gladbacher Problemen kein Ende gesetzt. Gegen Frankfurt gibt's unter dem neuen Trainer Eugen Polanski eine 4:6-Klatsche. Zwischenzeitlich lagen die Fohlen sogar 0:6 hinten. Elvedi als Abwehrchef in einer Dreierabwehr kann da keine guten Noten erhalten. Beim ersten Gegentreffer kommt er nicht ins Kopfballduell, beim dritten läuft ihm Burkardt davon und spätestens nach dem 0:3 löst sich die Gladbacher Defensive ohnehin vollständig auf. Ein rabenschwarzer Spieltag für Elvedi.

Gladbach Jonas Omlin

Muss sich auch im zweiten Spiel unter Polanski mit der Bank begnügen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer spielt gegen den BVB über 90 Minuten durch, kann die 0:2-Niederlage aber nicht verhindern. Beim 0:1 wird er im Strafraum vom eigenen Mitspieler umgesäbelt und kann die Aktion deshalb nicht richtig verteidigen. Das zweite Gegentor fällt nach einem schnellen Konter, bei dem er und seine Abwehr-Kollegen nicht rechtzeitig wieder hinten sind.

Augsburg Cédric Zesiger

Im Kellerduell bei Heidenheim verliert Augsburg 1:2 – es ist die vierte Pleite in Folge für das Team des angezählten Sandro Wagner. Zesiger darf von Beginn weg ran, muss aber in der 59. Minute die Segel streichen. Fünf Minuten davor verliert er das Laufduell mit Heidenheims Kaufmann, der ihn stehen lässt und das 2:0 für das Heimteam auflegt.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder darf durchspielen und ist der mit Abstand beste Offensiv-Akteur der Augsburger. Zweimal verpasst er in der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer, bevor er in der Nachspielzeit mit einer punktgenauen Flanke immerhin noch das 1:2 auflegt. Ein starker Auftritt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Er verpasst den 2:1-Sieg in Köln verletzungsbedingt.

Stuttgart Luca Jaquez

Nach seinem Nasenbeinbruch ist Jaquez wieder zu voller Fitness zurückgekehrt und steht gegen Köln – mit Gesichtsmaske – in der Startformation. In der 4. Minute wird er von seinem rechten Abwehrkollegen im Stich gelassen und kann Kaminski nicht am 0:1 hindern. Drei Minuten später klärt er den Ball dafür in extremis auf der Linie. Am Ende dreht Stuttgart die Partie und gewinnt 2:1.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kommt gegen Gladbach beim Stand von 6:2, um die Aufholjagd der Fohlen abzuschwächen. Das gelingt nur mässig. Zwar gewinnt Frankfurt die Partie am Ende, mit Amenda auf dem Platz gibts aber noch zwei weitere Gegentreffer. Der Schweizer trägt weder am 3:6 noch am 4:6 direkte Mitschuld.

HSV Miro Muheim

Muheim führt den HSV gegen Union Berlin erneut als Captain aufs Feld und zum Punkt. In der alten Försterei erkämpfen sich die Hamburger ein 0:0. Der Aufsteiger liegt damit nach fünf Spielen weiterhin im Tabellenmittelfeld.

HSV Silvan Hefti

Aufgrund von Hüftproblemen fehlt Hefti weiterhin im HSV-Kader.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen verliert in München am Freitagabend mit 0:4. Schmidt darf in der Schlussphase ab der 80. Minute ran und beim letzten Bayern-Treffer zuschauen. Schuld trifft ihn keine.

Freiburg Johan Manzambi

Nach seinem Platzverweis vor zwei Wochen sitzt er die zweite Sperre ab. Seine Teamkollegen spielen gegen Hoffenheim 1:1. Von nun an darf Manzambi wieder mitmachen. Als nächstes unter der Woche in der Europa League gegen Bologna (live auf blue Sport).

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus fehlt gegen Hoffenheim einmal mehr im Kader.

1. FC Köln Joël Schmied

Gegen Stuttgart verliert Köln zuhause 1:2. Schmied spielt von Beginn weg und trägt an beiden Gegentreffern keine Mitschuld. In der 85. wird er auf der Suche nach dem Ausgleich für Stürmer Waldschmidt geopfert.

England

Sunderland Granit Xhaka

Xhakas Sunderland setzt den sackstarken Saisonstart mit einem 1:0-Sieg bei Nottinham Forest fort. Xhaka überzeugt dabei im Mittelfeld einmal mehr und lässt sich dank eines herrlichen Freistosses bereits den dritten Assist der Saison gutschreiben. Der Aufsteiger ist nach sechs Spielen aktuell auf Rang fünf klassiert.

Newcastle Fabian Schär

Nach seiner Kopfverletzung gegen Barcelona in der Champions League fehlt Schär bei Newcastle aktuell verletzungsbedingt. Und beim 1:2 gegen Arsenal hätten die «Magpies» ihren Innenverteidiger durchaus gebrauchen können, führten sie doch bis in die 84. Minute noch mit 1:0.

