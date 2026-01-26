  1. Privatkunden
Söldner-Check Sommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft

Patrick Lämmle

26.1.2026

Yann Sommer patzt gegen Pisa

Yann Sommer patzt gegen Pisa

26.01.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

26.01.2026, 15:28

26.01.2026, 15:30

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund feiert bei Union Berlin einen souveränen 3:0-Sieg. Kobel erlebt dabei einen ruhigen Samstagabend. Mit diesem Sieg verkürzt der BVB den Rückstand auf Leader Bayern München auf acht Punkte.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Für die Bayern gibt's zuhause gegen Augsburg die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Nach einem 0:1-Pausenrückstand dreht der FCA auf und dreht die Partie zum 2:1. Zesiger verliert beim Gegentor das Kopfballduell gegen Torschütze Ito, zeigt danach aber eine bärenstarke Partie. Als es noch 0:1 steht, verhindert er mit einer starken Rettungsaktion gegen Kane das 0:2. Den 2:1-Siegtreffer leitet Zesiger mit einem Pass nach aussen ein.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Auch Rieder darf gegen die Bayern von Beginn an ran. Wie alle Augsburger zeigt auch er ein gutes Spiel und hat die eine oder andere auffällige Aktion. Als er nach 73 Minuten ausgewechselt wird, steht's noch 0:1. Dann dreht der FCA so richtig auf. 

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Nach dem Horror-Saisonstart konnte sicht Gladbach zwischenzeitlich fangen, jetzt herrscht langsam wieder Krisenstimmung bei der Borussia. Nach der 0:3-Pleite zuhause gegen Stuttgart liegt Gladbach nur noch fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. Elvedi erwischt gegen den VfB keinen guten Tag und trägt bei allen Gegentoren eine Mitschuld. Zuerst kann er den Ball nicht befreien, dann schätzt er eine Eckball-Flanke falsch ein und beim dritten Treffer lässt er Gegenspieler Undav einfach gewähren.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach weiterhin auf der Bank. Die Tage des 32-Jährigen bei der Borussia scheinen gezählt. Wie «Sky» berichtet, steht Omlin vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, da Stammgoalie Mark Flekken verletzt ausfällt. Zuletzt war auch Xhaka-Klub Sunderland an Omlin interessiert.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus. 

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV kassiert keine Tore mehr – aber schiesst auch keine. Im Derby gegen St. Pauli gibt wie schon in der Vorwoche gegen Gladbach eine Nullnummer. Die beste HSV-Chance bereitet Muheim mit einem Eckball vor.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Freiburg dreht die Partie gegen Köln und gewinnt 2:1. Manzambi schaut dabei zu, er sitzt für einmal 90 Minuten lang auf der Bank.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Zuletzt stant Ogbus zweimal in der Startelf, nun muss er wieder auf der Bank Platz nehmen. Immerhin darf er für die letzte halbe Stunde ran und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied ist nach seiner Oberschenkelverletzung ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht bereit, um wieder zu spielen.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Auch nach der Entlassung von Dino Toppmöller findet Frankfurt nicht zum Siegen zurück. Gegen Hoffenheim gibt's zuhause eine 1:3-Pleite. Amenda ist mit seiner Balleroberung entscheidend beteiligt am Führungstor der Eintracht. Beim letzten Gegentor lenkt er den Ball ins eigene Tor ab.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Gegen Leverkusen muss Schmidt zur Pause ausgewechselt werden. Wie sein Klub später mitteilet, hat sich der Aussenverteidiger eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird «vorerst» nicht zur Verfügung stehen. Bremen verliert die Partie 0:1.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Unter der Leitung von Urs Fischer geht's für Mainz weiter bergauf. Nach dem 3:1-Sieg gegen Wolfsburg verlässt Mainz die direkten Abstiegsplätze und steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Captain Widmer spielt durch, ist an den Toren aber nicht beteiligt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Er gibt gegen Leipzig sein Startelf-Debüt für Heidenheim. Die fehlende Spielpraxis ist Stergiou anzumerken. Vor dem Gegentor zum 0:2 lässt er sich von Torschütze Nusa austanzen und vor dem 0:3 geht Raum auf seiner Abwehrseite völlig vergessen.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Wie wichtig der Captain für sein Team ist, zeigt sich nicht nur, wenn er spielt – sondern auch, wenn er eben einmal nicht auf dem Platz steht. Bei der Partie gegen West Ham kann Xhaka wegen einer Knöchelverletzung nur zuschauen, Sunderland verliert klar mit 1:3. Und Xhaka? Der legt sich während des Spiel noch mit West-Ham-Fans an.

