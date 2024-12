Muss Adieu sagen: Russell Martin Keystone

Southampton, das Schlusslicht der Premier League, entlässt noch am Sonntag nach der 0:5-Niederlage gegen Tottenham den Trainer Russell Martin.

Keystone-SDA SDA

Der Coach war im Juni 2023 zu Southampton gestossen und führte den Klub in die Premier League. Im Oberhaus lief es aber nicht nach Wunsch: Die Mannschaft von der Südküste musste am Sonntag in der Meisterschaft die 13. Niederlage im 16. Spiel hinnehmen.