Sommer rettet Inter mit Glanztat ++ Sierro mit Traumtor ++ Vargas und Embolo treffen

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen fährt zuhause gegen Bochum einen 3:1-Sieg ein. Xhaka leitet den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste mit einem verunglückten Kopfball unfreiwillig ein, macht ansonsten aber ein gutes Spiel. Beim letzten Treffer hat er seine Füsse auf der richtigen Seite im Spiel. Und kurz vor Schluss kann sich der Nati-Captain beinahe noch als Torschütze feiern lassen. Sein Schuss prallt aber gleich an beiden Torpfosten ab.

Dortmund Gregor Kobel

Kobel kann sich beim 3:1-Sieg gegen Mainz mit einer mirakulösen Doppelparade auszeichnen und verhindert so den Anschlusstreffer der Mainzer. Ansonsten wird der Goalie kaum gefordert. In der Schlussphase muss er sich dann doch noch bezwingen lassen, bleibt beim Gegentor aber ohne Abwehrchance.

Mainz 05 Silvan Widmer

Erst zum dritten Mal in dieser Saison darf Widmer von Anfang an spielen. Im linken Mittelfeld ist er gegen Dortmund vor allem mit Defensivaufgaben beschäftigt. Dann taucht er einmal doch ganz vorne auf und hat die Riesenchance aufs 1:2, scheitert aber an Kobel. Nach 66 Minuten wird Widmer ausgewechselt. Auch danach kann Mainz die erste Niederlage seit Ende Januar nicht mehr abwenden.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi befindet sich mit Gladbach im Hoch und hat nach einem 1:0-Sieg gegen Leipzig nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Elvedi macht in der Innenverteidigung einen hervorragenden Job und glänzt um ein Haar auch noch als Torschütze. Sein Kopfball nach einer Ecke landet am Pfosten.

Gladbach Jonas Omlin

Er fällt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus.

Stuttgart Luca Jaquez

Er kommt am Samstag zu seinem Bundesliga-Debüt. Der 21-Jährige wird gegen Frankfurt 13 Minuten vor Schluss eingewechselt, kann die 0:1-Niederlage aber auch nicht mehr verhindern.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder steht erneut nicht im Aufgebot. Der 23-Jährige steht bei Stuttgart auf dem Abstellgleis.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach seiner Roten Karte gegen Kiel am 8. März fehlt Stergiou den Stuttgartern gesperrt. Am Mittwoch beim Pokal-Halbfinal gegen Leipzig dürfte er wieder dabei sein.

Frankfurt Aurèle Amenda

Er kommt gegen Stuttgart erst kurz vor Schluss in die Partie und hilft mit, den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Augsburg Cédric Zesiger

Erstmals überhaupt im neunten Spiel für Augsburg muss Zesiger einen Gegentreffer schlucken. Bitter: Der gepfiffene Handspenalty für Hoffenheim ist höchst umstritten. Davor glänzt Zesiger nicht nur mit einer starken Abwehrleistung, sondern auch mit einem Assist. Mit einer massgeschneiderten Flanke bereitet Zesiger das 1:0 vor. Am Ende steht's 1:1.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi kommt gegen Union Berlin kurz vor Schluss beim Stand von 1:2 zu einem Kurzeinsatz. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity setzt sich im FA Cup gegen Bournemouth mit 2:1 durch und steht im Halbfinal. Akanji fehlt noch immer verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Nach dem Sieg im Ligacup ist für Newcastle am Sonntag feiern angesagt. In einer gigantischen Titelparade feiern die Magpies ihre erste Trophäe seit 1969. Auf dem Platz stehen Schär und Co. am Mittwoch wieder. Dann trifft Newcastle auf Brentford.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter fährt gegen Udinese einen wichtigen 2:1-Sieg ein und behauptet sich so an der Tabellenspitze. Sommer muss gleich mehrmals sein Können unter Beweis stellen, um den Sieg für Inter festzuhalten. Ganz stark ist seine Flugeinlage in der 74. Minute (hier geht's zu den Video-Highlights).

Napoli Noah Okafor

Er kommt beim 2:1-Sieg gegen seinen Stammklub Milan nicht zum Einsatz.