«Was willst du?!». Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

«Was willst du?!»Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Mit seiner Fussverletzung wird Schär seinem Team noch eine Weile fehlen. Newcastle verliert gegen Aston Villa 0:2.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds spielt am Montagabend auswärts gegen Everton. blue Sport überträgt die Partie live via Canal+.

Everton FC - Leeds United
Everton FC - Leeds United

Mo 26.01. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Everton FC - Leeds United

Mit tv.blue.ch mieten
 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nach einer Verletzung ist Ndoye wieder fit, muss sich seinen Stammplatz aber zurückerkämpfen. Bei Nottinghams 2:0-Sieg bei Brentford kommt er nicht zum Einsatz.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Burnley spielt gegen Tottenham 2:2.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen und fegt Pisa gleich mit 6:2 aus dem Stadion. Sommer freut das besonders, weil so sein grober Schnitzer nicht an die grosse Glocke gehängt wird: Nach seinem füchterlichen Fehlpass gerät Inter in Rückstand (siehe Video oben). Auch beim Tor zum 0:2 sieht Sommer nicht sonderlich gut aus. Weil Inter dann aber aufdreht, ist das letztlich egal.

«Es wäre unglaublich schön». Der FCB ist heiss auf Yann Sommer – aber ist ein Transfer überhaupt realistisch?

«Es wäre unglaublich schön»Der FCB ist heiss auf Yann Sommer – aber ist ein Transfer überhaupt realistisch?

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji bekommt eine Pause und wird erst in der Schlussphase eingewechselt. Der Schweizer wird fürs Champions-League-Duell am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub Dortmund (live auf blue Sport) geschont. Inter muss gewinnen, wenn es noch etwas werden soll mit einem Platz in den Top 8.

UHD HDR Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
UHD HDR Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano

Mit tv.blue.ch mieten
 

Pisa

Michel Aebischer

Bei Pisa steht Aebischer in der Startelf. Nach 70 Minuten hat er Feierabend.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Das Verfolgerduell zwischen der AS Roma und der AC Milan endet 1:1. Jashari schmort 90 Minuten lang auf der Bank.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame wird nach der Pause eingewechselt und sieht nach einem Foul die Gelbe Karte.

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi spielt gegen Atalanta durch und zieht bei der 0:4-Pleite wie alle Parma-Spieler einen schwachen Tag ein. Den Penalty, der zum 0:1 führt, verschuldet der Schweizer, als er viel zu ungestüm in den Zweikampf geht.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna veliert bei Genua trotz Pausenführung mit 2:3. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Nach seinem Leihwechsel (von Fiorentina) kommt Sohm bei Bologna zu einem bitteren Debüt: Als Sohm in der 73. Minute eingewechselt wird, führt sein Team mit 2:1 – am Ende geht die Partie doch noch verloren.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partie mit einem Fingerbruch.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis verliert bei Alaves 1:2. Rodriguez kommt nicht zum Zug.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Wichtiger Sieg für Sevilla: Nach zuletzt vier sieglosen Partien in Folge gibt's zuhause gegen Athletic Bilbao einen 2:1-Erfolg. Sow wird zur Pause ausgewechselt.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Er verpasst das Spiel mit einer Oberschenkelverletzung.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Den eroberten Stammplatz will er nicht wieder hergeben. Beim 3:2-Sieg gegen Espanyol darf Ugrinic 87 Minuten lang ran, ehe er ausgewechselt wird. Bei den Toren ist er nicht direkt beteiligt.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert darf zum zweiten Mal in dieser Saison in der Liga von Beginn an ran und nutzt seine Chance. Er spielt nicht nur defensiv solid, sondern erzielt auch mit einem Kopfball das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1.

Frankreich

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Monaco holt nach vier Pleiten in Folge mal wieder einen Punkt. Mit dem 0:0 gegen Le Havre dürften die Monegassen aber nicht vollends zufrieden sein. Zakaria spielt durch und vergibt in der Schlussphase noch eine Mega-Chance.

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn spielt mal wieder zu null, wird aber auch nicht oft geprüft.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Nach seinem Treffer in der Vorwoche bleibt er diesmal ohne Skorerpunkt und wird nach 65 Minuten ausgewechselt.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient schlägt Rennes 2:0. Die eine oder andere Usicherheit schleicht sich beim Goalie ein, aber Mvogo kann sich auch mehrmals mit starken Paraden auszeichnen. Lorient hat seit dem 2. November nicht mehr verloren und entfernt sich immer weiter von den Abstiegsplätzen.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Sein vermeintlicher Treffer zum 1:1 wird wegen Abseits aberkannt. Ansonsten bleibt Embolo blass und wird nach 80 Minuten ausgewechselt.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille schlägt Lens 3:1, Garcia steht zum wiederholten Mal nicht im Kader. Gut möglich, dass er noch in diesem Winter wechselt.

