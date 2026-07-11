Ruben Vargas kann auch im WM-Viertelfinal gegen Argentinien nicht von Beginn an spielen. Dafür steht Djibril Sow in der Startaufstellung.

Ruben Vargas sitzt im WM-Viertelfinal gegen Argentinien zunächst auf der Ersatzbank

Vargas hatte sich vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien leicht verletzt. In diesem Spiel wurde er eingewechselt und schoss die Schweiz mit seinem verwandelten Penalty in den Viertelfinal. In diesem muss der Luzerner erneut zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Das gilt auch für Ardon Jashari, der gegen Kolumbien noch in der Startelf gestanden hatte. In der Offensive setzt Murat Yakin auf Dan Ndoye, Fabian Rieder, Djibril Sow und Sturmspitze Breel Embolo. Offen ist, ob Sow oder Rieder – beides zentrale Mittelfeldspieler – auf dem Flügel zum Einsatz kommt.

Ansonsten gibt es keine Änderungen in der Schweizer Startaufstellung. Vor Gregor Kobel bilden Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Abwehr, während Captain Granit Xhaka und Remo Freuler wie gewohnt das zentrale Mittelfeld bilden.

Johan Manzambi fällt für das Spiel verletzt aus. Michel Aebischer und Luca Jaquez, die zuletzt ebenfalls angeschlagen waren, sind auf dem Matchblatt aufgeführt.

Bei Argentinien gibt es im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Ägypten im Achtelfinal keine Änderungen.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Sow, Rieder, Ndoye; Embolo.

Die Aufstellung von Argentinien: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.