Portugal schlägt Spanien im Penaltyschiessen und gewinnt die Nations League

Cristiano Ronaldo gewinnt mit Portugal zum zweiten Mal die Nations League. imago

Portugal und Spanien liefern sich in München ein packendes Endspiel in der Nations League. Es ist auch das Generationenduell zwischen Cristiano Ronaldo und Lamine Yamal, das einen klaren Sieger hat.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Cristiano Ronaldo weinte nach dem Elfmeterkrimi von München direkt los. Tief berührt schritt der 40 Jahre alte Superstar nach Portugals Titel in der Nations League zu seinen jubelnden Teamkollegen – und feierte den Finalsieg gegen Europameister Spanien wie einen Champions-League-Triumph.

«Wir wussten, dass wir ein super Team sind. Jeder Fussballer träumt von diesen Momenten, von solchen Finals – das treibt uns an», sagte Bruno Fernandes nach dem dramatischen Endspiel bei RTL. Erst Torschütze, dann Edelfan an der Linie: Gallionsfigur Ronaldo hat in dem denkwürdigen Finale den dritten Pokal nach der EM 2016 und der Nations League 2019 erobert.

Ronaldo is in tears after Portugal's Nations League victory 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/hpWPGEn7DS — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 8, 2025

Nach dem Coup gegen Spaniens Dauersieger um Lamine Yamal bleibt Ronaldo, der zeitweise nicht mehr hinschauen konnte, nur noch ein unerfülltes Ziel: der WM-Pokal 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Morata verschiesst

Der mehrmalige Weltfussballer Ronaldo war beim 5:3 im Elfmeterschießen (2:2, 2:2, 1:2) beim Endspiel in München gegen Spanien als Torschütze zum 2:2 entscheidend am Sieg seiner Auswahl beteiligt. Zum gefeierten Finalhelden im Showdown vom Punkt, in der der ausgewechselte Ronaldo wie bei der EM 2016 am Spielfeldrand und auf der Ersatzbank litt, avancierte Ruben Neves. Den entscheidenden Strafstoss nach 120 Minuten Fussball-Krimi verwandelte er, nachdem zuvor Spaniens Alvaro Morata verschossen hatte.

Acht Tage nach seinem Triumph im Champions-League-Endspiel im selben Stadion glich vor Ronaldo (61.) schon PSG-Verteidiger Nuno Mendes (26.) den ersten Rückstand gegen die Spanier aus. Die Tore von Martín Zubimendi (21. Minute) und Mikel Oyarzabal (45.) waren für die favorisierten Spanier nicht genug. Geleitet wurde die Partie vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer, der das Geschehen jederzeit im Griff hatte.

Ronaldo mit Rekord

Wie beim Erfolg im Halbfinale gegen Deutschland (2:1) vier Tage zuvor verliess Ronaldo die Arena in München wieder als Triumphator. Das Generationenduell mit dem 17-jährigen Yamal ging klar an den 40-Jährigen, der den Kroaten Luka Modrić (damals 37) als ältesten Spieler in einem Nations-League-Finale ablöste. Er war Führungsfigur, Torschütze, Antreiber – und zeigte auch im 221. Länderspiel mit seinem 138. Tor ein weiteres Mal seine Extraklasse.

Ronaldo schiesst sein 138. Länderspiel-Tor. Keystone

In der Schlussphase der regulären Spielzeit ging dann irgendwann nichts mehr bei Ronaldo. Der Superstar sass auf dem Boden, musste behandelt und ausgewechselt werden. Innig umarmte er vor der Bank Trainer Roberto Martínez – und jubelte dort in der Verlängerung über den Siegtreffer.

Yamal nicht wie bei Frankreich-Gala

Barça-Star Yamal prägte das Endspiel des immer noch jungen UEFA-Wettbewerbs dagegen nicht in der Gala-Form, die er im epischen Halbfinale gegen Frankreich (5:4) gezeigt hatte. Mendes engte die Kreise von Yamal oft entscheidend ein. Dessen Flügelpartner Nico Williams griff auch nicht entscheidend in die Partie ein. Ob der 22-Jährige künftig öfter in der Endspiel-Arena aufläuft? Das Interesse des FC Bayern an dem Profi von Athletic Bilbao soll gross sein.

