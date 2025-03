Sascha Stauch holt mit der Schweiz ein Unentschieden gegen England Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft spielt im zweiten Länderspiel des Jahres remis gegen die U20 Englands. Das Team von Sascha Stauch kassiert in Marbella in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2.

Keystone-SDA SDA

Bis zur 92. Minute sah es für das Schweizer Team in Südspanien nach einem Coup aus. Dank eines Doppelschlags innert fünf Minuten lag die Schweiz ab der 76. Minute 2:1 in Front gegen die Nachwuchsauswahl der Three Lions, die zu diesem Testspiel mit der U20 anreisten, weil die U21 anders als die Schweiz an die EM im Sommer wird reisen können. Dann kassierten die Schweizer aber mit einem der letzten Angriffe doch noch das Ausgleichstor.

Im Schweizer Kader standen nach der enttäuschend verlaufenen EM-Qualifikation im Hinblick auf die kommende Qualifikationsperiode nur Spieler mit den Jahrgängen 2004 und jünger. Für die Endrunde in der Slowakei in diesem Sommer konnte sich die Schweiz nicht qualifizieren. Sie belegte in ihrer Gruppe hinter Rumänien und Finnland nur Platz 3.