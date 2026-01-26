Sommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund feiert bei Union Berlin einen souveränen 3:0-Sieg. Kobel erlebt dabei einen ruhigen Samstagabend. Mit diesem Sieg verkürzt der BVB den Rückstand auf Leader Bayern München auf acht Punkte.
Augsburg
Cédric Zesiger
Für die Bayern gibt's zuhause gegen Augsburg die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Nach einem 0:1-Pausenrückstand dreht der FCA auf und dreht die Partie zum 2:1. Zesiger verliert beim Gegentor das Kopfballduell gegen Torschütze Ito, zeigt danach aber eine bärenstarke Partie. Als es noch 0:1 steht, verhindert er mit einer starken Rettungsaktion gegen Kane das 0:2. Den 2:1-Siegtreffer leitet Zesiger mit einem Pass nach aussen ein.
Augsburg
Fabian Rieder
Auch Rieder darf gegen die Bayern von Beginn an ran. Wie alle Augsburger zeigt auch er ein gutes Spiel und hat die eine oder andere auffällige Aktion. Als er nach 73 Minuten ausgewechselt wird, steht's noch 0:1. Dann dreht der FCA so richtig auf.
Gladbach
Nico Elvedi
Nach dem Horror-Saisonstart konnte sicht Gladbach zwischenzeitlich fangen, jetzt herrscht langsam wieder Krisenstimmung bei der Borussia. Nach der 0:3-Pleite zuhause gegen Stuttgart liegt Gladbach nur noch fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. Elvedi erwischt gegen den VfB keinen guten Tag und trägt bei allen Gegentoren eine Mitschuld. Zuerst kann er den Ball nicht befreien, dann schätzt er eine Eckball-Flanke falsch ein und beim dritten Treffer lässt er Gegenspieler Undav einfach gewähren.
Gladbach
Jonas Omlin
Omlin sitzt bei Gladbach weiterhin auf der Bank. Die Tage des 32-Jährigen bei der Borussia scheinen gezählt. Wie «Sky» berichtet, steht Omlin vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, da Stammgoalie Mark Flekken verletzt ausfällt. Zuletzt war auch Xhaka-Klub Sunderland an Omlin interessiert.
Stuttgart
Luca Jaquez
Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus.
HSV
Miro Muheim
Der HSV kassiert keine Tore mehr – aber schiesst auch keine. Im Derby gegen St. Pauli gibt wie schon in der Vorwoche gegen Gladbach eine Nullnummer. Die beste HSV-Chance bereitet Muheim mit einem Eckball vor.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.
Freiburg
Johan Manzambi
Freiburg dreht die Partie gegen Köln und gewinnt 2:1. Manzambi schaut dabei zu, er sitzt für einmal 90 Minuten lang auf der Bank.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Zuletzt stant Ogbus zweimal in der Startelf, nun muss er wieder auf der Bank Platz nehmen. Immerhin darf er für die letzte halbe Stunde ran und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.
1. FC Köln
Joël Schmied
Schmied ist nach seiner Oberschenkelverletzung ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht bereit, um wieder zu spielen.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Auch nach der Entlassung von Dino Toppmöller findet Frankfurt nicht zum Siegen zurück. Gegen Hoffenheim gibt's zuhause eine 1:3-Pleite. Amenda ist mit seiner Balleroberung entscheidend beteiligt am Führungstor der Eintracht. Beim letzten Gegentor lenkt er den Ball ins eigene Tor ab.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Gegen Leverkusen muss Schmidt zur Pause ausgewechselt werden. Wie sein Klub später mitteilet, hat sich der Aussenverteidiger eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird «vorerst» nicht zur Verfügung stehen. Bremen verliert die Partie 0:1.
Mainz 05
Silvan Widmer
Unter der Leitung von Urs Fischer geht's für Mainz weiter bergauf. Nach dem 3:1-Sieg gegen Wolfsburg verlässt Mainz die direkten Abstiegsplätze und steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Captain Widmer spielt durch, ist an den Toren aber nicht beteiligt.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Er gibt gegen Leipzig sein Startelf-Debüt für Heidenheim. Die fehlende Spielpraxis ist Stergiou anzumerken. Vor dem Gegentor zum 0:2 lässt er sich von Torschütze Nusa austanzen und vor dem 0:3 geht Raum auf seiner Abwehrseite völlig vergessen.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Wie wichtig der Captain für sein Team ist, zeigt sich nicht nur, wenn er spielt – sondern auch, wenn er eben einmal nicht auf dem Platz steht. Bei der Partie gegen West Ham kann Xhaka wegen einer Knöchelverletzung nur zuschauen, Sunderland verliert klar mit 1:3. Und Xhaka? Der legt sich während des Spiel noch mit West-Ham-Fans an.
Newcastle
Fabian Schär
Mit seiner Fussverletzung wird Schär seinem Team noch eine Weile fehlen. Newcastle verliert gegen Aston Villa 0:2.
