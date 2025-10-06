Sevilla - Barcelona 4:1 LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26 05.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Steht beim 1:1-Remis gegen RB Leipzig wie gewohnt im Tor des BVB. Beim einzigen Gegentor kann er gegen den Schuss aus kürzester Distanz von Christoph Baumgartner nichts anrichten.

Gladbach Nico Elvedi

Ist in der Innenverteidigung gesetzt und spielt auch beim 0:0 gegen Freiburg durch. Mehr als eine Gelbe Karte lässt er sich nicht zuschulden kommen.

Gladbach Jonas Omlin

Spielt auch in den Gedanken von Interimscoach Eugen Polanski keine Rolle und sitzt gegen Freiburg einmal mehr nur auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Steht zwar im Kader, muss gegen den HSV allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison 90 Minuten lang die Bank drücken.

Augsburg Cédric Zesiger

Beim 3:1-Sieg des FC Augsburg über Wolfsburg muss Zesiger lange auf der Bank ausharren. Er kommt in der 84. Minute ins Spiel für die Schlussphase.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder erlebt einen anderen Nachmittag als sein Teamkollege Zesiger. Er spielt beim 3:1-Sieg über Wolfsburg durch und steuert beim dritten Augsburger Tor einen Assist bei.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Muss nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln und tut dies erneut in der 2. Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Bundesliga. Stergiou spielt 63 Minuten gegen Hoffenheim II als Rechtsverteidiger.

Stuttgart Luca Jaquez

Der Masken-Mann steht bei den Stuttgarter erneut in der Startelf und spielt beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim bis in der 56. Minute.

Frankfurt Aurèle Amenda

Erlebt die 0:3-Niederlage seiner Eintracht gegen die Bayern von der Bank aus.

HSV Miro Muheim

Ist im Mittelfeld bei Aufsteiger HSV gesetzt und spielt auch beim 4:0-Sieg gegen Mainz durch.

HSV Silvan Hefti

Laboriert weiter an einer Hüftverletzung.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Wird in der Pause eingewechselt und verhilft seinem Team, den 1:0-Sieg gegen St. Pauli über die Zeit zu bringen.

Freiburg Johan Manzambi

Der bald 20-Jährige kehrt gegen Gladbach nach einer Rotsperre zurück in den Kader. Er wird in der Pause eingewechselt, kann am 0:0 auch nichts mehr ändern.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Steht zum fünften Mal in Folge nicht im Kader der Freiburger.

1. FC Köln Joël Schmied

Gehört zum vierten Mal in Folge zum Stammpersonal des 1. FC Köln. Beim 1:0-Sieg in Hoffenheim spielt Schmied die 90 Minuten durch.

England

Sunderland Granit Xhaka

Führt sein Team auch gegen Manchester United als Captain aufs Feld und dirigiert wie gewohnt das Mittelfeld. Bei der 0:2-Niederlage wird er in der 76. Minute verwarnt, kann die Niederlage auch nicht abwenden.

Newcastle Fabian Schär

Steht nach seinem Brummschädel, den er sich in der Champions League gegen Barcelona zuzog, auch in der Meisterschaft im Kader. Zu einem Einsatz reicht es beim 2:0-Sieg über Nottingham noch nicht.

Leeds United Noah Okafor

Der 25-Jährige scheint definitiv bei Leeds angekommen zu sein. Zwei Wochen nach seinem Premierentreffer trifft er auch gegen Tottenham. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 reicht am Ende nicht für Punkte, kassiert Leeds in der 2. Halbzeit noch das 1:2. Okafor holt sich in der 64. Minute noch die Gelbe Karte ab. Er wird in der 79. Minute ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Steht gegen Newcastle einmal mehr in der Startelf, hat allerdings wie das gesamte Team einen schweren Stand. Er muss nach 64 Minuten runter.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Nachdem Sommer in der Meisterschaft zweimal zuschauen musste, kam er unter der Woche in der Champions League gegen Slavia Prag zum Einsatz und hielt die Null. Am Wochenende durfte der Torhüter dann auch wieder in der Serie A ran. Gegen Cremonese lässt er sich kurz vor dem Ende bezwingen. Bei einer Flanke von links bleibt er auf der Linie kleben und wird dann zwischen den Beinen erwischt. Seine Vorderleute lassen Torschütze Federico Bonazzoli am rechten Pfosten gewähren.