Bologna Michel Aebischer

Bologna kommt in Venedig zu einem 1:0-Sieg und bleibt auf Champions-League-Kurs. Aebischer sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye kommt in der 66. Minute beim Stand von 1:0 ins Spiel. Das ist dann auch das Schlussresultat.

Bologna Remo Freuler

Wegen einer Grippe konnte er in den Nati-Spielen nicht mittun. Nun ist Freuler wieder genesen und spielt bei Bolognas Sieg 74 Minuten lang.

Empoli Nicolas Haas

Haas fällt noch immer verletzt aus. Empoli steckt nach 30 Runden mitten im Abstiegskampf.

Parma Simon Sohm

Im Abstiegskampf steckt auch Parma, das am Montagabend gegen Hellas Verona um wichtige Punkte spielt.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez kehrt in die Startelf zurück und feiert mit Betis den sechsten Sieg in Serie – und das erst noch gegen Stadtrivale Sevilla. Rodriguez spielt als Linksverteidiger durch und hat bei den Toren seine Füsse nicht im Spiel.

Sevilla Ruben Vargas

Sevilla verliert das Derby 1:2. Den einzigen Treffer seines Teams erzielt Vargas gleich selbst. Stark, wie er sich im Strafraum durchsetzt und dann gekonnt mit der Pieke abschliesst.

Sevilla Djibril Sow

Sow, normalerweise eine Fixstarter bei Sevilla, steht nicht im Kader.

Real Valladolid Eray Cömert

Valladolid trabt weiter unaufhaltsam dem Abstieg entgegen. Das 1:2 gegen Real Sociedad ist schon die 21. Niederlage im 29. Saisonspiel. Cömert schmort dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Wie schon vor der Nati-Pause darf Köhn erneut von Beginn an spielen. Und er hält beim 2:1-Sieg gegen Nizza alles, was er halten muss. Beim Gegentor ist er machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt beim souveränen Sieg im zentralen Mittelfeld durch. Einen Skorerpunkt bucht er nicht.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo holt zu Beginn des Spiels einen Penalty heraus, den Teamkollege Biereth verschiesst. Später glänzt er selber als Torschütze und schiesst Monaco damit zum Sieg. Hier geht's zum den Highlights.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille verliert gegen Stade Reims 1:3 und damit schon zum dritten Mal in Folge. Garcia kommt erst elf Minuten vor dem Schlusspfiff in die Partie und kann die Wende auch nicht mehr herbeiführen.

Toulouse Vincent Sierro

Mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:3 lässt Sierro Toulouse gegen Brest noch einmal hoffen. Am Ende verlieren seine Farben aber klar mit 2:4.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Er wird eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 3:1 für Brest eingewechselt.

Montpellier Becir Omeragic

Bei der 0:1-Niederlage gegen Auxerre fehlt Omeragic verletzt. Montpellier ist Tabellenletzter und droht abzusteigen.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Wird beim 3:0-Sieg von Benfica gegen Gil Vicente ohne Torbeteiligung in der 58. Minute ausgewechselt – wegen taktischer Umstellung. Benfica bleibt im Titelrennen der Primeira Liga.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fehlt weiterhin verletzt. Sein Team schlägt die Go Ahead Eagles 3:2.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Beim 0:3 gegen Sparta Rotterdam über 90 Minuten im Einsatz – ohne grossen Einfluss auf das Spiel.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Der Stürmer fehlt den Bulgaren wegen einer Muskelzerrung. Sein letztes Spiel bestritt der 28-Jährige vor der langen Winterpause Mitte Dezember. Ohne Duah verliert Ludogorets gegen Loko Plovdiv 0:1.

Brügge Ardon Jashari

Play-off-Zeit in Belgien. Ardon Jashari spielt beim 2:0-Sieg gegen Anderlecht durch.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Verpasst das 2:2 gegen KV Mechelen verletzungsbedingt (Wade).

KAA Gent Franck Surdez

Gent geht gegen Genk 0:4 unter. Franck Surdez bleibt ohne Einsatz.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mit einer 0:2-Niederlage gegen Bröndby verliert Midtjylland Punkte, um den ersten Platz zu behalten. Mbabu wird nach 67 Minuten aus dem Spiel genommen.

