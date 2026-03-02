  1. Privatkunden
Söldner-Check Sow mit wichtigem Derby-Assist ++ Xhaka gibt Startelf-Comeback

Patrick Lämmle

2.3.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Sandro Zappella

02.03.2026, 13:06

02.03.2026, 13:09

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

In der Champions League leistete sich Kobel gegen Atalanta einen kapitalen Bock, welcher das Out bedeutete. Gegen die Bayern blieb der Schweizer fehlerlos, war bei einem Kane-Penalty sogar noch dran. Am Ende verliert der BVB aber mit 2:3 und muss damit auch die Hoffnungen auf die deutsche Meisterschaft begraben. Bayern liegt mittlerweile 11 Punkte voraus.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie gewinnt Gladbach mal wieder. Beim 1:0 gegen Union Berlin hält Elvedi seinen Kasten rein, Innenverteidiger-Kollege Kevin Diks wird mit einem Elfmeter-Tor in der 94. Minute zum Matchwinner.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Auch beim 1:1 gegen Mainz nur Ersatz.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Kehrt nach einer Gelbsperre zurück ins Kader und wird beim Unentschieden in Leverkusen nach 81 Minuten ausgewechselt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augsburg holt den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen – den dritten in Serie. Beim 2:0 gegen den FC Köln spielt Zesiger durch und sieht in der 66. Minute seine fünfte Gelbe Karte und wird das nächste Spiel gegen RB Leipzig verpassen.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Zum ersten Mal seit November 2025 darf Fabian Rieder wieder über 90 Minuten ran. Der Mittelfeldspieler bleibt zwar ohne Skorerpunkt, ist aber einer der Aktivposten und zeigt eine bärenstarke Leistung. 

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Fehlt den Kölnern weiterhin verletzt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Wird bei der 0:2-Niederlage in Bremen zur Halbzeit eingewechselt. Mit ihm auf dem Feld erhält Heidenheim beide Gegentore. Die Heidenheimer sind abgeschlagen am Tabellen-Ende der Bundesliga, der Klassenerhalt dürfte ganz schwierig werden.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmorte gegen Heidenheim 90 Minuten lang auf der Bank.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Stuttgart zerlegt Wolfsburg in seine Einzelteile, als wären diese ein alter VW Käfer. Jaquez gibt beim 4:0-Heimsieg sein Startelf-Comeback, zuletzt durfte er am 1. November 2025 von Beginn weg ran. Danach bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. Gegen Wolfsburg war Jaquez in der Innenverteidigung kaum gefordert und durfte nach 68 Minuten Feierabend machen.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Spielte beim 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg einmal mehr über die vollen 90 Minuten durch und liess hinten gar nichts anbrennen.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Verpasst das dritte Spiel in Serie wegen einer Rotsperre.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Was für ein Jahr 2026 bisher für Bruno Ogbus. Am 14. Januar kam er zu seinem Saison-Debüt in der Bundesliga, seither wurde der 20-Jährige in allen acht Partien eingesetzt, sechs Mal davon von Beginn an. Auch gegen Frankfurt darf er 90 Minuten ran, kann an der 0:2-Niederlage aber nichts ändern. An den Gegentoren trägt er keine Schuld.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV verliert zuhause gegen RB Leipzig mit 1:2. Miro Muheim spielt wie eigentlich immer durch und holt sich eine gelbe Karte ab. Es ist eine Verwarnung mit Folgen: Weil es seine fünfte ist, wird er das Nachholspiel am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen von der Tribüne aus mitverfolgen müssen.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Xhaka ist bei Sunderland zurück in der Startformation. Die Kraft reicht für 76 Minuten, dann wird der Captain beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Ergebnis ändert sich in der Folge nichts mehr.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär fällt mit einem Knöchelbruch weiterhin aus.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Verpasst das Spiel gegen Meister Manchester City wegen einer Oberschenkelverletzung.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Kommt bei der 1:2-Niederlage in Brighton nur zu einem achtminütigen Einsatz und kann am Spielstand nichts mehr ändern. Sämtliche Tore fallen in der ersten Viertelstunde.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Nach dem bitteren Aus in der Champions League zieht Inter in der Liga weiterhin durch und macht grosse Schritte in Richtung Meistertitel. Das 2:0 gegen Genua ist der siebte Sieg in Folge. Sommer hält den Kasten rein, wird aber auch nicht sonderlich gefordert.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