Inter Mailand Manuel Akanji

Mausert sich bei Inter vermehrt zum Abwehrchef. Der 30-Jährige spielt beim 4:1-Sieg gegen Cremonese einmal mehr in der Innenverteidigung durch und erhält auch von der italienischen Sportzeitung «Gazzetta» Lob: «An ihm kommt nichts vorbei.»

Bologna Remo Freuler

Führt sein Team gegen Pisa als Captain aufs Feld und zum 4:0-Sieg. Macht im Mittelfeld wie gewohnt alles dicht.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist wartet noch auf seinen ersten Saisoneinsatz für Genua.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus.

AC Milan Zachary Athekame

Muss beim 0:0-Remis gegen Juventus über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.

Fiorentina Simon Sohm

Fehlt bei der 1:2-Niederlage der Fiorentina gegen die Roma wegen Fersensporn. Aus diesem Grund rückt er auch nicht in die Nati ein.

Pisa Michel Aebischer

Verpasst das Spiel gegen seinen Stammverein Bologna aufgrund einer Adduktorenverletzung.

Pisa Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa aktuell verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Kommt gegen Lecce zum zweiten Einsatz in der Serie A. Er wird in der Pause beim Stand von 0:1 eingewechselt und kann am Resultat nichts ändern.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielt gegen Espanyol durch und läuft wie gewohnt den linken Flügel rauf und runter. Er liefert die punktgenaue Flanke zum zwischenzeitlichen 1:1. Kurz vor dem Schlusspfiff hält Betis-Torhüter Pau López einen Penalty und sichert seinem Team den 2:1-Sieg.

Rodriguez liefert die Flanke zum 1:1 251005_Betis-AMBI.mp4 06.10.2025

Sevilla Djibril Sow

Steht gegen Barcelona bis in der 61. Minute auf dem Platz und setzt in der Vorwärtsbewegung immer wieder Akzente.

Sevilla Ruben Vargas

Steht wie Sow in der Startelf und sorgt in der Barça-Abwehr für Furore. Startet beim 2:0 im richtigen Moment, ohne ins Abseits zu laufen und liefert den perfekten Assist für Isaac Romero. Wird in 73. Minute ausgewechselt und sieht zu, wie seine Teamkollegen das 4:1 über die Zeit bringen.

Vargas liefert den Assist zum 2:0 06.10.2025

Valencia Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Muss bei der 1:2-Niederlage gegen Girona einmal mehr zusehen.

Valencia Filip Ugrinic

Leistet seinem Landsmann auf der Ersatzbank Gesellschaft.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Weil Stammtorhüter Lukas Hradecky weiter verletzungsbedingt ausfällt, darf Köhn auch beim 2:2 gegen Nizza ran. Er lässt sich beim 0:1 von einem Mitspieler irritieren, der bei einem Schuss von der Strafraumgrenze noch den Kopf hinhalten will, diesen dann aber zurückzieht. Beim 0:2 wird er vom Punkt bezwungen.

AS Monaco Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain zur Pause.

Stade Rennes Breel Embolo

Spielt beim Auswärtsspiel bei Le Havre durch und erzielt seinen ersten Treffer im Dress von Stade Rennes. Sein 1:0 reicht nicht, um über ein 2:2-Remis zu kommen.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia macht es sich beim 3:0-Sieg über Metz für 90 Minuten auf der Bank gemütlich.

Lorient Yvon Mvogo

Steht beim 0:2 gegen Paris FC auf dem Platz und kann bei den beiden Gegentreffern nichts anrichten.

Le Havre Felix Mambimbi

Spielt am linken Flügel bis in der 63. Minute. Er wartet weiter auf seinen ersten Ligue-1-Treffer.