Leeds United Noah Okafor

Leeds spielt gegen Bournemouth 2:2. Okafor darf erneut von Beginn weg ran, kann sich aber nicht oft in Szene setzen. Dennoch ist der Schweizer in einer wichtigen Szene entscheidend: Er hält den Angriff vor dem 2:1 für Leeds am Leben, Sekunden nach seinem Abschlussversuch landet die Kugel bei Teamkollege Longstaff und dann im Tor. In der 67. Minute wird Okafor ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Bei Forest läuft's in der neuen Saison bislang überhaupt nicht. Gegen Aufsteiger Sunderland kassieren Ndoye und Co. bereits die dritte Niederlage. Der Schweizer steht in der Startformation, kann aber bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute keine Akzente setzen.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus. Burnley verliert gegen ManCity mit 1:5.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Vor zwei Wochen geriet Sommer nach der 3:4-Pleite gegen Juve ins Kreuzfeuer der Kritik. Dann durfte er in der Champions League spielen, wurde in der Serie A auf die Bank verbannt und am vergangenen Montag bei der Ballon-d'Or-Gala zum drittbesten Goalie der Welt gekürt. Am Samstag dann die Überraschung: Beim 2:0-Sieg gegen Cagliari sitzt der 36-Jährige im zweiten Liga-Spiel in Folge auf der Bank. Hat Sommer seinen Stammplatz verloren?

Inter Mailand Manuel Akanji

Im Gegensatz zu Sommer ist Akanji klar Stammpersonal. Der Neuzugang von ManCity spielt über 90 Minuten durch und hält hinten die Null. Bereits jetzt berichten italienische Medien, dass Inter ihn nach Ende seiner Leihe im kommenden Sommer fix verpflichten wird.

Bologna Remo Freuler

Bologna spielt gegen Lecce 2:2. Freuler erhält nach dem strengen Saisonstart und dem Europa-League-Spiel gegen Aston Villa unter der Woche eine Pause.

Genua Benjamin Siegrist

Genua spielt am Montagabend gegen Lazio Rom.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch wohl noch bis Ende Oktober aus.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame kommt gegen Napoli zur Siegsicherung nach 68 Minuten. Die Situation ist aber keine einfache: Milan ist nach einem Penalty-Entscheid seit der 57. Minute nur noch zu zehnt und muss vom Punkt das Anschlusstor hinnehmen. Aber mit der Hilfe von Athekame hält die Abwehr in der Folge dicht, Milan gewinnt 2:1.

Fiorentina Simon Sohm

Die Fiorentina spielt gegen Pisa 0:0. Sohm erhält ab der 80. Minute einen Kurzeinsatz.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer spielt auf der Gegenseite bis in die 48. Minute, dann muss er mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Wie Pisa-Trainer Alberto Gilardino nach dem Spiel verriet, hofft er, nicht allzu lange auf seinen Stammspieler verzichten zu müssen.

Pisa Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa aktuell verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Unter der Woche kommt Britschgi in der Coppa Italia zu seinem Debüt für Parma. Prompt schlägt der 19-jährige Ex-Luzerner zu und trifft in der 26. Minute gegen Spezia zum 1:0. Sehenswert, wie er nach einer Ecke von der Strafraumgrenze direkt abzieht und den Innenpfosten findet. Am Ende gewinnt Parma im Penaltyschiessen. Weiter geht's für Parma in der Liga am Montagabend gegen Torino. Ob der Rechtsverteidiger dann sein Serie-A-Debüt gibt?

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Gegen Osasuna darf Rodriguez zum dritten Mal in dieser Saison über die volle Distanz ran. Real Beti gewinnt die Partie 2:0. Der Schweizer macht seine Arbeit hinten gut, vorne ist er nicht oft anzutreffen.

Sevilla Djibril Sow

Sow wird gegen Rayo Vallecano in der 77. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. Mit Sow gehts bei Sevilla dann offensichtlich etwas ringer – zehn Minuten später gelingt Teamkollege Akor Adams der Siegtreffer zum 1:0.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas steht hingegen von Beginn weg auf dem Rasen. Der 27-Jährige hatte aber schon bessere Spiele. In der 69. Minute ist sein Arbeitstag beendet.

Valencia Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Ob er sie am Montagabend in der Partie gegen Real Oviedo erhält?

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic hofft am Montag auf Einsatzzeit für Valencia.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Weil Hradecky noch eine Weile verletzt ausfällt, darf Köhn auch gegen Lorient das Monaco-Tor hüten. Aufgrund einer frühen roten Karte gegen Thilo Kehrer ist für die Monegassen aber nicht viel zu holen. Immerhin kann sich Köhn bei der 1:3-Niederlage unter Dauerbeschuss ein paar Mal auszeichnen. Beim ersten von drei Gegentreffern wird er am nahen Pfosten erwischt, ansonsten ist er machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain weiterhin zur Pause.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes spielt gegen Lens ab der 1. Minute mit einem Mann mehr, kann aber nicht davon profitieren. Embolo zeigt genauso wenig Spektakel wie seine Teamkollegen und muss in der 62. runter. Die Partie endet 0:0.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia fehlt bei Monacos 2:1-Sieg in Strasbourg im Kader.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient schlägt Monaco 3:1. Mvogo unterläuft beim Stand von 0:0 ein unnötiger Bock, als er die Kugel direkt in die Füsse von Gegenspieler Minamino spielt, dieser seinen Abschluss aber über den Kasten setzt. Der Gegentreffer fällt per Penalty.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi darf biem 0:0 gegen Metz ab der 86. Minute ran. Der Kurzeinsatz reicht nicht für einen Treffer.

