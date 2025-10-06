  1. Privatkunden
Söldner-Check Sommer zurück in der Startelf ++ Vargas glänzt gegen Barça ++ Okafor trifft erneut

Patrick Lämmle

6.10.2025

Sevilla - Barcelona 4:1

Sevilla - Barcelona 4:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Andreas Lunghi

06.10.2025, 13:23

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Steht beim 1:1-Remis gegen RB Leipzig wie gewohnt im Tor des BVB. Beim einzigen Gegentor kann er gegen den Schuss aus kürzester Distanz von Christoph Baumgartner nichts anrichten.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Ist in der Innenverteidigung gesetzt und spielt auch beim 0:0 gegen Freiburg durch. Mehr als eine Gelbe Karte lässt er sich nicht zuschulden kommen.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Spielt auch in den Gedanken von Interimscoach Eugen Polanski keine Rolle und sitzt gegen Freiburg einmal mehr nur auf der Bank.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Steht zwar im Kader, muss gegen den HSV allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison 90 Minuten lang die Bank drücken.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Beim 3:1-Sieg des FC Augsburg über Wolfsburg muss Zesiger lange auf der Bank ausharren. Er kommt in der 84. Minute ins Spiel für die Schlussphase.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder erlebt einen anderen Nachmittag als sein Teamkollege Zesiger. Er spielt beim 3:1-Sieg über Wolfsburg durch und steuert beim dritten Augsburger Tor einen Assist bei.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Muss nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln und tut dies erneut in der 2. Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Bundesliga. Stergiou spielt 63 Minuten gegen Hoffenheim II als Rechtsverteidiger.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Der Masken-Mann steht bei den Stuttgarter erneut in der Startelf und spielt beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim bis in der 56. Minute.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Erlebt die 0:3-Niederlage seiner Eintracht gegen die Bayern von der Bank aus.

 

HSV

Miro Muheim

Ist im Mittelfeld bei Aufsteiger HSV gesetzt und spielt auch beim 4:0-Sieg gegen Mainz durch.

 

HSV

Silvan Hefti

Laboriert weiter an einer Hüftverletzung.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Wird in der Pause eingewechselt und verhilft seinem Team, den 1:0-Sieg gegen St. Pauli über die Zeit zu bringen.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Der bald 20-Jährige kehrt gegen Gladbach nach einer Rotsperre zurück in den Kader. Er wird in der Pause eingewechselt, kann am 0:0 auch nichts mehr ändern.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Steht zum fünften Mal in Folge nicht im Kader der Freiburger.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Gehört zum vierten Mal in Folge zum Stammpersonal des 1. FC Köln. Beim 1:0-Sieg in Hoffenheim spielt Schmied die 90 Minuten durch.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Führt sein Team auch gegen Manchester United als Captain aufs Feld und dirigiert wie gewohnt das Mittelfeld. Bei der 0:2-Niederlage wird er in der 76. Minute verwarnt, kann die Niederlage auch nicht abwenden.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Steht nach seinem Brummschädel, den er sich in der Champions League gegen Barcelona zuzog, auch in der Meisterschaft im Kader. Zu einem Einsatz reicht es beim 2:0-Sieg über Nottingham noch nicht.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Der 25-Jährige scheint definitiv bei Leeds angekommen zu sein. Zwei Wochen nach seinem Premierentreffer trifft er auch gegen Tottenham. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 reicht am Ende nicht für Punkte, kassiert Leeds in der 2. Halbzeit noch das 1:2. Okafor holt sich in der 64. Minute noch die Gelbe Karte ab. Er wird in der 79. Minute ausgewechselt.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Steht gegen Newcastle einmal mehr in der Startelf, hat allerdings wie das gesamte Team einen schweren Stand. Er muss nach 64 Minuten runter.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Nachdem Sommer in der Meisterschaft zweimal zuschauen musste, kam er unter der Woche in der Champions League gegen Slavia Prag zum Einsatz und hielt die Null. Am Wochenende durfte der Torhüter dann auch wieder in der Serie A ran. Gegen Cremonese lässt er sich kurz vor dem Ende bezwingen. Bei einer Flanke von links bleibt er auf der Linie kleben und wird dann zwischen den Beinen erwischt. Seine Vorderleute lassen Torschütze Federico Bonazzoli am rechten Pfosten gewähren.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Mausert sich bei Inter vermehrt zum Abwehrchef. Der 30-Jährige spielt beim 4:1-Sieg gegen Cremonese einmal mehr in der Innenverteidigung durch und erhält auch von der italienischen Sportzeitung «Gazzetta» Lob: «An ihm kommt nichts vorbei.»

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Führt sein Team gegen Pisa als Captain aufs Feld und zum 4:0-Sieg. Macht im Mittelfeld wie gewohnt alles dicht.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist wartet noch auf seinen ersten Saisoneinsatz für Genua.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Muss beim 0:0-Remis gegen Juventus über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Fehlt bei der 1:2-Niederlage der Fiorentina gegen die Roma wegen Fersensporn. Aus diesem Grund rückt er auch nicht in die Nati ein.

 

Pisa

Michel Aebischer

Verpasst das Spiel gegen seinen Stammverein Bologna aufgrund einer Adduktorenverletzung.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa aktuell verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Kommt gegen Lecce zum zweiten Einsatz in der Serie A. Er wird in der Pause beim Stand von 0:1 eingewechselt und kann am Resultat nichts ändern.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Spielt gegen Espanyol durch und läuft wie gewohnt den linken Flügel rauf und runter. Er liefert die punktgenaue Flanke zum zwischenzeitlichen 1:1. Kurz vor dem Schlusspfiff hält Betis-Torhüter Pau López einen Penalty und sichert seinem Team den 2:1-Sieg.

Rodriguez liefert die Flanke zum 1:1

Rodriguez liefert die Flanke zum 1:1

251005_Betis-AMBI.mp4

06.10.2025

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Steht gegen Barcelona bis in der 61. Minute auf dem Platz und setzt in der Vorwärtsbewegung immer wieder Akzente.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Steht wie Sow in der Startelf und sorgt in der Barça-Abwehr für Furore.  Startet beim 2:0 im richtigen Moment, ohne ins Abseits zu laufen und liefert den perfekten Assist für Isaac Romero. Wird in 73. Minute ausgewechselt und sieht zu, wie seine Teamkollegen das 4:1 über die Zeit bringen.

Vargas liefert den Assist zum 2:0

Vargas liefert den Assist zum 2:0

06.10.2025

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Muss bei der 1:2-Niederlage gegen Girona einmal mehr zusehen.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Leistet seinem Landsmann auf der Ersatzbank Gesellschaft.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Weil Stammtorhüter Lukas Hradecky weiter verletzungsbedingt ausfällt, darf Köhn auch beim 2:2 gegen Nizza ran. Er lässt sich beim 0:1 von einem Mitspieler irritieren, der bei einem Schuss von der Strafraumgrenze noch den Kopf hinhalten will, diesen dann aber zurückzieht. Beim 0:2 wird er vom Punkt bezwungen.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain zur Pause.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Spielt beim Auswärtsspiel bei Le Havre durch und erzielt seinen ersten Treffer im Dress von Stade Rennes. Sein 1:0 reicht nicht, um über ein 2:2-Remis zu kommen.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Garcia macht es sich beim 3:0-Sieg über Metz für 90 Minuten auf der Bank gemütlich.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Steht beim 0:2 gegen Paris FC auf dem Platz und kann bei den beiden Gegentreffern nichts anrichten.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Spielt am linken Flügel bis in der 63. Minute. Er wartet weiter auf seinen ersten Ligue-1-Treffer.

