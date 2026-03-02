Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
In der Champions League leistete sich Kobel gegen Atalanta einen kapitalen Bock, welcher das Out bedeutete. Gegen die Bayern blieb der Schweizer fehlerlos, war bei einem Kane-Penalty sogar noch dran. Am Ende verliert der BVB aber mit 2:3 und muss damit auch die Hoffnungen auf die deutsche Meisterschaft begraben. Bayern liegt mittlerweile 11 Punkte voraus.
Gladbach
Nico Elvedi
Nach sieben sieglosen Spielen in Serie gewinnt Gladbach mal wieder. Beim 1:0 gegen Union Berlin hält Elvedi seinen Kasten rein, Innenverteidiger-Kollege Kevin Diks wird mit einem Elfmeter-Tor in der 94. Minute zum Matchwinner.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Auch beim 1:1 gegen Mainz nur Ersatz.
Mainz 05
Silvan Widmer
Kehrt nach einer Gelbsperre zurück ins Kader und wird beim Unentschieden in Leverkusen nach 81 Minuten ausgewechselt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Augsburg holt den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen – den dritten in Serie. Beim 2:0 gegen den FC Köln spielt Zesiger durch und sieht in der 66. Minute seine fünfte Gelbe Karte und wird das nächste Spiel gegen RB Leipzig verpassen.
Augsburg
Fabian Rieder
Zum ersten Mal seit November 2025 darf Fabian Rieder wieder über 90 Minuten ran. Der Mittelfeldspieler bleibt zwar ohne Skorerpunkt, ist aber einer der Aktivposten und zeigt eine bärenstarke Leistung.
1. FC Köln
Joël Schmied
Fehlt den Kölnern weiterhin verletzt.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Wird bei der 0:2-Niederlage in Bremen zur Halbzeit eingewechselt. Mit ihm auf dem Feld erhält Heidenheim beide Gegentore. Die Heidenheimer sind abgeschlagen am Tabellen-Ende der Bundesliga, der Klassenerhalt dürfte ganz schwierig werden.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmorte gegen Heidenheim 90 Minuten lang auf der Bank.
Stuttgart
Luca Jaquez
Stuttgart zerlegt Wolfsburg in seine Einzelteile, als wären diese ein alter VW Käfer. Jaquez gibt beim 4:0-Heimsieg sein Startelf-Comeback, zuletzt durfte er am 1. November 2025 von Beginn weg ran. Danach bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. Gegen Wolfsburg war Jaquez in der Innenverteidigung kaum gefordert und durfte nach 68 Minuten Feierabend machen.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Spielte beim 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg einmal mehr über die vollen 90 Minuten durch und liess hinten gar nichts anbrennen.
Freiburg
Johan Manzambi
Verpasst das dritte Spiel in Serie wegen einer Rotsperre.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Was für ein Jahr 2026 bisher für Bruno Ogbus. Am 14. Januar kam er zu seinem Saison-Debüt in der Bundesliga, seither wurde der 20-Jährige in allen acht Partien eingesetzt, sechs Mal davon von Beginn an. Auch gegen Frankfurt darf er 90 Minuten ran, kann an der 0:2-Niederlage aber nichts ändern. An den Gegentoren trägt er keine Schuld.
HSV
Miro Muheim
Der HSV verliert zuhause gegen RB Leipzig mit 1:2. Miro Muheim spielt wie eigentlich immer durch und holt sich eine gelbe Karte ab. Es ist eine Verwarnung mit Folgen: Weil es seine fünfte ist, wird er das Nachholspiel am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen von der Tribüne aus mitverfolgen müssen.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Xhaka ist bei Sunderland zurück in der Startformation. Die Kraft reicht für 76 Minuten, dann wird der Captain beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Ergebnis ändert sich in der Folge nichts mehr.
Newcastle
Fabian Schär
Schär fällt mit einem Knöchelbruch weiterhin aus.
Leeds United
Noah Okafor
Verpasst das Spiel gegen Meister Manchester City wegen einer Oberschenkelverletzung.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Kommt bei der 1:2-Niederlage in Brighton nur zu einem achtminütigen Einsatz und kann am Spielstand nichts mehr ändern. Sämtliche Tore fallen in der ersten Viertelstunde.
