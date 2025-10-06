Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Steht beim 1:1-Remis gegen RB Leipzig wie gewohnt im Tor des BVB. Beim einzigen Gegentor kann er gegen den Schuss aus kürzester Distanz von Christoph Baumgartner nichts anrichten.
Gladbach
Nico Elvedi
Ist in der Innenverteidigung gesetzt und spielt auch beim 0:0 gegen Freiburg durch. Mehr als eine Gelbe Karte lässt er sich nicht zuschulden kommen.
Gladbach
Jonas Omlin
Spielt auch in den Gedanken von Interimscoach Eugen Polanski keine Rolle und sitzt gegen Freiburg einmal mehr nur auf der Bank.
Mainz 05
Silvan Widmer
Steht zwar im Kader, muss gegen den HSV allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison 90 Minuten lang die Bank drücken.
Augsburg
Cédric Zesiger
Beim 3:1-Sieg des FC Augsburg über Wolfsburg muss Zesiger lange auf der Bank ausharren. Er kommt in der 84. Minute ins Spiel für die Schlussphase.
Augsburg
Fabian Rieder
Rieder erlebt einen anderen Nachmittag als sein Teamkollege Zesiger. Er spielt beim 3:1-Sieg über Wolfsburg durch und steuert beim dritten Augsburger Tor einen Assist bei.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Muss nach seiner Verletzung Spielpraxis sammeln und tut dies erneut in der 2. Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Bundesliga. Stergiou spielt 63 Minuten gegen Hoffenheim II als Rechtsverteidiger.
Stuttgart
Luca Jaquez
Der Masken-Mann steht bei den Stuttgarter erneut in der Startelf und spielt beim 1:0-Sieg gegen Heidenheim bis in der 56. Minute.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Erlebt die 0:3-Niederlage seiner Eintracht gegen die Bayern von der Bank aus.
HSV
Miro Muheim
Ist im Mittelfeld bei Aufsteiger HSV gesetzt und spielt auch beim 4:0-Sieg gegen Mainz durch.
HSV
Silvan Hefti
Laboriert weiter an einer Hüftverletzung.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Wird in der Pause eingewechselt und verhilft seinem Team, den 1:0-Sieg gegen St. Pauli über die Zeit zu bringen.
Freiburg
Johan Manzambi
Der bald 20-Jährige kehrt gegen Gladbach nach einer Rotsperre zurück in den Kader. Er wird in der Pause eingewechselt, kann am 0:0 auch nichts mehr ändern.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Steht zum fünften Mal in Folge nicht im Kader der Freiburger.
1. FC Köln
Joël Schmied
Gehört zum vierten Mal in Folge zum Stammpersonal des 1. FC Köln. Beim 1:0-Sieg in Hoffenheim spielt Schmied die 90 Minuten durch.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Führt sein Team auch gegen Manchester United als Captain aufs Feld und dirigiert wie gewohnt das Mittelfeld. Bei der 0:2-Niederlage wird er in der 76. Minute verwarnt, kann die Niederlage auch nicht abwenden.
Newcastle
Fabian Schär
Steht nach seinem Brummschädel, den er sich in der Champions League gegen Barcelona zuzog, auch in der Meisterschaft im Kader. Zu einem Einsatz reicht es beim 2:0-Sieg über Nottingham noch nicht.
Leeds United
Noah Okafor
Der 25-Jährige scheint definitiv bei Leeds angekommen zu sein. Zwei Wochen nach seinem Premierentreffer trifft er auch gegen Tottenham. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 reicht am Ende nicht für Punkte, kassiert Leeds in der 2. Halbzeit noch das 1:2. Okafor holt sich in der 64. Minute noch die Gelbe Karte ab. Er wird in der 79. Minute ausgewechselt.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Steht gegen Newcastle einmal mehr in der Startelf, hat allerdings wie das gesamte Team einen schweren Stand. Er muss nach 64 Minuten runter.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seinem Kreuzbandriss noch eine Weile aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Nachdem Sommer in der Meisterschaft zweimal zuschauen musste, kam er unter der Woche in der Champions League gegen Slavia Prag zum Einsatz und hielt die Null. Am Wochenende durfte der Torhüter dann auch wieder in der Serie A ran. Gegen Cremonese lässt er sich kurz vor dem Ende bezwingen. Bei einer Flanke von links bleibt er auf der Linie kleben und wird dann zwischen den Beinen erwischt. Seine Vorderleute lassen Torschütze Federico Bonazzoli am rechten Pfosten gewähren.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Mausert sich bei Inter vermehrt zum Abwehrchef. Der 30-Jährige spielt beim 4:1-Sieg gegen Cremonese einmal mehr in der Innenverteidigung durch und erhält auch von der italienischen Sportzeitung «Gazzetta» Lob: «An ihm kommt nichts vorbei.»