Burgos CF (La Liga 2) Gabriel Barès

Burgos spielt gegen CD Eldense 0:0 – Barès bleibt ohne Einsatz.

Orange County (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Greift erst nächstes Wochenende wieder ins Geschehen ein.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Spielt durch beim 1:1-Unentschieden gegen Wolfsberger AC – solide Leistung in der Defensive.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Nach starker Nati-Leistung erneut souverän: 2:1-Sieg gegen Grenoble, zweiter Erfolg in Folge mit Lorient.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

90 Minuten beim 0:0 gegen Elversberg – mitverantwortlich für die weisse Weste. Der HSV muss die Tabellenführung abgeben.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Bleibt im Spiel gegen Elversberg ohne Einsatzminuten.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Steht beim 3:1-Sieg von Kaiserslautern über 90 Minuten auf dem Platz – starke Reaktion des Teams nach dem 3:5 zuvor.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Karlsruhe verliert 1:3 gegen Hertha BSC – Hunziker fehlt weiter verletzungsbedingt (Hüfte).

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Beim 3:3-Thriller gegen Greuther Fürth über die volle Distanz im Einsatz. Bei den Toren hat er seine Füsse nicht im Spiel.

Greuther Fürth Noah Loosli

Die Mitte der Fürth-Verteidigung im 3:3 gegen Schalke. Spielt durch.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Siegt mit seinem Team gegen Darmstadt 2:1, sieht in der 69. Minute Gelb wegen Spielverzögerung.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Fester Bestandteil der Abwehr beim 2:1-Sieg gegen Paderborn. Köln übernimmt die Tabellenführung.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Weiterhin ohne Einsatzminuten bei Köln – steht dennoch im Kader.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Nicht im Aufgebot beim Spiel gegen Stoke City.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Steht beim 2:2 gegen Swansea City im Kader, aber ohne Einsatz.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Kommt nach einer Verletzung eines Mitspielers ins Spiel – 11 Minuten Einsatzzeit beim 1:1 gegen Montréal.

St. Louis CITY Roman Bürki

Fehlt weiterhin mit Handbruch – drittes Spiel in Folge nicht im Kader. Seine Kollegen von St. Louis verlieren gegen Austin 0:1.

Seattle Stefan Frei

Seattles Captain kassiert ein Gegentor, rettet mit starken Paraden ein 1:1 gegen LA Galaxy.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Markiert gegen Jedinstvo sein 5. Saisontor und wird in der 80. Minute ausgewechselt.

NK Osijek Petar Pusic

Denkwürdiger Auftritt von Pusic gegen NK Astra 1961. Zur Pause wird er beim Stand von 0:1 eingewechselt, gibt dann den Assist zum Ausgleich und fliegt in der Nachspielzeit nach einer Rudelbildung noch mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz davor kassiert Osijek das Gegentor zum 1:2.

NK Osijek Kemal Ademi

Er kommt bei der 1:2-Niederlage gegen NK Astra 1961 erst kurz vor Spielende in die Partie.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Malere ist in Topform! Ein Tor und ein Assist beim 2:0-Sieg gegen CC Yatai.

Chengdu Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

Beim 1:1 gegen BJ Guoan mit 87 Minuten Einsatzzeit. Erste Gelbe der Saison nach 20 Minuten.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Steht mit Universitatea Cluj in der Meisterrunde. Am Montag kommt's zum Stadtduell gegen CFR Cluj.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Beim 2:1-Sieg von Vasco da Gama gegen Santos nicht im Aufgebot.

Al-Nasr Haris Seferovic

Er kommt gegen Al-Bataeh nur zu einem Kurzeinsatz und kann die 0:1-Niederlage nicht verhindern.

Otelul Galati Martin Angha

Angha kämpft mit Galati in Rumänien gegen den Abstieg. Am Montagabend kommt's zum Duell gegen Buzau.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Er greift mit Al-Qadsiah erst nächstes Wochenende wieder ins Geschehen ein.

Boca Juniors Lucas Blondel

Startelfeinsatz für Boca Juniors, wird zur Pause ausgewechselt. 0:2-Niederlage gegen Estudiantes.