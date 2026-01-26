Sommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft

Yann Sommer patzt gegen Pisa 26.01.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund feiert bei Union Berlin einen souveränen 3:0-Sieg. Kobel erlebt dabei einen ruhigen Samstagabend. Mit diesem Sieg verkürzt der BVB den Rückstand auf Leader Bayern München auf acht Punkte.

Augsburg Cédric Zesiger

Für die Bayern gibt's zuhause gegen Augsburg die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Nach einem 0:1-Pausenrückstand dreht der FCA auf und dreht die Partie zum 2:1. Zesiger verliert beim Gegentor das Kopfballduell gegen Torschütze Ito, zeigt danach aber eine bärenstarke Partie. Als es noch 0:1 steht, verhindert er mit einer starken Rettungsaktion gegen Kane das 0:2. Den 2:1-Siegtreffer leitet Zesiger mit einem Pass nach aussen ein.

Augsburg Fabian Rieder

Auch Rieder darf gegen die Bayern von Beginn an ran. Wie alle Augsburger zeigt auch er ein gutes Spiel und hat die eine oder andere auffällige Aktion. Als er nach 73 Minuten ausgewechselt wird, steht's noch 0:1. Dann dreht der FCA so richtig auf.

Gladbach Nico Elvedi

Nach dem Horror-Saisonstart konnte sicht Gladbach zwischenzeitlich fangen, jetzt herrscht langsam wieder Krisenstimmung bei der Borussia. Nach der 0:3-Pleite zuhause gegen Stuttgart liegt Gladbach nur noch fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. Elvedi erwischt gegen den VfB keinen guten Tag und trägt bei allen Gegentoren eine Mitschuld. Zuerst kann er den Ball nicht befreien, dann schätzt er eine Eckball-Flanke falsch ein und beim dritten Treffer lässt er Gegenspieler Undav einfach gewähren.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach weiterhin auf der Bank. Die Tage des 32-Jährigen bei der Borussia scheinen gezählt. Wie «Sky» berichtet, steht Omlin vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, da Stammgoalie Mark Flekken verletzt ausfällt. Zuletzt war auch Xhaka-Klub Sunderland an Omlin interessiert.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus.

HSV Miro Muheim

Der HSV kassiert keine Tore mehr – aber schiesst auch keine. Im Derby gegen St. Pauli gibt wie schon in der Vorwoche gegen Gladbach eine Nullnummer. Die beste HSV-Chance bereitet Muheim mit einem Eckball vor.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg dreht die Partie gegen Köln und gewinnt 2:1. Manzambi schaut dabei zu, er sitzt für einmal 90 Minuten lang auf der Bank.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Zuletzt stant Ogbus zweimal in der Startelf, nun muss er wieder auf der Bank Platz nehmen. Immerhin darf er für die letzte halbe Stunde ran und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied ist nach seiner Oberschenkelverletzung ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht bereit, um wieder zu spielen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Auch nach der Entlassung von Dino Toppmöller findet Frankfurt nicht zum Siegen zurück. Gegen Hoffenheim gibt's zuhause eine 1:3-Pleite. Amenda ist mit seiner Balleroberung entscheidend beteiligt am Führungstor der Eintracht. Beim letzten Gegentor lenkt er den Ball ins eigene Tor ab.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Gegen Leverkusen muss Schmidt zur Pause ausgewechselt werden. Wie sein Klub später mitteilet, hat sich der Aussenverteidiger eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird «vorerst» nicht zur Verfügung stehen. Bremen verliert die Partie 0:1.

Mainz 05 Silvan Widmer

Unter der Leitung von Urs Fischer geht's für Mainz weiter bergauf. Nach dem 3:1-Sieg gegen Wolfsburg verlässt Mainz die direkten Abstiegsplätze und steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Captain Widmer spielt durch, ist an den Toren aber nicht beteiligt.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Er gibt gegen Leipzig sein Startelf-Debüt für Heidenheim. Die fehlende Spielpraxis ist Stergiou anzumerken. Vor dem Gegentor zum 0:2 lässt er sich von Torschütze Nusa austanzen und vor dem 0:3 geht Raum auf seiner Abwehrseite völlig vergessen.

England

Sunderland Granit Xhaka

Wie wichtig der Captain für sein Team ist, zeigt sich nicht nur, wenn er spielt – sondern auch, wenn er eben einmal nicht auf dem Platz steht. Bei der Partie gegen West Ham kann Xhaka wegen einer Knöchelverletzung nur zuschauen, Sunderland verliert klar mit 1:3. Und Xhaka? Der legt sich während des Spiel noch mit West-Ham-Fans an.

