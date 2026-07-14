Frankreichs Offensiv-Zauber endet am Nationalfeiertag. Spanien spielt souverän wie ein Europameister und steht verdient im Endspiel. Ein Elfmeter bringt Les Bleus und Kylian Mbappé früh aus dem Tritt.

Spaniens WM-Finalisten wurden beim Weg durch das Spalier der Trainer und Betreuer nach einem aussergewöhnlichen Sieg bejubelt, Frankreichs Superstar Kylian Mbappé trottete völlig niedergeschlagen vom Rasen. Mit gnadenloser Kontrolle hat der Europameister die französischen Offensiv-Künstler gestoppt und erstmals seit seinem Weltmeistertitel vor 16 Jahren wieder ein WM-Endspiel erreicht. Die Spanier um Lamine Yamal setzten sich im Halbfinale verdient mit 2:0 (1:0) durch und stehen als erstes Team im Endspiel von East Rutherford.

«Jetzt haben wir diesen letzten Schritt gemacht und wollen diesen Titel holen», sagte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente. «Diese Spieler haben es einfach verdient, weil sie Leidenschaft auf den Platz bringen und solidarisch spielen und ein extrem grosses Talent haben. Das, was schwer erscheint, haben sie mit Leichtigkeit bewältigt.»

Spanien-Trainer Luis de la Fuente ist stolz auf seine Mannschaft. sda

Mikel Oyarzabal in der 22. Minute per Foulelfmeter und Pedro Porro (58.) erzielten vor 70.176 Zuschauern im überraschend nicht ausverkauften Stadion in Arlington die Tore. «Das hätte ich mir nicht erträumen können», sagte Porro. Man habe das Spiel gegen einen «grossartigen Gegner» beherrscht und freue sich auf das Endspiel am Sonntag. «Da bekomme selbst ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche.»

Die Defensivstärke erwies sich mal wieder als der grosse Trumpf der Iberer, die im laufenden Turnier erst ein Gegentor zugelassen haben. Ihren Final-Gegner ermitteln Titelverteidiger Argentinien und England mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel an diesem Mittwoch in Atlanta.

Titeltraum platzt am Nationalfeiertag

Für die überraschend uninspirierten Franzosen endete die Titeljagd just an ihrem Nationalfeiertag. «Die Enttäuschung in der Kabine ist gross», sagte Trainer Didier Deschamps. «Spanien hat heute gezeigt, dass sie auf einem anderen Niveau spielen.»

Sie hätten ihr drittes WM-Finale in Serie erreichen können. Stattdessen ging die Erfolgsära von Deschamps als Nationaltrainer mit einem schwachen Auftritt und einer Enttäuschung zu Ende. «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert», sagte Deschamps. «Wir müssen eingestehen, dass die Spanier besser waren. Die haben das Spiel kontrolliert.» Seine Stars hockten niedergeschlagen auf dem Rasen, einige hielten sich das Trikot vor das Gesicht.

Der 57-Jährige löste den früheren Bundestrainer Helmut Schön mit seinem 26. Einsatz als WM-Rekordcoach ab. Doch das dürfte kaum ein Trost für Deschamps sein, auf den Berichten nach Zinédine Zidane folgen soll.