Das Generationen-Duell geht an den 40-jährigen Ronaldo. Keystone

Führungstor gar nicht La-Roja-like

Im dritten Nations-League-Finale nacheinander hatte die spanische Mannschaft mehr Mühe als gedacht mit den geschickt störenden Portugiesen. Der Führungstreffer war dann gar nicht im Stile der La Roja, sondern kam aus der Kategorie Zufallsprodukt. Der Klärungsversuch von PSG-Profi João Neves landete in den Füssen von Zubimendi, der mühelos zum 1:0 einschob.

Oyarzabal, spanischer Siegtorschützen im EM-Finale vor einem Jahr in Berlin traf auch diesmal. Nach perfekter Vorarbeit von Pedri schloss Oyarzabal zum 2:1 ab. Aber einen Titel gab es anders als vor einem Jahr nicht. Mit 28 Jahren gehört er schon zu den Team-Oldies eines spanischen Kaders, aus dem neun Akteure bei der in dieser Woche in der Slowakei beginnenden U21-EM auflaufen könnten. Für das grosse WM-Ziel in einem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko muss die Mannschaft aber noch reifen.

Penaltyschiessen Ramos trifft – 1:0 für Portugal Merino gleicht aus – 1:1 Vitinha legt wieder vor – 2:1 Baena souverän – 2:2 Fernandes trifft ebenfalls – 3:2 Portugal Auch Isco behält die Nerven – 3:3 Mendes belohnt sich für ein starkes Spiel – 4:3 Morata verschiesst! Es bleibt beim 4:3, jetzt kann Portugal alles klarmachen Neves macht's! Portugal gewinnt die Nations League

Schlusspfiff Es geht ins Penaltyschiessen Keines der beiden Teams geht ins Risiko – so endet das Spiel 2:2. Das Penaltyschiessen muss entscheiden.

111. Minute Morata kommt für die letzten Minuten ins Spiel Alvaro Morata darf auch noch mittun. Er kommt für Oyarzabal ins Spiel. Damit haben nun beide Teams sechsmal gewechselt.

106. Minute Weiter geht's Yamal hat Feierabend. Für ihn wird Yéremy Pino eingewechselt. Gelingt einem Team noch das Siegestor? Oft konnte sich Unai Simon nicht auszeichnen, hier hält der spanische Keeper aber stark. Keystone

105. Minute Pause in der Verlängerung In den ersten 90 Minuten war Spanien besser, in den ersten 15 Minuten der Verlängerung hatte Portugal Vorteile. Noch einmal werden die Seiten gewechselt.

99. Minute Portugal will einen Penalty Wieder ein Tempovorstoss von Mendes über links. Der PSG-Profi zieht in den Strafraum – und fällt. Die Portugiesen wollen einen Penalty. Baena hat Mendes leicht getroffen, aber das reicht nicht, um auf den Punkt zu zeigen. Richtig entschieden von Schärer.

92. Minute Semedo verpasst das 3:2 nur knapp Wieder wird Portugal über die linke Seite brandgefährlich. Mendes, der wohl beste Spieler auf dem Platz, tankt sich durch und bringt den Ball gefährlich zur Mitte. Da steht Semedo völlig blank, er trifft den Ball aber nicht richtig und schiesst vorbei.

91. Minute Das Spiel läuft wieder Wer gewinnt den Nations-League-Final? In rund einer halben Stunden werden wir es wissen.

90. Minute Es geht in die Verlängerung Sandro Schärer pfeift dreimal – heisst: die reguläre Spielzeit ist vorbei. Der Nations-League-Final muss in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden werden.

