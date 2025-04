Yann Sommer trifft mit Inter Mailand auf seine ehemaligen Teamkollegen von Bayern München Keystone

Inter-Goalie Yann Sommer trifft im Viertelfinal der Champions League auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Bayern München. Arsenal und Real wollen die Königsklasse nutzen, Enttäuschungen zu verarbeiten.

Keystone-SDA SDA

Für Sommer ist es ein Wiedersehen mit dem Verein, mit dem er 2023 deutscher Meister wurde. Damals war der Schweizer Goalie in der Winterpause nach achteinhalb titellosen Jahren bei Borussia Mönchengladbach zu den Münchnern gewechselt und hatte in der Rückrunde in Abwesenheit des verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer alle 25 Pflichtspiele bestritten. Ausser der Meisterschale sprang jedoch kein weiterer Titelgewinn heraus. Nach einem halben Jahr und der sich abzeichnenden Rückkehr Neuers folgte der Abschied und Sommer wechselte nach Mailand. Mit Inter könnte der 36-Jährige nun seinem Ex-Klub das erhoffte «Finale dahoam» vermiesen.

2010 standen sich die Bayern und Inter im Final in Madrid gegenüber. Damals sicherten sich die Italiener dank eines 2:0-Erfolgs den Titel. Der aktuelle Leader der Serie A ist seit Mitte Februar ungeschlagen und dürfte für die Münchner keine einfach zu überwindende Hürde sein.

Im zweiten Viertelfinal vom Dienstag empfängt Arsenal Titelverteidiger Real Madrid. Beide europäischen Schwergewichte mussten am Wochenende Rückschläge hinnehmen im Kampf um die Meisterschaft. Real musste Barcelona nach der überraschenden Niederlage gegen Valencia um vier Punkte davonziehen lassen. Und Arsenal verpasste es nach dem 1:1 gegen Everton, mehr Druck auf den überlegenen Tabellenführer Liverpool auszuüben, der überraschend gegen Fulham verlor. Der Vorsprung der Reds beträgt immer noch elf Punkte.

Insofern präsentiert sich die Champions League für beide Teams als willkommene Chance, eine sich anbahnende Enttäuschung in der nationalen Meisterschaft aufzufangen.