🎣 The West Ham fans had Granit Xhaka hook, line and sinker today. pic.twitter.com/X7JSmJxWXQ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 24, 2026

Newcastle Fabian Schär

Mit seiner Fussverletzung wird Schär seinem Team noch eine Weile fehlen. Newcastle verliert gegen Aston Villa 0:2.

Leeds United Noah Okafor

Leeds spielt am Montagabend auswärts gegen Everton. blue Sport überträgt die Partie live via Canal+.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nach einer Verletzung ist Ndoye wieder fit, muss sich seinen Stammplatz aber zurückerkämpfen. Bei Nottinghams 2:0-Sieg bei Brentford kommt er nicht zum Einsatz.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Burnley spielt gegen Tottenham 2:2.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen und fegt Pisa gleich mit 6:2 aus dem Stadion. Sommer freut das besonders, weil so sein grober Schnitzer nicht an die grosse Glocke gehängt wird: Nach seinem füchterlichen Fehlpass gerät Inter in Rückstand (siehe Video oben). Auch beim Tor zum 0:2 sieht Sommer nicht sonderlich gut aus. Weil Inter dann aber aufdreht, ist das letztlich egal.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji bekommt eine Pause und wird erst in der Schlussphase eingewechselt. Der Schweizer wird fürs Champions-League-Duell am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub Dortmund (live auf blue Sport) geschont. Inter muss gewinnen, wenn es noch etwas werden soll mit einem Platz in den Top 8.

Pisa Michel Aebischer

Bei Pisa steht Aebischer in der Startelf. Nach 70 Minuten hat er Feierabend.

Pisa Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.

AC Milan Ardon Jashari

Das Verfolgerduell zwischen der AS Roma und der AC Milan endet 1:1. Jashari schmort 90 Minuten lang auf der Bank.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame wird nach der Pause eingewechselt und sieht nach einem Foul die Gelbe Karte.

Parma Sascha Britschgi

Britschgi spielt gegen Atalanta durch und zieht bei der 0:4-Pleite wie alle Parma-Spieler einen schwachen Tag ein. Den Penalty, der zum 0:1 führt, verschuldet der Schweizer, als er viel zu ungestüm in den Zweikampf geht.

Bologna Remo Freuler

Bologna veliert bei Genua trotz Pausenführung mit 2:3. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Bologna Simon Sohm

Nach seinem Leihwechsel (von Fiorentina) kommt Sohm bei Bologna zu einem bitteren Debüt: Als Sohm in der 73. Minute eingewechselt wird, führt sein Team mit 2:1 – am Ende geht die Partie doch noch verloren.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partie mit einem Fingerbruch.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis verliert bei Alaves 1:2. Rodriguez kommt nicht zum Zug.

Sevilla Djibril Sow

Wichtiger Sieg für Sevilla: Nach zuletzt vier sieglosen Partien in Folge gibt's zuhause gegen Athletic Bilbao einen 2:1-Erfolg. Sow wird zur Pause ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Er verpasst das Spiel mit einer Oberschenkelverletzung.

Valencia Filip Ugrinic

Den eroberten Stammplatz will er nicht wieder hergeben. Beim 3:2-Sieg gegen Espanyol darf Ugrinic 87 Minuten lang ran, ehe er ausgewechselt wird. Bei den Toren ist er nicht direkt beteiligt.

Valencia Eray Cömert

Cömert darf zum zweiten Mal in dieser Saison in der Liga von Beginn an ran und nutzt seine Chance. Er spielt nicht nur defensiv solid, sondern erzielt auch mit einem Kopfball das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1.

Frankreich

AS Monaco Denis Zakaria

Monaco holt nach vier Pleiten in Folge mal wieder einen Punkt. Mit dem 0:0 gegen Le Havre dürften die Monegassen aber nicht vollends zufrieden sein. Zakaria spielt durch und vergibt in der Schlussphase noch eine Mega-Chance.

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn spielt mal wieder zu null, wird aber auch nicht oft geprüft.

Le Havre Felix Mambimbi

Nach seinem Treffer in der Vorwoche bleibt er diesmal ohne Skorerpunkt und wird nach 65 Minuten ausgewechselt.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient schlägt Rennes 2:0. Die eine oder andere Usicherheit schleicht sich beim Goalie ein, aber Mvogo kann sich auch mehrmals mit starken Paraden auszeichnen. Lorient hat seit dem 2. November nicht mehr verloren und entfernt sich immer weiter von den Abstiegsplätzen.

Stade Rennes Breel Embolo

Sein vermeintlicher Treffer zum 1:1 wird wegen Abseits aberkannt. Ansonsten bleibt Embolo blass und wird nach 80 Minuten ausgewechselt.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille schlägt Lens 3:1, Garcia steht zum wiederholten Mal nicht im Kader. Gut möglich, dass er noch in diesem Winter wechselt.