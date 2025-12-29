  1. Privatkunden
Beim Afrika-Cup verletzt Sorgen für YB um Jaouen Hadjam

Jan Arnet

29.12.2025

Jaouen Hadjam knickt bei einem Zweikampf mit Gustavo Sangare um.
Jaouen Hadjam knickt bei einem Zweikampf mit Gustavo Sangare um.
Keystone

In einer bislang schwierigen Saison gehört Jaouen Hadjam zu den besten Spielern der Young Boys. Jetzt droht der offensivstarke Linksverteidiger aber auszufallen. Am Afrika-Cup wurde es verletzt ausgewechselt.

Jan Arnet

29.12.2025, 11:06

29.12.2025, 11:08

Beim 1:0-Sieg von Algerien gegen Burkina Faso stand Hadjam in der Startelf des Teams von Vladimir Petkovic, musste aber bereits in der 13. Minute vom Feld. In den Startminuten war er bei einem Zweikampf unglücklich umgeknickt, versuchte zunächst noch weiterzuspielen, doch musste sich dann auswechseln lassen.

Wie schwer sich der 22-Jährige verletzt hat und ob er am Afrika-Cup nochmals eingesetzt werden kann, ist noch unklar. Die Young Boys hoffen, dass ihr Linksverteidiger Mitte Januar wieder zur Verfügung stehen wird. Am 17. Januar startet YB gegen Lausanne in die Rückrunde.

Mittlerweile hat sich Hadjam auf Instagram zu Wort gemeldet. In seiner Story schreibt er: «Dieses Trikot ist alle Opfer wert. Auch wenn ich verletzt bin, bleibt mein Herz auf dem Spielfeld bei der Mannschaft und dem algerischen Volk. Die Arbeit hat bereits begonnen, um stärker zurückzukommen.»

Instagram/jaouen.h3