90. Minute Simon rettet gegen Fernandes Portugal kommt noch einen Freistoss aus gefährlicher Position zugesprochen. Fernandes versucht es direkt, doch Unai Simon pariert.

88. Minute Ronaldo muss ausgewechselt werden CR7 scheint muskuläre Probleme zu haben. In der Schlussphase muss Ronaldo ausgewechselt werden, Gonçalo Ramos ersetzt ihn. Ronaldo kann nicht weiterspielen. Keystone

85. Minute Es riecht nach Verlängerung Gelingt einem Team noch das Siegestor vor Ablauf der regulären Spielzeit? Es bleiben nur noch wenige Minute zu spielen.

83. Minute Isco zwingt Costa zur Glanztat Die Spanier erhöhen den Druck noch einmal. Der eingewechselte Isco versucht es aus der Distanz – und zwingt damit Costa zu einer starken Parade. Der hätte gepasst!

81. Minute Neto sieht Gelb Pedro Neto wird für ein taktisches Foul verwarnt.

74. Minute Ex-FCB-Profi Veiga kommt ins Spiel Auf beiden Seiten gibt es gleich mehrere Wechsel. Bei Portugal sind neu Rafael Leão und der Ex-Basler Renato Veiga im Spiel (für Gonçalo Inácio und Bernardo Silva). Bei Spanien kommen Isco und Mikel Merino (für Pedri und Ruiz) in die Partie.

70. Minute Portugal mit neuer Energie nach dem Ausgleich Seit dem Ausgleichstreffer sorgen die Portugiesen für die Musik – auf dem Platz, aber auch auf den Rängen. Spanien versucht wieder in die Gänge zu kommen, aber so richtig gefährlich wurde es für Portugal-Goalie Costa schon länger nicht mehr. Williams versucht es mal aus der Distanz, der Ball verfehlt das Ziel aber um knapp einen Meter. Yamal gegen Ronaldo – das Generationen-Duell gestaltet sich ausgeglichen. Keystone

63. Minute Pedris Schuss geblockt Jetzt machen die Spanier wieder Dampf. Pedri dribbelt sich in den Strafraum und zieht ab, doch der starke Mendes blockt den Schuss.

61. Minute Tor für Portugal! Ronaldo gleicht aus! Und dann kommt Portugal tatsächlich erneut zum Ausgleich! Die Flanke von Mendes wird abgelenkt und so zur perfekten Vorlage für Ronaldo, der im Strafraum goldrichtig steht und zum 2:2 trifft.

59. Minute Findet Portugal ins Spiel zurück? Knapp eine Stunde ist gespielt. Portugal zieht das Pressing nun etwas weiter vorne auf, ohne dabei aber zu gross ins Risiko zu gehen. Noch haben Ronaldo und Co. eine halbe Stunde Zeit, um sich in die Verlängerung zu retten. Cristiano Ronaldo diskutiert mit Sandro Schärer. Keystone

48. Minute Fernandes trifft – aber steht im Abseits Bruno Fernandes lässt Portugal jubeln – aber nur kurz, denn der Treffer zählt wegen Abseits nicht.

46. Minute Weiter geht's Portugal macht zwei Wechsel: Ruben Neves und Nelson Semedo ersetzen João Neves und Francisco Conceição. Finden die Portugiesen zurück ins Spiel? Die 2. Halbzeit läuft.

Halbzeit Schärer pfeift zur Pause Eine unterhaltsame erste Halbzeit geht zu Ende. Spanien führt nicht unverdient mit 2:1.

45. Minute Oyarzabal mit dem 2:1 für Spanien Kurz vor dem Pausenpfiff können die Spanier noch einmal jubeln. Pedri stürmt aufs Portugal-Tor zu und spielt den Ball in den Lauf von Oyarzabal, der Costa keine Chance lässt und zum 2:1 einschiebt. Jubel bei den Spaniern. Keystone

40. Minute Spanien spielbestimmend, Portugal steht gut Zwischen der 10. und 30. Minute ging es richtig ab in dieser Partie, jetzt konzentrieren sich vor allem die Portugiesen wieder etwas mehr aufs kompakte Verteidigen. Ronaldo und Co. müssen aber aufpassen: Jederzeit kann wieder ein Geniestreich von Yamal folgen.

