Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

In der Champions League leistete sich Kobel gegen Atalanta einen kapitalen Bock, welcher das Out bedeutete. Gegen die Bayern blieb der Schweizer fehlerlos, war bei einem Kane-Penalty sogar noch dran. Am Ende verliert der BVB aber mit 2:3 und muss damit auch die Hoffnungen auf die deutsche Meisterschaft begraben. Bayern liegt mittlerweile 11 Punkte voraus.

Gladbach Nico Elvedi

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie gewinnt Gladbach mal wieder. Beim 1:0 gegen Union Berlin hält Elvedi seinen Kasten rein, Innenverteidiger-Kollege Kevin Diks wird mit einem Elfmeter-Tor in der 94. Minute zum Matchwinner.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Auch beim 1:1 gegen Mainz nur Ersatz.

Mainz 05 Silvan Widmer

Kehrt nach einer Gelbsperre zurück ins Kader und wird beim Unentschieden in Leverkusen nach 81 Minuten ausgewechselt.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg holt den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen – den dritten in Serie. Beim 2:0 gegen den FC Köln spielt Zesiger durch und sieht in der 66. Minute seine fünfte Gelbe Karte und wird das nächste Spiel gegen RB Leipzig verpassen.

Augsburg Fabian Rieder

Zum ersten Mal seit November 2025 darf Fabian Rieder wieder über 90 Minuten ran. Der Mittelfeldspieler bleibt zwar ohne Skorerpunkt, ist aber einer der Aktivposten und zeigt eine bärenstarke Leistung.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlt den Kölnern weiterhin verletzt.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Wird bei der 0:2-Niederlage in Bremen zur Halbzeit eingewechselt. Mit ihm auf dem Feld erhält Heidenheim beide Gegentore. Die Heidenheimer sind abgeschlagen am Tabellen-Ende der Bundesliga, der Klassenerhalt dürfte ganz schwierig werden.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmorte gegen Heidenheim 90 Minuten lang auf der Bank.

Stuttgart Luca Jaquez

Stuttgart zerlegt Wolfsburg in seine Einzelteile, als wären diese ein alter VW Käfer. Jaquez gibt beim 4:0-Heimsieg sein Startelf-Comeback, zuletzt durfte er am 1. November 2025 von Beginn weg ran. Danach bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. Gegen Wolfsburg war Jaquez in der Innenverteidigung kaum gefordert und durfte nach 68 Minuten Feierabend machen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Spielte beim 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg einmal mehr über die vollen 90 Minuten durch und liess hinten gar nichts anbrennen.

Freiburg Johan Manzambi

Verpasst das dritte Spiel in Serie wegen einer Rotsperre.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Was für ein Jahr 2026 bisher für Bruno Ogbus. Am 14. Januar kam er zu seinem Saison-Debüt in der Bundesliga, seither wurde der 20-Jährige in allen acht Partien eingesetzt, sechs Mal davon von Beginn an. Auch gegen Frankfurt darf er 90 Minuten ran, kann an der 0:2-Niederlage aber nichts ändern. An den Gegentoren trägt er keine Schuld.

HSV Miro Muheim

Der HSV verliert zuhause gegen RB Leipzig mit 1:2. Miro Muheim spielt wie eigentlich immer durch und holt sich eine gelbe Karte ab. Es ist eine Verwarnung mit Folgen: Weil es seine fünfte ist, wird er das Nachholspiel am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen von der Tribüne aus mitverfolgen müssen.

England

Sunderland Granit Xhaka

Xhaka ist bei Sunderland zurück in der Startformation. Die Kraft reicht für 76 Minuten, dann wird der Captain beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Ergebnis ändert sich in der Folge nichts mehr.

Newcastle Fabian Schär

Schär fällt mit einem Knöchelbruch weiterhin aus.

