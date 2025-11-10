  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lohnausfall Die FIFA richtet Sonderfonds für Profis ein

SDA

10.11.2025 - 12:43

Die FIFA greift Profis mit Lohnausfall mit einem Fonds unter die Arme.
Die FIFA greift Profis mit Lohnausfall mit einem Fonds unter die Arme.
Bild: Keystone

Die FIFA will von ausbleibenden Gehaltszahlungen betroffenen Fussballprofis künftig mit einem Sonderfonds helfen. Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt der Weltverband 20 Millionen Dollar zur Verfügung.

Keystone-SDA

10.11.2025, 12:43

10.11.2025, 12:57

Die Einzelheiten für die neue Geldquelle wollen die Zuständigen der FIFA in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festlegen. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler wegen finanziellen Problemen ihrer Arbeitgeber auf ihren Lohn verzichten müssen.

Bei einem Treffen in Rabat in Marokko, an dem auch 30 Spielergewerkschaften von fünf Kontinenten teilnahmen, ging es zudem um Massnahmen zur Verbesserung von Spielerwohl und Arbeitsbedingungen. In diesem Zusammenhang sollen Mindeststandards gelten.

So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen zwei Saisons liegen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in FIFA-Ausschüssen.

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein

Videos aus dem Ressort

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go!

14.07.2023

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Qualifikation. Die Schweiz mit allen Trümpfen in der Hand

WM-QualifikationDie Schweiz mit allen Trümpfen in der Hand

Söldner-Check. Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub

Söldner-CheckBritschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub

MLS. Messi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

MLSMessi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals