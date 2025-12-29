Jaouen Hadjam knickt bei einem Zweikampf mit Gustavo Sangare um. Keystone

In einer bislang schwierigen Saison gehört Jaouen Hadjam zu den besten Spielern der Young Boys. Jetzt droht der offensivstarke Linksverteidiger aber auszufallen. Am Afrika-Cup wurde es verletzt ausgewechselt.

Beim 1:0-Sieg von Algerien gegen Burkina Faso stand Hadjam in der Startelf des Teams von Vladimir Petkovic, musste aber bereits in der 13. Minute vom Feld. In den Startminuten war er bei einem Zweikampf unglücklich umgeknickt, versuchte zunächst noch weiterzuspielen, doch musste sich dann auswechseln lassen.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Jaouen Hadjam, Cezayir-Burkina Faso maçında sert bir müdahale sonrası sakatlandı.



Tedavisinin ardından sahaya dönüp durumunu denemek istedi ancak birkaç dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyundan çıktı. pic.twitter.com/73a5U67cTx — Dolmabahçe Post (@DolmabahcePost) December 28, 2025

Wie schwer sich der 22-Jährige verletzt hat und ob er am Afrika-Cup nochmals eingesetzt werden kann, ist noch unklar. Die Young Boys hoffen, dass ihr Linksverteidiger Mitte Januar wieder zur Verfügung stehen wird. Am 17. Januar startet YB gegen Lausanne in die Rückrunde.

Mittlerweile hat sich Hadjam auf Instagram zu Wort gemeldet. In seiner Story schreibt er: «Dieses Trikot ist alle Opfer wert. Auch wenn ich verletzt bin, bleibt mein Herz auf dem Spielfeld bei der Mannschaft und dem algerischen Volk. Die Arbeit hat bereits begonnen, um stärker zurückzukommen.»