Bologna
Remo Freuler
Führt sein Team gegen Pisa als Captain aufs Feld und zum 4:0-Sieg. Macht im Mittelfeld wie gewohnt alles dicht.
Genua
Benjamin Siegrist
Siegrist wartet noch auf seinen ersten Saisoneinsatz für Genua.
AC Milan
Ardon Jashari
Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus.
AC Milan
Zachary Athekame
Muss beim 0:0-Remis gegen Juventus über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.
Fiorentina
Simon Sohm
Fehlt bei der 1:2-Niederlage der Fiorentina gegen die Roma wegen Fersensporn. Aus diesem Grund rückt er auch nicht in die Nati ein.
Pisa
Michel Aebischer
Verpasst das Spiel gegen seinen Stammverein Bologna aufgrund einer Adduktorenverletzung.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon fehlt Pisa aktuell verletzungsbedingt.
Parma
Sascha Britschgi
Kommt gegen Lecce zum zweiten Einsatz in der Serie A. Er wird in der Pause beim Stand von 0:1 eingewechselt und kann am Resultat nichts ändern.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Spielt gegen Espanyol durch und läuft wie gewohnt den linken Flügel rauf und runter. Er liefert die punktgenaue Flanke zum zwischenzeitlichen 1:1. Kurz vor dem Schlusspfiff hält Betis-Torhüter Pau López einen Penalty und sichert seinem Team den 2:1-Sieg.
Sevilla
Djibril Sow
Steht gegen Barcelona bis in der 61. Minute auf dem Platz und setzt in der Vorwärtsbewegung immer wieder Akzente.
Sevilla
Ruben Vargas
Steht wie Sow in der Startelf und sorgt in der Barça-Abwehr für Furore. Startet beim 2:0 im richtigen Moment, ohne ins Abseits zu laufen und liefert den perfekten Assist für Isaac Romero. Wird in 73. Minute ausgewechselt und sieht zu, wie seine Teamkollegen das 4:1 über die Zeit bringen.
Valencia
Eray Cömert
Der Innenverteidiger wartet nach wie vor geduldig auf seine Chance. Muss bei der 1:2-Niederlage gegen Girona einmal mehr zusehen.
Valencia
Filip Ugrinic
Leistet seinem Landsmann auf der Ersatzbank Gesellschaft.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Weil Stammtorhüter Lukas Hradecky weiter verletzungsbedingt ausfällt, darf Köhn auch beim 2:2 gegen Nizza ran. Er lässt sich beim 0:1 von einem Mitspieler irritieren, der bei einem Schuss von der Strafraumgrenze noch den Kopf hinhalten will, diesen dann aber zurückzieht. Beim 0:2 wird er vom Punkt bezwungen.
AS Monaco
Denis Zakaria
Eine Adduktorenverletzung zwingt den Monaco-Captain zur Pause.
Stade Rennes
Breel Embolo
Spielt beim Auswärtsspiel bei Le Havre durch und erzielt seinen ersten Treffer im Dress von Stade Rennes. Sein 1:0 reicht nicht, um über ein 2:2-Remis zu kommen.
Marseille
Ulisses Garcia
Garcia macht es sich beim 3:0-Sieg über Metz für 90 Minuten auf der Bank gemütlich.
Lorient
Yvon Mvogo
Steht beim 0:2 gegen Paris FC auf dem Platz und kann bei den beiden Gegentreffern nichts anrichten.
Le Havre
Felix Mambimbi
Spielt am linken Flügel bis in der 63. Minute. Er wartet weiter auf seinen ersten Ligue-1-Treffer.