Burnley
Zeki Amdouni
Fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Nach dem bitteren Aus in der Champions League zieht Inter in der Liga weiterhin durch und macht grosse Schritte in Richtung Meistertitel. Das 2:0 gegen Genua ist der siebte Sieg in Folge. Sommer hält den Kasten rein, wird aber auch nicht sonderlich gefordert.
Inter Mailand
Manuel Akanji
In der Königsklasse mit dem Blackout, in der Serie A wieder in Normalform. Und Normalform heisst bei Akanji: Fehlerlose, abgeklärte Leistung in der Innenverteidigung.
Genua
Benjamin Siegrist
Nach seinem Fingerbruch ist er gegen Inter immerhin wieder auf der Bank.
Bologna
Remo Freuler
Freuler spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.
Fiorentina
Simon Sohm
Sohm spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.
Pisa
Michel Aebischer
Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.
Pisa
Daniel Denoon
Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.
AC Milan
Ardon Jashari
Milan gewinnt gegen Cremonese mit 2:0, aber Jashari sieht das Ganze nur von der Bank aus.
AC Milan
Zachary Athekame
In der 78. Minute kommt Athekame für Tomori in die Partie, da steht es noch 0:0. In der 89. und 94. Minute schlägt Milan aber noch zu und gewinnt – der Schweizer ist an den Treffern aber nicht beteiligt.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Spielt beim 2:1-Heimsieg gegen Atalanta als Linksverteidiger durch. Seit seinem Wechsel zu Sassuolo kommt der 30-Jährige endlich wieder regelmässig zu Spielpraxis.
Parma
Sascha Britschgi
Spielt gegen Cagliari auf der rechten Schiene durch, ist beim 1:1 aber bei beiden Toren nicht involviert.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Spielt im Stadt-Derby gegen den FC Sevilla auf der linken Abwehrseite durch. Lange sieht es dabei gut aus für Betis, doch trotz 2:0-Führung gibt es am Ende nur ein 2:2 .
Sevilla
Djibril Sow
Dass Rodriguez am Ende nicht jubelt, dafür ist Djibril Sow mitverantworlich. Denn der Mittelfeldspieler legt in der 85. Minute auf Isaac Romero ab, der zum 2:2-Ausgleich trifft.
Sevilla
Ruben Vargas
Fehlt Sevilla mit einer Oberschenkelverletzung weiterhin.
Valencia
Eray Cömert
Spielt beim 1:0-Sieg gegen Osasuna in der Innenverteidigung durch und wird verwarnt. Durch die drei wichtigen Punkte verschafft sich Valencia im Abstiegskampf etwas Luft.
Valencia
Filip Ugrinic
Ein engagierter Auftritt von Ugrinic gegen Osasuna. Ugrinic kreiert, schliesst ab, ist aktiv. Nur ein Skorerpunkt will ihm nicht gelingen und nach 77 Minuten wird der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Dennoch ein guter Auftritt des 27-Jährigen.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Monaco gewinnt zuhause gegen Angers mit 2:0. Als es nach 50 Minuten noch 0:0 steht, packt der Torhüter im 1-gegen-1 eine tolle Parade aus und verhindert so den Rückstand.
AS Monaco
Denis Zakaria
Bei Monaco ist wie immer auch Captain Denis Zakaria in der Innenverteidigung gesetzt. Dank des Sieges bleibt Monaco auf Rang 7 an den internationalen Plätzen dran.
Stade Rennes
Breel Embolo
Wird beim 1:0-Sieg gegen Toulouse erst in der 81. Minute eingewechselt.
Lorient
Yvon Mvogo
Nach nur 50 Sekunden muss Mvogo gegen Auxerre ein erstes Mal hinter sich greifen – ist beim Tor von Senaya aber chancenlos. Nach 24 Minuten klingelt es erneut hinter dem Torhüter, auch diesmal ist Mvogo beim Abschluss aus kürzester Distanz machtlos. Am Ende gibt es für Lorient ein 2:2.
Le Havre
Felix Mambimbi
Bei der knappen 0:1-Heimniederlage gegen PSG nicht eingesetzt.