Leeds United
Noah Okafor
Leeds spielt am Montagabend auswärts gegen Everton. blue Sport überträgt die Partie live via Canal+.
Mo 26.01. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Everton FC - Leeds United
-
Event-Start in: 4h 43min 56sek
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nach einer Verletzung ist Ndoye wieder fit, muss sich seinen Stammplatz aber zurückerkämpfen. Bei Nottinghams 2:0-Sieg bei Brentford kommt er nicht zum Einsatz.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Burnley spielt gegen Tottenham 2:2.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen und fegt Pisa gleich mit 6:2 aus dem Stadion. Sommer freut das besonders, weil so sein grober Schnitzer nicht an die grosse Glocke gehängt wird: Nach seinem füchterlichen Fehlpass gerät Inter in Rückstand (siehe Video oben). Auch beim Tor zum 0:2 sieht Sommer nicht sonderlich gut aus. Weil Inter dann aber aufdreht, ist das letztlich egal.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Akanji bekommt eine Pause und wird erst in der Schlussphase eingewechselt. Der Schweizer wird fürs Champions-League-Duell am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub Dortmund (live auf blue Sport) geschont. Inter muss gewinnen, wenn es noch etwas werden soll mit einem Platz in den Top 8.
Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
-
Event-Start in: 2T 3h 43min 56sek
Pisa
Michel Aebischer
Bei Pisa steht Aebischer in der Startelf. Nach 70 Minuten hat er Feierabend.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.
AC Milan
Ardon Jashari
Das Verfolgerduell zwischen der AS Roma und der AC Milan endet 1:1. Jashari schmort 90 Minuten lang auf der Bank.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame wird nach der Pause eingewechselt und sieht nach einem Foul die Gelbe Karte.
Parma
Sascha Britschgi
Britschgi spielt gegen Atalanta durch und zieht bei der 0:4-Pleite wie alle Parma-Spieler einen schwachen Tag ein. Den Penalty, der zum 0:1 führt, verschuldet der Schweizer, als er viel zu ungestüm in den Zweikampf geht.
Bologna
Remo Freuler
Bologna veliert bei Genua trotz Pausenführung mit 2:3. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.
Bologna
Simon Sohm
Nach seinem Leihwechsel (von Fiorentina) kommt Sohm bei Bologna zu einem bitteren Debüt: Als Sohm in der 73. Minute eingewechselt wird, führt sein Team mit 2:1 – am Ende geht die Partie doch noch verloren.
Genua
Benjamin Siegrist
Siegrist verpasst die Partie mit einem Fingerbruch.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis verliert bei Alaves 1:2. Rodriguez kommt nicht zum Zug.
Sevilla
Djibril Sow
Wichtiger Sieg für Sevilla: Nach zuletzt vier sieglosen Partien in Folge gibt's zuhause gegen Athletic Bilbao einen 2:1-Erfolg. Sow wird zur Pause ausgewechselt.
Sevilla
Ruben Vargas
Er verpasst das Spiel mit einer Oberschenkelverletzung.
Valencia
Filip Ugrinic
Den eroberten Stammplatz will er nicht wieder hergeben. Beim 3:2-Sieg gegen Espanyol darf Ugrinic 87 Minuten lang ran, ehe er ausgewechselt wird. Bei den Toren ist er nicht direkt beteiligt.
Valencia
Eray Cömert
Cömert darf zum zweiten Mal in dieser Saison in der Liga von Beginn an ran und nutzt seine Chance. Er spielt nicht nur defensiv solid, sondern erzielt auch mit einem Kopfball das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1.
Frankreich
AS Monaco
Denis Zakaria
Monaco holt nach vier Pleiten in Folge mal wieder einen Punkt. Mit dem 0:0 gegen Le Havre dürften die Monegassen aber nicht vollends zufrieden sein. Zakaria spielt durch und vergibt in der Schlussphase noch eine Mega-Chance.
AS Monaco
Philipp Köhn
Köhn spielt mal wieder zu null, wird aber auch nicht oft geprüft.
Le Havre
Felix Mambimbi
Nach seinem Treffer in der Vorwoche bleibt er diesmal ohne Skorerpunkt und wird nach 65 Minuten ausgewechselt.
Lorient
Yvon Mvogo
Lorient schlägt Rennes 2:0. Die eine oder andere Usicherheit schleicht sich beim Goalie ein, aber Mvogo kann sich auch mehrmals mit starken Paraden auszeichnen. Lorient hat seit dem 2. November nicht mehr verloren und entfernt sich immer weiter von den Abstiegsplätzen.
Stade Rennes
Breel Embolo
Sein vermeintlicher Treffer zum 1:1 wird wegen Abseits aberkannt. Ansonsten bleibt Embolo blass und wird nach 80 Minuten ausgewechselt.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille schlägt Lens 3:1, Garcia steht zum wiederholten Mal nicht im Kader. Gut möglich, dass er noch in diesem Winter wechselt.