In der Königsklasse mit dem Blackout, in der Serie A wieder in Normalform. Und Normalform heisst bei Akanji: Fehlerlose, abgeklärte Leistung in der Innenverteidigung.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Nach seinem Fingerbruch ist er gegen Inter immerhin wieder auf der Bank.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Freuler spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm spielt mit Bologna heute Abend gegen Pisa.

 

Pisa

Michel Aebischer

Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.

 

Pisa

Daniel Denoon

Am Montag, 18.30 Uhr gegen Bologna im Einsatz.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Milan gewinnt gegen Cremonese mit 2:0, aber Jashari sieht das Ganze nur von der Bank aus.

 

AC Milan

Zachary Athekame

In der 78. Minute kommt Athekame für Tomori in die Partie, da steht es noch 0:0. In der 89. und 94. Minute schlägt Milan aber noch zu und gewinnt – der Schweizer ist an den Treffern aber nicht beteiligt.  

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Spielt beim 2:1-Heimsieg gegen Atalanta als Linksverteidiger durch. Seit seinem Wechsel zu Sassuolo kommt der 30-Jährige endlich wieder regelmässig zu Spielpraxis.

 

Parma

Sascha Britschgi

Spielt gegen Cagliari auf der rechten Schiene durch, ist beim 1:1 aber bei beiden Toren nicht involviert.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Spielt im Stadt-Derby gegen den FC Sevilla auf der linken Abwehrseite durch. Lange sieht es dabei gut aus für Betis, doch trotz 2:0-Führung gibt es am Ende nur ein 2:2 .

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Dass Rodriguez am Ende nicht jubelt, dafür ist Djibril Sow mitverantworlich. Denn der Mittelfeldspieler legt in der 85. Minute auf Isaac Romero ab, der zum 2:2-Ausgleich trifft.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Fehlt Sevilla mit einer Oberschenkelverletzung weiterhin.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Spielt beim 1:0-Sieg gegen Osasuna in der Innenverteidigung durch und wird verwarnt. Durch die drei wichtigen Punkte verschafft sich Valencia im Abstiegskampf etwas Luft.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ein engagierter Auftritt von Ugrinic gegen Osasuna. Ugrinic kreiert, schliesst ab, ist aktiv. Nur ein Skorerpunkt will ihm nicht gelingen und nach 77 Minuten wird der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Dennoch ein guter Auftritt des 27-Jährigen.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco gewinnt zuhause gegen Angers mit 2:0. Als es nach 50 Minuten noch 0:0 steht, packt der Torhüter im 1-gegen-1 eine tolle Parade aus und verhindert so den Rückstand.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Bei Monaco ist wie immer auch Captain Denis Zakaria in der Innenverteidigung gesetzt. Dank des Sieges bleibt Monaco auf Rang 7 an den internationalen Plätzen dran.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Wird beim 1:0-Sieg gegen Toulouse erst in der 81. Minute eingewechselt.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Nach nur 50 Sekunden muss Mvogo gegen Auxerre ein erstes Mal hinter sich greifen – ist beim Tor von Senaya aber chancenlos. Nach 24 Minuten klingelt es erneut hinter dem Torhüter, auch diesmal ist Mvogo beim Abschluss aus kürzester Distanz machtlos. Am Ende gibt es für Lorient ein 2:2.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Bei der knappen 0:1-Heimniederlage gegen PSG nicht eingesetzt.