Leeds United Noah Okafor

Verpasst das Spiel gegen Meister Manchester City wegen einer Oberschenkelverletzung.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Kommt bei der 1:2-Niederlage in Brighton nur zu einem achtminütigen Einsatz und kann am Spielstand nichts mehr ändern. Sämtliche Tore fallen in der ersten Viertelstunde.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Nach dem bitteren Aus in der Champions League zieht Inter in der Liga weiterhin durch und macht grosse Schritte in Richtung Meistertitel. Das 2:0 gegen Genua ist der siebte Sieg in Folge. Sommer hält den Kasten rein, wird aber auch nicht sonderlich gefordert.

Inter Mailand Manuel Akanji

In der Königsklasse mit dem Blackout, in der Serie A wieder in Normalform. Und Normalform heisst bei Akanji: Fehlerlose, abgeklärte Leistung in der Innenverteidigung.

Genua Benjamin Siegrist

Nach seinem Fingerbruch ist er gegen Inter immerhin wieder auf der Bank.

Bologna Remo Freuler

Freuler spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.

Fiorentina Simon Sohm

Sohm spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.

Pisa Michel Aebischer

Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.

Pisa Daniel Denoon

Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.

AC Milan Ardon Jashari

Milan gewinnt gegen Cremonese mit 2:0, aber Jashari sieht das Ganze nur von der Bank aus.

AC Milan Zachary Athekame

In der 78. Minute kommt Athekame für Tomori in die Partie, da steht es noch 0:0. In der 89. und 94. Minute schlägt Milan aber noch zu und gewinnt – der Schweizer ist an den Treffern aber nicht beteiligt.

Sassuolo Ulisses Garcia

Spielt beim 2:1-Heimsieg gegen Atalanta als Linksverteidiger durch. Seit seinem Wechsel zu Sassuolo kommt der 30-Jährige endlich wieder regelmässig zu Spielpraxis.

Parma Sascha Britschgi

Spielt gegen Cagliari auf der rechten Schiene durch, ist beim 1:1 aber bei beiden Toren nicht involviert.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielt im Stadt-Derby gegen den FC Sevilla auf der linken Abwehrseite durch. Lange sieht es dabei gut aus für Betis, doch trotz 2:0-Führung gibt es am Ende nur ein 2:2 .

Sevilla Djibril Sow

Dass Rodriguez am Ende nicht jubelt, dafür ist Djibril Sow mitverantworlich. Denn der Mittelfeldspieler legt in der 85. Minute auf Isaac Romero ab, der zum 2:2-Ausgleich trifft.

Sevilla Ruben Vargas

Fehlt Sevilla mit einer Oberschenkelverletzung weiterhin.

Valencia Eray Cömert

Spielt beim 1:0-Sieg gegen Osasuna in der Innenverteidigung durch und wird verwarnt. Durch die drei wichtigen Punkte verschafft sich Valencia im Abstiegskampf etwas Luft.

Valencia Filip Ugrinic

Ein engagierter Auftritt von Ugrinic gegen Osasuna. Ugrinic kreiert, schliesst ab, ist aktiv. Nur ein Skorerpunkt will ihm nicht gelingen und nach 77 Minuten wird der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Dennoch ein guter Auftritt des 27-Jährigen.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco gewinnt zuhause gegen Angers mit 2:0. Als es nach 50 Minuten noch 0:0 steht, packt der Torhüter im 1-gegen-1 eine tolle Parade aus und verhindert so den Rückstand.

AS Monaco Denis Zakaria

Bei Monaco ist wie immer auch Captain Denis Zakaria in der Innenverteidigung gesetzt. Dank des Sieges bleibt Monaco auf Rang 7 an den internationalen Plätzen dran.

Stade Rennes Breel Embolo

Wird beim 1:0-Sieg gegen Toulouse erst in der 81. Minute eingewechselt.

Lorient Yvon Mvogo

Nach nur 50 Sekunden muss Mvogo gegen Auxerre ein erstes Mal hinter sich greifen – ist beim Tor von Senaya aber chancenlos. Nach 24 Minuten klingelt es erneut hinter dem Torhüter, auch diesmal ist Mvogo beim Abschluss aus kürzester Distanz machtlos. Am Ende gibt es für Lorient ein 2:2.

Le Havre Felix Mambimbi

Bei der knappen 0:1-Heimniederlage gegen PSG nicht eingesetzt.