33. Minute Ruiz sieht Gelb Nächste Gelbe Karte: Schärer verwarnt Spaniens Ruiz nach einem taktischen Foul.

26. Minute Mendes mit dem Ausgleich Champions-League-Sieger Nuno Mendes stellt auf 1:1! Ronaldo wird in die Tiefe geschickt, dann spielt Neto den Ball zu Mendes, der nach einem explosiven Antritt satt und präzise abschliesst und in die untere rechte Ecke trifft.

21. Minute Zubimendi bringt Spanien in Führung Nach einer Yamal-Flanke können Dias und Neves nur noch vor die Füsse von Zubimendi klären, der keine Mühe hat, den Ball über die Linie zu drücken und die Spanier in Führung zu bringen. Zubimendi schiebt ein zum 1:0 Keystone

19. Minute Inácio sieht Gelb Nach knapp 19 Minuten zückt Sandro Schärer zum ersten Mal die Gelbe Karte. Portugal-Verteidiger Gonçalo Inácio geht überhart ins Luftduell und wird zurecht verwarnt.

15. Minute Pedri vergibt Riesenchance aufs 1:0 Jetzt scheinen die Spanier richtig in der Partie angekommen zu sein. Huijsen schickt Williams auf die Reise, der legt zurück auf Pedri – und der Barça-Profi schiesst knapp am Tor vorbei.

14. Minute Yamals erster Schuss geht weit drüber Durch einen Freistoss gibt's erstmals Torgefahr der Spanier. Yamal versucht es direkt – und schiesst weit übers Tor.

10. Minute Verhaltene Startphase Die Spanier haben viel Ballbesitz, aber noch fehlt die zündende Idee, um richtig gefährlich zu werden. Kann Lamine Yamal die Spanier zum Titel führen? Keystone

5. Minute Neves vergibt die erste Chance Die erste Torchance gehört den Portugiesen. Nach einer Ecke legt Bernardo Silva clever auf João Neves ab, dessen Halbvolley verfehlt das Ziel aber knapp.

1. Minute Los geht's! Der Ball rollt.

Vor dem Spiel Sandro Schärer pfeift den Final Es ist ein Final mit Schweizer Beteiligung: Schiedsrichter Sandro Schärer darf das Spiel mit seinem Team leiten.

Vor dem Spiel Die Aufstellungen der beiden Teams O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para a grande Final 💫 #FazHistória#FazHistória | #PORESP #NationsLeague pic.twitter.com/MJr2RQcYLf — Portugal (@selecaoportugal) June 8, 2025 🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



👥 Así salimos para luchar por nuestra segunda #NationsLeague#VamosEspaña pic.twitter.com/tLFuEP9MUl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 8, 2025

Vor dem Spiel Yamal vs. Ronaldo Es ist auch das grosse Generationen-Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lamine Yamal. Hier geht's zur grossen Vorschau. Nations-League-Final Yamal gegen Ronaldo: Generationen-Duell der Auserwählten

Vor dem Spiel Wer gewinnt den Final? Portugal zog mit einem 2:1-Sieg gegen Deutschland ins Endspiel ein. Die Spanier bodigten Frankreich in einem 9-Tore-Krimi im Halbfinal 5:4. Gewinnt nun Cristiano Ronaldo nach dem EM-Titel 2016 und dem Triumph in der Nations League 2019 die dritte Trophäe mit Portugal? Oder holen die Spanier um Yamal nach dem Nations-League-Triumph 2023 und dem Gewinn der Europameisterschaft 2024 auch den dritten Titel in kurzer Zeit?

Hallo ... und herzlich willkommen zum Nations-League-Final zwischen Spanien und Portugal. Das Endspiel in München wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Mehr anzeigen